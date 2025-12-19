Tottenham vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 20/12/25

+

Mejores apuestas Tottenham vs Liverpool

Victoria de Liverpool ⭐ @ 2.133 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.53 en 1xBet

Hugo Ekitike marca o asiste ⭐ @ 1.909 en 1xBet

Predicción del marcador: Tottenham 1-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Tottenham: Richarlison; Liverpool: H. Ekitike, A. Isak

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La presión está aumentando sobre Thomas Frank en el Tottenham Hotspur después de su último resultado, una derrota por 3-0 a manos del Nottingham Forest. Esa derrota significó cuatro derrotas en siete partidos en todas las competiciones.

Solo han ganado tres de sus últimos 11 partidos. Los Spurs se encuentran en el puesto 11 de la Premier League cuando nos acercamos a la Navidad. Sus problemas defensivos son cada vez más preocupantes.

En cuanto al Liverpool, empiezan a mejorar un poco su estado de forma, con una racha de cinco partidos sin perder. Las victorias sobre el Inter de Milán y el Brighton & Hove Albion han sido un gran impulso de confianza. Los Reds podrían llegar al cuarto puesto con una victoria este fin de semana, siempre que otros resultados les favorezcan.

Alineaciones Probables Tottenham vs Liverpool

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Wirtz, Isak, Ekitike

Las mejores apuestas Tottenham vs Liverpool

1er Pronóstico Tottenham vs Liverpool: Victoria de Liverpool @ 2.133 en 1xBet

La temporada 2025/26 del Liverpool ha tenido sus altibajos. Sin embargo, el equipo parece estar volviendo a entonarse. Han cosechado malos resultados en las últimas seis semanas, pero también lograron algunas victorias notables. Los triunfos sobre el Aston Villa, Real Madrid e Inter destacan en una campaña muy desafiante hasta ahora.

Los Reds estarán sin Mohamed Salah, quien ha viajado a la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, Conor Bradley regresa tras una suspensión en la victoria contra Brighton. Mientras tanto, Joe Gomez y Dominik Szoboszlai sufrieron lesiones contra los Seagulls y es probable que el primero no esté disponible. Szoboszlai sí podría estar preparado.

A pesar de sus problemas, Arne Slot y su equipo podrían triunfar en Londres. La forma actual del Liverpool les da ventaja, especialmente contra unos Spurs que luchan por la consistencia. Varios equipos han sumado puntos en el Estadio Tottenham Hotspur esta temporada, por lo que la ventaja de jugar en casa no es tan significativa.

2ºPronóstico Tottenham vs Liverpool: Ambos equipos marcan @ 1.53 en 1xBet

El Tottenham está lidiando con una larga lista de ausencias, lo que dificulta el trabajo de su entrenador. Jugadores como James Maddison, Destiny Udogie y Dominic Solanke están fuera a largo plazo. Pape Matar Sarr se ha unido a Senegal para la AFCON. Sin embargo, todavía tienen amenazas ofensivas en la delantera.

Los Spurs solo han dejado de anotar en dos de sus 12 partidos en casa en todas las competiciones. Incluso cuando pierden, generalmente encuentran la red. La derrota ante el Forest fue una rara excepción, y Frank estará desesperado por ver algún tipo de respuesta.

Ambos equipos tienen mucho talento ofensivo al que pueden recurrir y ninguno puede considerar su defensa impenetrable. Es probable que los dos entrenadores encuentren muchas formas de dañarse mutuamente. Esperamos ver acción en ambos extremos en este partido y recomendamos este mercado en las apuestas Tottenham vs Liverpool.

3er Pronóstico Tottenham vs Liverpool: Hugo Ekitike marca o asiste @ 1.909 en 1xBet

Algunos de los nuevos fichajes del Liverpool han enfrentado escrutinio esta temporada. Sin embargo, uno que no puede ser criticado es Hugo Ekitike. A pesar de los problemas del club, ya ha alcanzado cifras de dos dígitos en goles y ha destacado en los últimos partidos.

El francés lleva cuatro tantos en sus últimos dos partidos de la Premier League. Ha sido una figura clave para los campeones reinantes.

Las casas de apuestas lo ven, comprensiblemente, como el goleador más probable para este partido, seguido por Alexander Isak y luego Richarlison de los Spurs. No es difícil ver por qué, especialmente con su actual racha de forma. Su confianza debe estar por las nubes.

Es probable que los visitantes salgan victoriosos en este enfrentamiento. Hugo Ekitike tendrá un papel importante si lo hacen, por lo tanto, podrías respaldar que este jugador anota o asiste en las apuestas Tottenham vs Liverpool.