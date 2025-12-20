Villarreal vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 21/12/25

+

Mejores apuestas Villarreal vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.773 en 1xBet

Raphinha marca en cualquier momento ⭐ @ 2.015 en 1xBet

Victoria del Barcelona ⭐ @ 1.316 en 1xBet

Predicción de marcador: Villarreal 2-3 Barcelona

Predicción de goleadores: Villarreal: Ayoze, A. Moleiro; Barcelona: Raphinha, F. Torres, R. Lewandowski

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Villareal vs Barcelona son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El líder Barcelona tiene actualmente una ventaja de ocho puntos sobre el Villarreal, que ocupa el tercer lugar. Sin embargo, el Submarino Amarillo ha jugado 2 partidos menos, y una victoria los metería en la pelea por el título.

El equipo de Marcelino no jugó el fin de semana pasado porque su derbi contra el Levante fue pospuesto debido al mal tiempo. Sin embargo, sufrieron un revés a mitad de semana al quedar eliminados de la Copa del Rey tras caer por 2-1 ante el Racing de Santander de Segunda División.

En contraste, el Barcelona derrotó al equipo de menor categoría, el Guadalajara, por 2-0 el martes en la misma competición. Han ganado seis partidos consecutivos en todas las competiciones y son los claros favoritos para ganar el título de LaLiga.

Alineaciones Probables Villarreal vs Barcelona

Posible alineación del Villarreal:

Junior, Pedraza, Veiga, Marín, Navarro, Moleiro, Comesaña, Parejo, Buchanan, Pérez, Oluwaseyi

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Martin, Cubarsi, Koundé, Pedri, E. García, Ferran, Raphinha, Yamal, Lewandowski

Las mejores apuestas Villarreal vs Barcelona

1er Pronóstico Villarreal vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 1.773 en 1xBet

Este partido, que originalmente estaba programado para jugarse en Miami, promete ser muy entretenido. Ambos equipos llegan al juego en excelente forma en la liga y están anotando con frecuencia.

El promedio de 2.07 goles por partido del Villarreal en LaLiga solo es superado por el Barcelona. Los catalanes han registrado un promedio de 2.88 goles por 90 minutos. El 59% de los partidos de liga del Barça esta temporada han terminado con cuatro goles o más en total.

Ambos equipos deberían tener disponibles a todos sus jugadores ofensivos. Gerard Moreno está nuevamente en forma para el Villarreal y competirá por un puesto titular con Ayoze Pérez y Georges Mikautadze. Mientras tanto, Hansi Flick puede elegir entre Raphinha, Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford y Ferran Torres.

Esos factores sugieren que el partido no decepcionará. Incluso a cuotas bajas, respaldar más de 3.5 goles en las apuestas Villarreal vs Barcelona parece una buena elección.

2ºPronóstico Villarreal vs Barcelona: Raphinha marca en cualquier momento @ 2.015 en 1xBet

Flick ha tenido que encontrar nuevas formas de incluir a todas sus estrellas ofensivas en el mismo equipo. El fin de semana pasado, utilizó a Raphinha en el rol de número 10. El brasileño realizó siete disparos y anotó ambos goles en la victoria 2-0 sobre Osasuna.

Este experimento táctico podría continuar el domingo, ya que el lugar de Raphinha en la mejor alineación del Barcelona parece seguro ahora que está completamente en forma. Además, el exjugador del Leeds también marcó en el último partido de liga del Barça contra el Atlético de Madrid. Sus seis goles en LaLiga en una temporada irregular han llegado a un impresionante ritmo de uno cada 103 minutos.

Raphinha tiene una probabilidad implícita del 38.2% de anotar en cualquier momento en este partido. Dado lo peligroso que fue jugando en una posición central en el último encuentro, estas cuotas ofrecen un buen valor en las apuestas Villarreal vs Barcelona.

3er Pronóstico Villarreal vs Barcelona: Victoria del Barcelona @ 1.316 en 1xBet

Es difícil analizar con precisión la temporada del Villarreal. Están excelentes en LaLiga, perdiendo solo cuatro puntos contra equipos clasificados fuera de los cuatro primeros actuales. Sin embargo, han fallado consistentemente contra oponentes más fuertes.

El Submarino Amarillo sufrió derrotas por dos goles contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la liga. Además, tienen el peor registro en la Liga de Campeones con solo un punto en seis partidos en esa competición. Esto sugiere que carecen de calidad en áreas clave que los mejores equipos pueden explotar.

El Barcelona llega a este encuentro habiendo ganado ocho seguidos en competiciones domésticas. Además, ganaron todos ellos por un margen de al menos dos goles. Dadas las dificultades del Villarreal en los grandes partidos, apostar por una victoria visitante ofrece un buen valor.