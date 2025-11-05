+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Mexico World Cup 2026@adidasMX
Carlos Martínez

Adidas presenta el nuevo jersey de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Orgullo, frescura y tecnología: así es el nuevo jersey adidas de México, listo para brillar en el mayor escenario del fútbol mundial.

Adidas reveló oficialmente el nuevo jersey de la Selección Nacional de México que acompañará al Tricolor durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos. Con un tono verde vibrante y detalles que reflejan la identidad mexicana, la marca alemana propone una prenda que une innovación, historia y pasión.

El diseño del uniforme busca representar la fuerza y el espíritu de unión entre jugadores y aficionados, destacando el mensaje “SOMOS MÉXICO” en la parte interior del cuello. Este lema resume el propósito de una camiseta pensada no solo para el rendimiento en la cancha, sino para reafirmar el orgullo de un país anfitrión que se prepara para recibir al mundo entero.

Creado con la tecnología avanzada adidas CLIMACOOL+, el nuevo jersey está diseñado para mantener a los futbolistas frescos y cómodos en escenarios de alta exigencia. Su lanzamiento oficial será el 6 de noviembre en tiendas adidas, minoristas seleccionados y en línea a través de adidas.mx.

  • El verde que une generaciones

    El nuevo uniforme de México combina una estética moderna con guiños clásicos, en un intento por conectar a todas las generaciones de aficionados. Inspirado en la pasión mexicana que no se apaga, el jersey incorpora patrones sutiles que celebran la cultura y la fuerza del país.

    El color verde regresa con protagonismo absoluto, acompañado de las tres franjas icónicas de adidas perforadas en los hombros para mejorar la ventilación. Detalles como el escudo bordado y el logotipo lenticular termoimpreso de la marca aportan un toque dinámico y visualmente innovador.

    Según la firma, el diseño simboliza la energía y el estilo de juego libre que caracterizan a México, además de rendir homenaje a los momentos históricos que han forjado su identidad futbolística. Cada línea y textura fue pensada para transmitir movimiento, emoción y orgullo nacional.

    Compra ahora los jerseys de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de adidasAdquiérelos aquí

  • Santiago Gimenez Mexico World Cup Kit 2026@adidasMX

    Rendimiento en cada fibra

    Adidas integró en la camiseta su sistema CLIMACOOL+, una evolución tecnológica que mejora la absorción del sudor y regula la temperatura corporal de los jugadores. El tejido elástico 3D con mapeo corporal ofrece máxima adaptabilidad y transpirabilidad en los momentos de mayor intensidad.

    Las zonas de malla estratégicamente ubicadas permiten una ventilación constante incluso en los climas más cálidos de los tres países anfitriones. Esto garantiza comodidad y frescura en cada partido, sin comprometer la ligereza ni la libertad de movimiento.

    Además, el nuevo logotipo de adidas, con efecto lenticular, refleja la modernidad y el cambio de era en la marca. Este detalle, visible según la luz y el ángulo, representa la evolución del fútbol mexicano hacia una etapa de innovación y confianza mundialista.

  • "SOMOS MÉXICO” en el escenario mundial

    El mensaje “SOMOS MÉXICO”, inscrito en el cuello del jersey, es mucho más que una frase decorativa: es el grito de unión que acompaña a una nación anfitriona. Adidas quiso que esta prenda no solo fuera una herramienta de rendimiento, sino un emblema de identidad colectiva.

    Cada elemento del uniforme busca conectar emocionalmente con los aficionados dentro y fuera del país. Desde el patrón vibrante que simboliza movimiento y energía, hasta los detalles que evocan la historia y la hospitalidad mexicana, la camiseta se convierte en un símbolo de bienvenida al mundo.

    Para Sam Handy, GM Football de adidas, este uniforme “representa la unión y el orgullo de un país que lleva consigo las esperanzas de una nueva generación”. Con la mirada puesta en 2026, México no solo se prepara para competir, sino para celebrar su cultura, su pasión y su inquebrantable amor por el fútbol.

  • La nueva piel del Tri ya está a la venta

    El nuevo jersey de la Selección Nacional de México ya está disponible para todos los aficionados que deseen portar con orgullo los colores del país rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A partir del 6 de noviembre, podrá adquirirse en tiendas adidas, minoristas seleccionados y en línea a través de adidas.mx.

    La colección incluye la versión jugador, con la tecnología CLIMACOOL+ y materiales de alto rendimiento, y la versión aficionado, que mantiene el mismo diseño y espíritu, pensada para quienes quieren vivir la pasión desde las gradas o las calles. Ambas versiones cuentan con detalles premium y el icónico escudo bordado de la Selección.

    Con este lanzamiento, adidas invita a los seguidores a formar parte del camino mundialista desde ahora. Bajo el lema “Somos México”, la marca busca que cada camiseta se convierta en un símbolo de unión, energía y orgullo nacional.
    Compra tu jersey oficial y únete al grito mundialista en adidas.mx

