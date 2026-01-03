Real Sociedad vs Atlético de Madrid apuestas LaLiga | 04/01/2026

+

Mejores apuestas Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Gana Atlético de Madrid⭐ @ 2.042 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.096 en 1xBet

Real Sociedad primer gol del partido⭐ @ 2.54 en 1xBet

Esperamos una victoria de Atlético de Madrid con un marcador de 1-2.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La primera mitad de la temporada ha sido impensada para la Real Sociedad, muy lejos de las expectativas iniciales. El equipo incluso pasó varios tramos en zona de descenso, reflejando un rendimiento preocupante. Actualmente, la Real se ubica en el puesto 16 de la tabla, a tan solo dos posiciones de la zona roja.

Una realidad que obliga a mirar más la permanencia que los objetivos planteados al inicio del curso.

El gran reto ahora será comenzar el año enfrentando al Atlético de Madrid, un rival que llega con ambiciones claras. El conjunto colchonero busca acercarse a los líderes del campeonato.

El equipo de Diego Simeone atraviesa un gran momento, con cuatro victorias consecutivas sumando todas las competiciones. Además, ha logrado ocho triunfos en sus últimos diez partidos.

Este presente brillante del Atlético contrasta con el difícil momento de la Real Sociedad, que todavía no logra despegar ni encontrar regularidad para alejarse del fondo y acercarse al centro de la tabla.

Posibles Alineaciones Real Sociedad vs Atlético de Madrid

Posible alineación Real Sociedad:

Remiro; Elustondo, Martin, Zubeldia, Gómez; Gorrotxategi; Kubo, Sucic, Marín, Guedes; Oyarzabal.

Posible alineaciónAtlético de Madrid:

Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios González; Sorloth, Álvarez.

1er Pronóstico Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Gana Atlético de Madrid⭐ @ 2.042 en 1xBet

El Atlético de Madrid parte como amplio favorito para quedarse con la victoria, y la cuota ofrecida resulta sin duda bastante favorable. El contexto del partido refuerza claramente esta condición previa.

Las dos últimas derrotas de la Real Sociedad contrastan con las tres victorias más recientes del Atlético como visitante. Una dinámica opuesta que marca la diferencia entre ambos equipos.

Además, el Atlético ha ganado dos de sus últimas cuatro visitas a la Real, y considerando el difícil momento que atraviesa el conjunto local, no hay dudas de que las probabilidades de triunfo para Simeone y compañía son altas.

2° Pronóstico Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles ⭐ @ 2.096 en 1xBet

Estamos ante un partido que promete desde lo ofensivo por el rendimiento reciente de ambos equipos. Por un lado, la Real Sociedad ha marcado 8 goles en sus últimos 4 partidos como local, es decir, un promedio de al menos dos por encuentro.

Del otro lado, el Atlético de Madrid ha anotado tres goles en tres de sus últimos cinco partidos, mostrando una clara efectividad en ataque. Un dato que refuerza la expectativa de un duelo abierto.

Además, en los enfrentamientos más recientes entre ambos se han marcado 11 goles, muy cerca de un promedio de tres por partido. Con el momento actual de ambos equipos, las opciones de que se superen los dos goles y se llegue al menos a tres resultan favorables.

3er Pronóstico Real Sociedad vs Atlético de Madrid: Real Sociedad primer gol del partido⭐ @ 2.54 en 1xBet

Cinco partidos consecutivos en los que la Real Sociedad comenzó ganando evidencian que, más allá del rendimiento ofensivo, su principal punto débil está en la defensa, ya que el equipo no logra sostener los resultados a lo largo del partido.

Ante este escenario, y considerando algunas flaquezas defensivas que ha mostrado el Atlético como visitante, vemos probable que la Real pueda volver a iniciar ganando. La cuota resulta interesante y, aunque no es el escenario más favorable, es una opción para tener en cuenta.