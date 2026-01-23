Roma vs AC Milan Pronóstico y Apuestas Serie A | 25/01/26

+

Mejores apuestas Roma vs AC Milan

AC Milan (Empate no válido) ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.83 en 1xBet

Empate al descanso ⭐ @ 3.015 en 1xBet

Predicción de resultado: Roma 1-2 AC Milan

Predicción de goleadores: Roma: Malen - AC Milan: Leão, Pulisic

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Los hombres de Gian Piero Gasperini estuvieron ocupados en la acción de la Europa League el jueves por la noche, habiendo derrotado al equipo alemán VfB Stuttgart 2-0. Desafortunadamente para ellos, los oponentes del domingo habrán tenido seis días para recuperarse desde su último partido de la Serie A en Como.

La Roma es muy consistente a nivel nacional, ganando siete y perdiendo tres de sus diez partidos en el Estadio Olímpico. En cuanto a su registro en casa, han ganado cinco de sus últimos seis partidos en la capital. Han tenido dificultades en casa contra los mejores de la liga, perdiendo 1-0 contra el Inter y 1-0 contra el vigente campeón Napoli.

El AC Milan no pierde en liga desde el 23 de agosto. Acumulan una racha de victorias seguidas en liga, con su triunfo por 3-1 en Como siendo especialmente impresionante. Los Rossoneri promedian más puntos por partido fuera (2.20) que en casa (2.18).

Desde un punto de vista ofensivo, el AC Milan también es más efectivo fuera de casa. Han anotado 1.70 goles por partido fuera, en comparación con su xG de solo 1.29.

Alineaciones Probables Roma vs AC Milan

Posible alineación del Roma:

Svilar; Mancini, Ghilardi, Ndicka, Kone, Cristante, Wesley, Rensch, Pellegrini, Dybala, Malen

Posible alineación del AC Milan:

Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter, Ricci, Modric, Rabiot, Estupiñán, Saelemaekers, Pulisic, Leão

Las mejores apuestas Roma vs AC Milan

1er Pronóstico Roma vs AC Milan: AC Milan (Empate no válido) @ 1.95 en 1xBet

A pesar de la impresionante forma en casa de la Roma hasta ahora esta temporada, es más probable que los Rossoneri logren el objetivo. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de un empate. Por eso respaldamos al Milan en el mercado de Empate No Válido este fin de semana.

La Roma ha promediado 0.50 goles encajados por partido en casa, pero su xGA es más del doble de esta cantidad (1.07). Además, es importante tener en cuenta el calendario de la Europa League de la Roma.

Tras el partido de Europa League contra el Midtjylland a finales de noviembre, la Roma se enfrentó al Napoli en casa tres días después en un escenario similar al de este fin de semana. El Napoli está a un nivel similar al de Milan esta temporada e I Giallorossi perdieron ese encuentro 1-0 en casa.

El Milan es un oponente más formidable en 25/26 y los hombres de Massimiliano Allegri podrían ser verdaderos aspirantes al Scudetto. Son razones suficientes para apoyar la victoria visitante (empate no válido) en las apuestas Roma vs AC Milan.

2ºPronóstico Roma vs AC Milan: Ambos equipos marcan @ 1.83 en 1xBet

Aunque los dos equipos presumen de un buen registro defensivo, hay valor en el duelo directo de que ambos equipos marquen el domingo. Ambos han encontrado la red en ocho de sus últimos diez encuentros.

Los mercados de apuestas sugieren que la probabilidad de que esto suceda el domingo es solo del 51.28%, en comparación con el promedio histórico del 80% a corto y medio plazo. La Roma promedia 1.30 goles anotados por partido en casa, mientras el AC Milan tiene un promedio de 1.70 goles por partido fuera de casa.

El Milan solo ha dejado de anotar en el 10% de sus partidos fuera de casa hasta ahora esta temporada. La Roma también ha anotado en el 70% de sus partidos en casa. Esto hace que la probabilidad del 51.28% de que ambos encuentren la red sea la jugada de valor de nuestro trío de apuestas Roma vs AC Milan.

3er Pronóstico Roma vs AC Milan: Empate al descanso @ 3.015 en 1xBet

Aunque puede que ambos equipos marquen, el inicio del partido será lento. La Roma ha estado empatada al descanso en el 50% de sus partidos en casa hasta ahora esta temporada. Mientras tanto, el AC Milan ha empatado en el 70% de sus partidos fuera de casa después de los primeros 45 minutos.

Los mercados de apuestas dan un 51.28% de probabilidad de que el duelo del domingo esté igualado al descanso. Sin embargo, debería estar mucho más cerca del 55%-60% según las estadísticas.

Cuando un equipo participa en competiciones europeas entre semana, siempre existe la posibilidad de un bajón en la liga el fin de semana. Los de Gasperini pueden tardar en arrancar después de su cita en la Europa League. El tiempo promedio de su primer gol anotado en casa es el minuto 45, muy superior al promedio de la Serie A (minuto 32).