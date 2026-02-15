Getty Images Sport
«Absolutamente impactante»: Wayne Rooney critica a los árbitros sin VAR tras una serie de errores en la victoria del Newcastle en la FA Cup ante el Aston Villa
Día infame para los funcionarios de Villa Park
El Newcastle pasó a la quinta ronda a pesar de la polémica decisión de no pitar un penalti justo después de la hora de juego, que Rooney consideró «una de las peores decisiones que [ha] visto nunca en el fútbol».
Sin VAR al que recurrir en esta fase de la FA Cup, el árbitro Chris Kavanagh y su equipo arbitral tuvieron una tarde tormentosa con múltiples decisiones polémicas, varias de las cuales parecieron ir en contra del equipo visitante. Tammy Abraham estaba en fuera de juego antes de marcar el primer gol del Aston Villa, y Digne tuvo suerte de permanecer en el campo tras una entrada a la altura de la espinilla a Jacob Murphy, y más tarde se libró de un penalti que acabó en un tiro libre que finalmente condujo al empate de Sandro Tonali. El mismo jugador adelantó al Newcastle frente al Villa, que se había quedado con diez hombres tras la expulsión de Marco Bizot en el tiempo de descuento de la primera parte, y Nick Woltemade redondeó la victoria.
El hecho de que el resultado no se viera afectado por estas decisiones solo sirve para evitar que se lance una diatriba aún más fuerte contra los árbitros, pero el uso y la necesidad del VAR quedaron claros el sábado por la noche tras una serie de decisiones que, según muchos, fueron objetivamente incorrectas.
Rooney se enfurece tras la decisión de no pitar penalti a favor del Newcastle.
En declaraciones al programa de la BBC One al final del partido, Rooney se mostró furioso: «Esa decisión [la mano de Digne] es una de las peores que he visto nunca en el fútbol, porque Digne no salió en ningún momento del área.
Está tres o cuatro metros dentro. El juez de línea está justo delante y se ve claramente que está dentro del área.
El árbitro pitó y parecía que estaba escuchando a alguien que le hablaba al oído, así que supongo que fue el juez de línea quien tomó la decisión, y es absolutamente escandaloso».
Shearer y Howe dan su opinión sobre la polémica arbitral
Alan Shearer coincidió con la inaceptable calidad arbitral mostrada en Villa Park, afirmando que esto era una prueba del «daño que el VAR ha causado a los árbitros».
«Solo quiero que los árbitros hagan bien su trabajo. Eso es todo», continuó Shearer. «No es pedir demasiado, ¿no? Durante cinco o seis meses han dependido del VAR. Ahora se encuentran en esta situación y todo cambia».
Aunque el entrenador ganador, Eddie Howe, se mostró reacio a apoyar plenamente el VAR, señaló su importancia para evitar errores como los que se vieron el sábado.
«Creo que hay argumentos para decir que sí [dependen de él], porque cuando el VAR está ahí, siempre hay un "Bueno, no voy a pitar eso, pero vamos a comprobarlo"», dijo.
«Y creo que entonces tu toma de decisiones quizá no sea tan precisa como debería ser normalmente, así que quizá ahí haya una diferencia. Probablemente diría que tienes razón en ese aspecto.
Siempre tengo sentimientos encontrados con el VAR. Lo he dicho muchas veces porque sigo amando la emoción, incluso esta noche, cuando se concede un gol, o cuando entra un gol y no ves ninguna bandera ni al árbitro, es un gol y nadie te lo va a quitar, esa sensación y esa emoción, esa alegría que sientes en ese momento, sigo amando eso, y el VAR te lo quita.
Pero, por otro lado, ¡deseaba que hubiera habido VAR en el primer gol en contra, y probablemente durante todo el partido!».
El VAR entrará en la FA Cup en la quinta ronda
El VAR se introducirá en la FA Cup de esta temporada a partir de la quinta ronda, en un intento por lograr una mayor igualdad en el arbitraje en todos los campos de todos los niveles de la pirámide futbolística en las primeras rondas de la competición.
Se puede debatir si esta decisión ha sido eficaz o no tras las decisiones tomadas en detrimento del Newcastle en Villa Park, pero dado que los hombres de Howe salieron victoriosos al final, cabe esperar que no se haya producido ningún daño duradero.
