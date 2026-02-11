«¡Afecta a mis jugadores!» - Liam Rosenior se enfada por la decisión sobre la mano del Leeds, que impidió la victoria del Chelsea en casa.

El Chelsea parecía encaminarse hacia una quinta victoria consecutiva en la Premier League tras los goles de Joao Pedro y Cole Palmer, que le dieron una ventaja de 2-0 en Stamford Bridge. Los locales habían jugado con garbo y precisión durante más de una hora, pero el ambiente se volvió tenso en cinco frenéticos minutos de la segunda parte, que culminaron con un polémico empate del suplente del Leeds United Noah Okafor.

Los Blues se enfurecieron durante la jugada que dio lugar al empate, ya que tanto los jugadores como el cuerpo técnico insistían en que el jugador del Leeds Jayden Bogle había tocado el balón con la mano en la fase de juego inmediatamente anterior al gol. El incidente causó una confusión visible en la zaga del Chelsea, con varios defensas deteniéndose a la espera de un pitido que nunca llegó. Este lapsus momentáneo permitió a los visitantes aprovechar sin piedad la ocasión y arrebatar un punto que no solo mermó las aspiraciones del Chelsea en la Liga de Campeones, sino que dejó a su entrenador furioso en la banda.