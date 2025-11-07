Tottenham vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 08/11/25

Mejores apuestas Tottenham vs Manchester United

Gana el Manchester United ⭐ @ 2.47 en Betano

Bryan Mbeumo marca en cualquier momento ⭐ @ 2.82 en Betano

Más de 1.5 goles del Man Utd ⭐ @ 2.00 en Betano

Predicción de marcador: Tottenham 1-2 Man Utd

Predicción de goleadores: Tottenham: Brennan Johnson - Man Utd: Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Tottenham vs Manchester United son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El partido es la repetición de la final de la Europa League 2024/25, cuando el Tottenham venció al Manchester United 1-0 en Bilbao. Los del norte de Londres ganaron los cuatro enfrentamientos directos la temporada pasada. Sin embargo, los Red Devils llegarán a este partido en mejor forma.

El equipo de Ruben Amorim ha conseguido 10 puntos en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, incluyendo una victoria por 2-1 en Liverpool. En cambio, no pasaron del empate contra el Nottingham Forest el pasado fin de semana.

Por el contrario, los Spurs han perdido dos de sus últimos tres partidos de liga. Esas derrotas fueron en casa contra Aston Villa y Chelsea. Sin embargo, lograron recuperarse con una victoria 4-0 sobre el Copenhague el martes en la Liga de Campeones.

Alineaciones Probables Tottenham vs Manchester United

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Spence, Van de Ven, Romero, Porro, Bentancur, Palhinha, Simons, Kudus, Johnson, Kolo Muani.

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Shaw, De Ligt, Yoro, Dalot, Fernandes, Casemiro, Diallo, Cunha, Mbeumo, Sesko.

Las mejores apuestas Tottenham vs Manchester United

1er Pronóstico Tottenham vs Manchester United: Gana el Manchester United @ 2.47 en Betano

Hay razones para pensar que la racha ganadora del Tottenham en este enfrentamiento podría terminar el sábado. El equipo de Thomas Frank está siendo inconsistente esta temporada, teniendo dificultades especialmente en sus partidos de local en la Premier League.

Han sumado solo un punto en cuatro partidos en casa desde que vencieron al Burnley durante el fin de semana inaugural. Crearon menos de 1.0 goles esperados en todos esos encuentros. El Chelsea ganó el conteo de xG por un margen de 3.6 el pasado fin de semana, con los Spurs completamente superados por sus rivales londinenses.

El Man Utd está mostrando su forma más convincente desde el inicio de la gestión de Amorim. También tienen la ventaja de que no han jugado partidos entre semana desde el último parón internacional, mientras que los Spurs han jugado tres. Nos inclinamos por una victoria visitante en las apuestas Tottenham vs Manchester United.

2ºPronóstico Tottenham vs Manchester United: Bryan Mbeumo marca en cualquier momento @ 2.82 en Betano

Los Red Devils han invertido mucho en jugadores en los últimos años, pero muy pocos se han asentado tan rápido como Bryan Mbeumo. El jugador de 26 años ha marcado cuatro goles en sus primeros 10 partidos de la Premier League para el club, incluyendo tres goles en sus últimos tres encuentros.

Su tasa de anotación de 0.42 goles por 90 minutos está cerca de igualar su rendimiento de la temporada pasada en el Brentford. Mbeumo anotó 20 veces durante esa campaña y tiene más tiros por partido en promedio con su nuevo club.

Las estadísticas del internacional camerunés también son buenas en comparación con el resto de la competencia, ya que el 54.2% de sus tiros han ido a portería. Entre los 36 jugadores con 15 o más intentos, solamente Erling Haaland y Antoine Semenyo tienen un mejor récord.

3er Pronóstico Tottenham vs Manchester United: Más de 1.5 goles del Man Utd @ 2.00 en Betano

Dada la vulnerabilidad que mostró el Tottenham defensivamente en su último partido de la Premier League en casa, el Manchester United debería crear problemas a lo largo de este partido.

Los visitantes marcaron al menos dos veces en sus últimos cuatro partidos, y tener que jugar solo una vez a la semana es beneficioso para ellos. Hasta ahora, los Red Devils han creado 17.5 xG en la máxima categoría inglesa esta temporada. Solo Manchester City y Crystal Palace tienen un mejor récord.

También tienen más delanteros que pueden causar serios problemas esta temporada. Bruno Fernandes sigue siendo una figura clave en un papel de mediocampo profundo, con un promedio de 2.8 pases clave por partido. Sin embargo, también pueden confiar en Diogo Dalot y Amad Diallo para crear peligro por las bandas.

Mbeumo ha destacado entre sus nuevos fichajes ofensivos hasta ahora, pero se espera que Matheus Cunha y Benjamin Sesko contribuyan más. En las apuestas Tottenham vs Manchester United, pronosticamos que los visitantes anotarán mínimo dos goles.