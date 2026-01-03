Real Madrid vs Real Betis principales apuestas LaLiga | 04/01/2026

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Real Betis

Gana Real Madrid y menos de 2.5 goles⭐ @5.15 en 1xBet

Real Madrid mantiene portería propia en cero⭐ @2.625 en 1xBet

No marcan ambos equipos⭐@2.281 en 1xBet

Esperamos una victoria de Real Madrid con un marcador de 1-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Real Madrid y Betis se enfrentan en uno de los partidos más atractivos del inicio de año en LaLiga, un duelo que promete intensidad y mucha atención por el momento de ambos equipos. El encuentro llega en un punto clave de la temporada, con objetivos claros y la necesidad de no ceder más terreno en la tabla.

Ambos conjuntos cerraron el 2025 con victoria, aunque el balance general dejó ciertas irregularidades que les costaron puntos importantes en el camino. Esa falta de continuidad ha impedido que tanto madridistas como verdiblancos estén aún mejor posicionados de cara a la segunda parte del curso.

El Real Madrid busca seguirle el ritmo a un Barcelona que, por ahora, se muestra imparable. Tras las derrotas ante el Manchester City en Champions y frente al Celta en liga, el equipo blanco logró reaccionar, recuperarse anímicamente y mantenerse de lleno en la pelea por el título.

Por su parte, el Betis se mantiene en la sexta posición y apunta a no perder contacto con los puestos de Champions League. El equipo de Manuel Pellegrini ha mostrado muy buenas presentaciones en varios tramos de la temporada, pero la falta de consistencia en los resultados le ha impedido dar un salto mayor.

Además, el historial reciente en Madrid invita a pensar en un partido equilibrado: cuatro empates en las últimas seis visitas del Betis al Santiago Bernabéu. Con este antecedente, la pregunta queda abierta: ¿se mantendrá nuevamente la paridad o alguno logrará imponer condiciones?

Posibles Alineaciones Real Madrid vs Real Betis

Posible alineación Real Madrid:

Courtois, Ascencio, Rudiger, Huljsen, Garcia, Guller, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior

Posible alineaciónReal Betis:

Valles, Ruibal, Bartra, Natan, Rodríguez, Deossa, Roca, Antony, Fornals, Riquelme, Hernández

1er Pronóstico Real Madrid vs Real Betis: Gana Real Madrid y menos de 2.5 goles⭐@5.15 en 1xBet

A pesar de contar con un buen promedio goleador, la paridad que ha existido entre ambos conjuntos invita a pensar en un partido cerrado, con el Real Madrid partiendo como favorito. El contexto y los antecedentes recientes refuerzan la idea de un duelo más táctico que abierto.

Esa paridad se refleja claramente en los enfrentamientos en el Bernabéu: en siete de los últimos ocho partidos disputados allí, solo uno superó la barrera de los dos goles. El resto fueron marcadores ajustados, con diferencias mínimas y desarrollo equilibrado.

Con un Real Madrid que ha ganado 13 partidos como local, el favoritismo blanco es evidente. Bajo este escenario, una apuesta combinada que contemple triunfo local y pocos goles se presenta como inmensamente atractiva desde el punto de vista de las probabilidades.

2° Pronóstico Real Madrid vs Real Betis: Real Madrid mantiene portería propia en cero⭐@2.625 en 1xBet

Con 11 goles en 8 partidos como visitante, el Betis mantiene un promedio ligeramente superior a un gol por encuentro fuera de casa. Sin embargo, sus antecedentes ofensivos visitando al Real Madrid son realmente pobres y contrastan con esa media general.

De hecho, en los últimos siete enfrentamientos disputados en el Bernabéu, el Betis apenas pudo marcar un solo gol, un dato que refleja claramente sus dificultades para anotar en este escenario. El contexto histórico vuelve a jugar en contra del conjunto verdiblanco.

Mientras tanto, el Real Madrid ha ganado con el arco en cero en dos de sus últimos tres partidos como local y, más allá de la caída ante el Celta, el equipo de Xabi Alonso solo ha recibido cinco goles en casa. Bajo este panorama, la cuota de 2.50 por la portería en cero del Madrid se presenta, sin duda, como una opción magnífica.

3er Pronóstico Real Madrid vs Real Betis: No marcan ambos equipos⭐@2.281 en 1xBet

Los 8 goles en los últimos 8 enfrentamientos entre ambos en el Bernabéu dejan un promedio exacto de un gol por partido. Este dato refuerza la idea de un duelo con escasas ocasiones, donde la probabilidad de que ambos equipos marquen ha sido históricamente muy baja.

De hecho, en esos mismos 8 encuentros solo en una ocasión lograron anotar ambos conjuntos, siendo el 0-0 el marcador más repetido. Con estos antecedentes, la opción de un partido muy cerrado y con pocos goles aparece como un escenario evidente.