Sunderland vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/01/26

Mejores apuestas Sunderland vs Manchester City

Erling Haaland marca y el Manchester City gana ⭐ @ 1.90 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.768 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.117 en 1xBet

Predicción de marcador: Sunderland 1-2 Manchester City

Predicción de goleadores: Sunderland: B. Brobbey; Man City: E. Haaland, R. Cherki

1er Pronóstico Sunderland vs Manchester City: Erling Haaland marca y el Manchester City gana @ 1.90 en 1xBet

La forma reciente de Erling Haaland es tan fuerte que no tiene mucho valor elegirlo solo como goleador. No registró goles ni asistencias en la victoria 2-1 sobre el Nottingham Forest. Sin embargo, esta fue solo la sexta vez que no lo hizo en la temporada 2025/26 de la Premier League.

En ambos equipos faltan varios jugadores, principalmente debido a la Copa Africana de Naciones 2025. El Sunderland está sin seis jugadores, con ausencias significativas como Noah Sadiki, Reinildo y Chemsdine Talbi. Por parte del City, Rayan Ait-Nouri y Omar Marmoush están en Marruecos, mientras que Jeremy Doku, John Stones y Oscar Bobb siguen fuera de juego.

Los Cityzens están mejor equipados para manejar estas ausencias, como lo demuestra su actual racha de victorias. Aunque los Black Cats presentarán un desafío, es probable que los visitantes salgan victoriosos en las apuestas Sunderland vs Manchester City, con Erling Haaland como goleador más probable.

2ºPronóstico Sunderland vs Manchester City: Ambos equipos marcan @ 1.768 en 1xBet

Aunque el Manchester City ganó 3-0 cuando estos equipos se enfrentaron a principios de mes, se espera que este partido sea más competitivo. Los hombres de Régis Le Bris han estado en excelente forma en casa en 2025/26 y están invictos en ocho partidos de liga en casa.

Curiosamente, tanto el Arsenal como el Aston Villa no lograron asegurar los tres puntos cuando visitaron el Estadio de la Luz esta temporada. Además, el Sunderland también ha marcado en todos sus partidos en el Estadio de la Luz, registrando dos o más goles en cinco ocasiones distintas.

Si bien el City ha mantenido muchas porterías a cero últimamente, Nottingham Forest, Fulham y Leeds United han logrado marcar contra ellos en partidos recientes. Los Black Cats confían en causar problemas, independientemente del resultado final. Pronosticar que ambos marcan es buena opción para las apuestas Sunderland vs Manchester City.

3er Pronóstico Sunderland vs Manchester City: Más goles en la segunda mitad @ 2.117 en 1xBet

El análisis de partidos del Sunderland esta temporada revela una tendencia significativa con respecto a su rendimiento en la segunda mitad. El equipo es considerablemente más activo después del descanso. Los Black Cats han marcado más del doble de goles en la segunda mitad (14) en comparación con la primera (6).

También conceden más frecuentemente después del descanso, con 10 goles en contra en el segundo período en comparación con ocho en el primero. Este patrón sugiere que pueden frenar al equipo de Pep Guardiola durante largos períodos mientras buscan un resultado.

El Manchester City también tiende a ser ligeramente más productivo en la segunda mitad. Dado que los visitantes conceden más frecuentemente después del descanso y el Sunderland marca más durante ese tiempo, se espera que la segunda mitad de este encuentro sea altamente competitiva.