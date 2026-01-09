Tottenham vs Aston Villa Pronóstico y Apuestas FA Cup | 10/01/26

+

Mejores apuestas Tottenham vs Aston Villa

El Aston Villa se clasifica ⭐ @ 1.909 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.66 en 1xBet

Ollie Watkins marca o asiste ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Predicción de marcador: Tottenham 1-2 Aston Villa

Predicción de goleadores: Tottenham: Richarlison - Aston Villa: Ollie Watkins, Morgan Rogers

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Tottenham vs Aston Villa son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El mandato de Thomas Frank en el Tottenham Hotspur enfrenta actualmente desafíos significativos. Tras la derrota a mitad de semana contra el Bournemouth, los Spurs, en el puesto 14, solo han logrado una victoria en sus últimos seis partidos y han concedido nueve goles en ese período.

Aunque la FA Cup representa una posible distracción de sus problemas en la liga, se enfrentan a un Villa con serias ambiciones de ganar el trofeo.

El Aston Villa ha tropezado ligeramente en el período festivo, perdiendo ante Arsenal y empatando con el Crystal Palace. Sin embargo, los hombres de Unai Emery siguen en el tercer puesto de la tabla y solo han perdido dos veces desde principios de noviembre.

Aunque se considera que llegan en ligera desventaja al Tottenham Hotspur Stadium, los visitantes confían en sus posibilidades de avanzar.

Alineaciones Probables Tottenham vs Aston Villa

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Gray, Simons, Tel, Kolo Muani, Richarlison

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Cash, Lindelof, Konsa, Digne, Kamara, Tielemans, Buendía, McGinn, Rogers, Watkins

Las mejores apuestas Tottenham vs Aston Villa

1er Pronóstico Tottenham vs Aston Villa: El Aston Villa se clasifica @ 1.95 en 1xBet

La forma actual sugiere claramente que el Aston Villa es el favorito en este encuentro de tercera ronda. En cambio, los Villanos no han sido tan dominantes fuera de casa esta campaña, ganando solo siete de sus 15 partidos fuera en todas las competiciones. Este récord puede dar algo de esperanza al equipo local mientras buscan dar la sorpresa.

Sin embargo, el equipo local tuvo un mal momento entre semana. No solo perdieron ante el Bournemouth, sino que Lucas Bergvall y Rodrigo Bentancur se vieron obligados a retirarse por lesiones. Para empeorar las cosas, los últimos problemas surgieron solo días después de que Mohammed Kudus sufriera una lesión.

Aunque el Villa perdió a Emi Martínez en el empate contra el Palace, actualmente tienen menos problemas de lesiones. Por lo tanto, se espera que este partido termine en una victoria visitante, potencialmente después del tiempo extra. Respaldar su clasificación ofrece valor en las apuestas Tottenham vs Aston Villa.

2ºPronóstico Tottenham vs Aston Villa: Ambos equipos marcan @ 1.66 en 1xBet

Pese a la mala forma general del Tottenham, están marcando muchos goles en Londres esta temporada. En sus 14 partidos en casa en todas las competiciones, el equipo de Frank solo ha dejado de anotar dos veces, logrando dos o más goles en seis ocasiones. Con este récord ofensivo, son capaces de causar problemas a la defensa del Villa.

Por el contrario, el Villa está teniendo dificultades para mantener la solidez defensiva. Su portería a cero del miércoles fue la primera en más de un mes. No obstante, los hombres de Emery son eficientes en ataque, siendo el Crystal Palace el primer equipo en impedirles anotar desde el Liverpool el 1 de noviembre.

Ambos equipos anotaron en cinco de sus últimos 7 enfrentamientos, incluido el choque de la FA Cup del año pasado que ganó el Villa por 2-1. El equipo visitante salió victorioso por el mismo marcador en este encuentro en octubre y un resultado similar no sería improbable en este partido.

3er Pronóstico Tottenham vs Aston Villa: Ollie Watkins marca o asiste @ 2.05 en 1xBet

Ollie Watkins ha recuperado su forma goleadora tras un inicio de temporada lento. El doblete del jugador de 30 años contra el Brighton & Hove Albion marcó el inicio de una racha de siete goles y asistencias en ocho partidos. Su alto nivel de confianza actual lo convierte en una gran amenaza que la defensa del Tottenham debe abordar.

El internacional inglés también tiene un sólido historial contra los Spurs, contribuyendo con 5 goles y asistencias en 11 enfrentamientos previos. Además, aunque Frank conoce bien la amenaza que representa Watkins desde su paso por el Brentford, conocerlo y detenerlo son dos cosas diferentes.

Se espera que sea un problema constante para la defensa del Tottenham el sábado por la noche mientras busca liderar a su equipo a la siguiente ronda. Por eso, respaldamos que Ollie Watkins anota o asiste en las apuestas Tottenham vs Aston Villa.