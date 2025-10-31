Tottenham vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/11/25

Mejores apuestas Tottenham vs Chelsea

Empate ⭐ @ 3.60 en Betsson

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.12 en Betsson

Marc Cucurella cometerá 2+ faltas ⭐ @ 1.70 en Betsson

Predicción de marcador: Tottenham 1-1 Chelsea

Predicción de goleadores: Tottenham: Richarlison - Chelsea: Joao Pedro

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Tottenham vs Chelsea son cortesía de Betsson, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Tottenham Hotspur perdió ante el Newcastle United en la Carabao Cup a mitad de semana, pero no fue muy sorprendente dado que Thomas Frank rotó mucho su equipo.

Aunque los Spurs tienen un equipo fuerte, están jugando en múltiples competiciones. Son terceros en la Premier League, con solo dos derrotas en nueve partidos, y seguirán confiados al recibir al Chelsea este fin de semana.

Los Blues apenas lograron ganar su partido de Copa el miércoles, ya que encontraron difícil finalizar contra los Wolverhampton Wanderers tras tomar una ventaja cómoda.

Los hombres de Enzo Maresca venían de una buena racha, habiendo ganado sus cuatro partidos, hasta que el Sunderland los venció en su último encuentro. Buscarán superar ese revés en este derbi londinense.

Alineaciones Probables Tottenham vs Chelsea

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Danso, Van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Johnson, Kudus, Simons, Richarlison

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Gusto, Neto, Fernández, Garnacho, Joao Pedro

Las mejores apuestas Tottenham vs Chelsea

1er Pronóstico Tottenham vs Chelsea: Empate @ 3.55 en Betsson

Tottenham y Chelsea no han sido muy consistentes. Ambos estuvieron en buena forma por un breve período, pero también sufrieron derrotas sorpresivas. El tropiezo más reciente de los Spurs fue contra el Newcastle United, pero probablemente no estén demasiado preocupados por ello.

El equipo de Frank está en una buena racha en la Premier League y está muy satisfecho con su forma. Han sido sólidos defensivamente, y llegan a este juego en tercer lugar. Su gran victoria sobre el Everton probablemente haya aumentado aún más su confianza, mientras que los Blues llegan a este partido tras una derrota ante los Black Cats.

Por lo tanto, los visitantes serán más cautelosos. Además, la defensa de los Spurs está siendo difícil de romper. En última instancia, ambos pueden anularse mutuamente en los 90 minutos. Podrías apoyar un empate final en las apuestas Tottenham vs Chelsea.

2ºPronóstico Tottenham vs Chelsea: Menos de 2.5 goles @ 2.12 en Betsson

Salvo excepciones, los encuentros entre Spurs y Chelsea no han presentado muchos goles recientemente. Los Blues consiguieron una ajustada victoria por 1-0 en su último enfrentamiento directo, y nueve de los últimos 13 terminaron con menos de 2.5 goles anotados. Por lo tanto, es probable que este partido tenga un resultado similar.

Maresca no querrá arriesgarse a otra derrota tras perder inesperadamente contra el Sunderland, mientras que los Spurs probablemente jugarán un partido cerrado. Con 17 goles anotados, ningún equipo en la división ha marcado más que estos dos, pero este partido podría tener menos ocasiones. Las jugadas a balón parado podrían ser cruciales aquí, y Micky Van de Ven ha causado bastantes problemas en ese aspecto hasta ahora.

Los visitantes no podrán contar con Levi Colwill, Dario Essugo y Benoit Badiashile, pero no tienen preocupaciones por lesiones recientes. La tarjeta roja de Liam Delap a mitad de semana no afectará su campaña en la liga. Los Spurs han manejado bien su parte de lesiones y han logrado dar descanso a algunos jugadores recientemente.

3er Pronóstico Tottenham vs Chelsea: Marc Cucurella cometerá 2+ faltas @ 1.70 en Betsson

El último encuentro entre estos clubes tuvo 10 tarjetas amarillas y cinco en el anterior. Hubo ocho amarillas mostradas y dos rojas cuando se enfrentaron hace un par de años en el Tottenham Hotspur Stadium. Por lo tanto, este partido podría resultar agresivo.

El jugador español, Marc Cucurella, tiene una de las tasas de faltas más altas de la liga, lo que lo hace propenso a recibir una tarjeta amarilla. Solo 12 jugadores han cometido más faltas que él (13), y se enfrentará a jugadores complicados. No sería sorprendente que cometa mínimo dos errores, y lo apoyamos en las apuestas Tottenham vs Chelsea.

Las casas de apuestas parecen estar de acuerdo, sugiriendo que apostar por más de 5.5 tarjetas es la única opción de valor en ese mercado. El partido podría convertirse en una batalla física, y ninguno de los equipos estaría completamente descontento si el choque terminara en empate.