GOAL Apuestas - Sobre este contenido

GOAL está dedicado a ofrecer a nuestros lectores información, análisis e ideas de apuestas de la mejor calidad en lo que respecta a las apuestas y el juego, tanto en persona como en línea.

Ofrecemos valor a los lectores de GOAL al capacitarlos para tomar decisiones informadas, proporcionando contenido educativo sobre apuestas y cuotas, análisis expertos de operadores de apuestas, y consejos para apostar en los grandes eventos.

Precisión - GOAL exige un alto nivel de redacción, verificación de datos, subedición y un calendario de actualización regular para asegurarse de que todo el contenido es preciso y está actualizado.

Equilibrio - Representamos de manera justa los aspectos positivos y negativos de los productos y ofertas de todas las marcas que cubrimos para dar al lector la información que necesita con el fin de tomar decisiones contrastadas en apuestas y juegos de azar.

Contexto - Como parte de nuestra misión de ayudar a los lectores a tomar decisiones contrastadas, nos comprometemos con una investigación profunda y continua para dar a los lectores el contexto que necesitan para comparar diferentes productos y seleccionar la mejor opción para ellos.

Experiencia - Todo el contenido publicado en GOAL Apuestas está escrito por redactores con años de experiencia en apuestas y juegos de azar, tanto como apostadores como en calidad periodística.

Apuestas más seguras - GOAL está comprometido con la promoción de un juego más seguro y ofrecemos a nuestros lectores consejos y orientación sobre cómo mantener el juego como una actividad divertida.

Legal y cumplimiento - GOAL garantiza que todas las marcas de apuestas destacadas en el centro de apuestas tienen licencia en el DGOJ, y la pérdida de licencia supone la eliminación en esta organización.

Transparencia - Como se ha resaltado en este documento, GOAL está comprometido con la transparencia sobre la manera en que producimos nuestro contenido, desde cómo se financia hasta cómo se produce y distribuye.

Todos los artículos que se publican en nuestra sección de apuestas están diseñados para ofrecer a los lectores conocimientos y opiniones sobre las apuestas que les aporten valor.

Seguimos el siguiente proceso para mantener los estándares editoriales líderes de GOAL:

Los redactores expertos de GOAL investigan, redactan y verifican los hechos de los artículos. El equipo editorial de GOAL proporciona un segundo nivel de revisión para garantizar la precisión del contenido. El personal de GOAL supervisa la exactitud de los contenidos de forma continua. Los editores de GOAL actualizan los contenidos para que sigan siendo relevantes.

Cómo GOAL obtiene ofertas y códigos

Los códigos promocionales y las ofertas de registro son una parte útil del kit de herramientas de cada apostador de fútbol, ya que nos dan la oportunidad de obtener apuestas gratis, cuotas aumentadas, igualaciones de depósitos y otros beneficios a cambio de registrarnos en sitios de apuestas.

El personal de GOAL obtiene todos los códigos promocionales y las ofertas de registro que aparecen en nuestro contenido.

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor valor posible a los lectores, por lo que algunas son exclusivas de Goal, mientras que otras pueden provenir de una red para acceder a ofertas de la mejor calidad.

Como parte de nuestro compromiso de mantener a nuestros lectores seguros, solo obtenemos y promovemos ofertas de operadores que están licenciados por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) en España.

Divulgación de publicidad de GOAL Apuestas

El contenido de apuestas de GOAL muestra visiblemente una divulgación publicitaria en el encabezado de cada página:

+18 | Contenido comercial | Se aplican las T&C | Juega con responsabilidad | Divulgación de publicidad | Principios Editoriales

«El contenido de Goal.com Apuestas puede incluir enlaces de afiliados, lo que significa que recibiremos una comisión si decides registrarte en una de las ofertas. Esto no influye en nuestras reseñas o recomendaciones, pero puede afectar a la colocación y el orden de los operadores de apuestas en nuestro contenido.»

La clave es que cualquier pago recibido no influye en nuestras evaluaciones.

Las reseñas y calificaciones de las casas de apuestas, casinos en línea, y ofertas para nuevos y actuales clientes reflejan los reportes basados en hechos y las opiniones expertas de nuestros periodistas, respaldados por años de experiencia cubriendo el panorama de las apuestas y el iGaming.