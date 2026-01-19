Real Madrid vs Mónaco Pronóstico y Apuestas Champions League | 20/01/26

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Mónaco

Kylian Mbappé marca el primer gol ⭐ @ 3.30 en 1xBet

Más goles en la primera mitad ⭐ @ 2.94 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.62 en 1xBet

Predicción de resultado: Real Madrid 2-1 Mónaco.

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé x2 - Mónaco: Folarin Balogun.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Ha sido una semana agitada en el Real Madrid, que prescindió de Xabi Alonso tras la derrota contra el Barcelona en la Supercopa de España. Álvaro Arbeloa reemplazó al técnico vasco pero sufrió una sorprendente derrota en la Copa del Rey ante el Albacete en su primer partido.

Estos eventos contribuyeron a un ambiente hostil en el Bernabéu el sábado. Muchos jugadores locales fueron objeto de críticas, pero los Blancos consiguieron una trabajada victoria 2-0 sobre el Levante en LaLiga.

El Mónaco estará ansioso por aprovechar el descontento a mitad de semana. El equipo de la Ligue 1 ha sido inconsistente últimamente, con cuatro victorias y cuatro derrotas en sus últimos ocho partidos. Llegan al partido tras una derrota en casa por 3-1 contra el Lorient.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Mónaco

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.

Posible alineación del Mónaco:

Kohn, Henrique, Dier, Kehrer, Faes, Zakaria, Golovin, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Mónaco

1er Pronóstico Real Madrid vs Mónaco: Kylian Mbappé marca el primer gol @ 3.30 en 1xBet

La principal amenaza de gol en este partido debería venir de Mbappé. El cambio en el banquillo no debería afectar su capacidad para colocarse en posiciones peligrosas.

Además, el francés abrió el marcador para los Blancos el sábado, marcando su 19º gol en 19 partidos de LaLiga esta temporada. Mbappé también ha destacado en Champions League, con un gol cada 49 minutos en promedio. Sus 9 tantos europeos representan el 69% de los goles de su equipo en la competición esta temporada.

Vinicius Junior solo ha anotado una vez en sus últimos 19 partidos, mientras que Jude Bellingham ha marcado una vez en 12 encuentros. La mala forma de estos dos añade la sensación de que Mbappé ofrece valor en las apuestas Real Madrid vs Mónaco para anotar primero, incluso con cuotas bajas.

2º Pronóstico Real Madrid vs Mónaco: Más goles en la primera mitad @ 2.94 en 1xBet

El Real Madrid mejoró significativamente en la segunda mitad de su partido de liga del fin de semana. Arbeloa introdujo a Arda Güler y Franco Mastantuono en el descanso y el equipo se volvió mucho más amenazante desde ese momento. El nuevo entrenador estará ansioso por marcar el tono con una exhibición ofensiva desde el inicio el martes.

Eso podría llevar a una primera mitad abierta contra un Mónaco que cuenta con Folarin Balogun como amenaza de gol. Sus partidos de la Champions League esta temporada han tenido más acción antes del descanso. De hecho, el 57% de sus goles anotados y el 75% de sus goles concedidos en Europa han llegado en los primeros 45 minutos.

Los Blancos también han disparado temprano. Seis de sus 13 goles en esta competición han llegado entre los minutos 16 y 30. Estas tendencias sugieren que pronosticar que se verán más goles en la primera mitad es una elección inteligente para las apuestas Real Madrid vs Mónaco.

3er Pronóstico Real Madrid vs Mónaco: Ambos equipos marcan @ 1.62 en 1xBet

Con un equipo relativamente joven, el Mónaco ha sido inconsistente esta temporada. Sus últimas 4 victorias han venido seguidas inmediatamente por derrotas. Sus partidos suelen ser abiertos y de alta anotación. Sus últimos cuatro partidos han visto a ambos equipos anotar. Se ubican en el top 10 en la Champions con su total de 11.5 xG.

El Real Madrid tiene problemas significativos de selección defensiva. Éder Militão está lesionado y Álvaro Carreras está suspendido, mientras que Dani Carvajal aún no está en forma para jugar. Eso deja a Arbeloa sin tres de sus posibles defensas titulares.

Los Blancos han permitido 8.6 xG en la competición hasta ahora, lo que es el segundo peor registro de los 8 primeros equipos. Eso sugiere que los visitantes tendrán algunas ocasiones claras en este partido. Respaldar que ambos marcan con una probabilidad implícita del 58.8% ofrece valor.