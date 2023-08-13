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PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Santiago Wanderers crestSantiago Wanderers24128440251544
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2Cobreloa crestCobreloa24119442271542
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3San Luis crestSan Luis2411853829941
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4Magallanes crestMagallanes2511774138340
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5Antofagasta crestAntofagasta25108742261638
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