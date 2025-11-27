A Lamine Yamal le dicen que nunca superará a Lionel Messi porque no tiene la misma 'obsesión' con el fútbol que el legendario jugador del Barcelona y su eterno rival Cristiano Ronaldo

Saha, un ícono de la Premier League, habló recientemente con OLBG y advirtió que el "talento de Yamal podría desperdiciarse porque estamos comenzando a ver demasiadas cosas en los periódicos sobre él".

"Creo que solo el PSG o el Man City podrían permitirse pagar 300 millones de libras por Lamine Yamal. Todavía creo que si miras su trayectoria, sería triste verlo irse tan pronto para un gran movimiento", dijo Saha.

"Por el bien del fútbol que amamos, queremos verlo desarrollarse en Barcelona, hacerlo bien en Barcelona y ser estable en Barcelona. Me da miedo que este talento pueda desperdiciarse porque estamos comenzando a ver demasiadas cosas en los periódicos sobre él.

"Esa será una historia triste porque es un talento tan grande para los próximos 15 años y quiero ver lo mejor de él, por lo que quiero proteger a este chico. Moverse no es bueno. Creo que Neymar dejó Barcelona por este tipo de publicidad. Quería ser el único gran jugador en el PSG.

"Neymar es un gran desperdicio porque creo que en Barcelona realmente habría disfrutado y mostrado que había una forma complementaria de jugar con Messi a lo largo de los años. A veces, la gestión no es fácil porque tienes ego y puedes encontrarte arrastrado a algo que no es muy útil para tu juego."