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Primera B
Primera B, partidos y resultados
Más
domingo, 13 de septiembre
lunes, 14 de septiembre
martes, 29 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Santiago Wanderers
|24
|12
|8
|4
|40
|25
|15
|44
|2
|Cobreloa
|24
|11
|9
|4
|42
|27
|15
|42
|3
|San Luis
|24
|11
|8
|5
|38
|29
|9
|41
|4
|Magallanes
|25
|11
|7
|7
|41
|38
|3
|40
|5
|Antofagasta
|25
|10
|8
|7
|42
|26
|16
|38