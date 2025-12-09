Real Madrid vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 10/12/25

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Manchester City

Manchester City ganará ⭐ @ 2.35 en 1xBet

Phil Foden marcará en cualquier momento ⭐ @ 3.40 en 1xBet

Manchester City anotará más de 1.5 goles ⭐ @ 1.85 en 1xBet

Predicción de marcador: Real Madrid 1-2 Manchester City.

Predicción de goleadores: Real Madrid: K. Mbappé - City: E. Haaland, P. Foden.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Real Madrid sufrió una sorprendente derrota por 2-0 en casa ante el Celta de Vigo en LaLiga el domingo. Ese resultado ha incrementado la incertidumbre sobre el futuro de Xabi Alonso en el club. Con rumores de una posible división en el vestuario, los Blancos solo han ganado dos de sus últimos siete partidos oficiales.

El Manchester City ha ganado tres partidos consecutivos, enfrentándose a rivales que compiten por un puesto entre los 8 primeros. Sin embargo, perdieron su último partido de Champions League 2-0 en casa ante el Bayer Leverkusen. Después de ganar tres de sus cinco primeros encuentros europeos, el equipo de Pep Guardiola tiene actualmente 10 puntos.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Manchester City

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Ceballos, Vinicius, Mbappé.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, González, Cherki, Reijnders, Foden, Doku, Haaland.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Manchester City

1er Pronóstico Real Madrid vs Manchester City: Manchester City ganará @ 2.35 en 1xBet

El City impresionó con una victoria de 3-0 el fin de semana sobre el Sunderland. Aunque han dependido mucho de Erling Haaland para los goles esta temporada, más jugadores están comenzando a contribuir.

Rayan Cherki protagonizó el espectáculo el sábado con dos asistencias. Haaland solo ha marcado uno de los últimos 14 goles del Manchester City en todas las competiciones. Eso es realmente prometedor mientras Guardiola busca construir otro gran equipo.

Por el contrario, el Real Madrid sigue dependiendo en gran medida de Kylian Mbappé para la inspiración ofensiva. En sus últimos cuatro partidos, el francés ha marcado o asistido en todos los goles del Real Madrid. Xabi Alonso llegó con sueños de construir un equipo brillante, pero no hay un estilo de juego claro que emerja.

También hay fallos defensivos, permitiendo al menos 1.0 xG en seis de sus últimos siete partidos. Eso sugiere que el City ofrece valor en las apuestas Real Madrid vs Manchester City, sin un claro favorito para este choque.

2ºPronóstico Real Madrid vs Manchester City: Phil Foden marcará en cualquier momento @ 3.40 en 1xBet

Con Haaland experimentando una ligera caída en su estado de forma, los apostadores pueden querer buscar alternativas en el mercado de goleadores en cualquier momento. Foden destaca en un partido que se anunciará como un enfrentamiento entre dos de los grandes delanteros de esta era.

Como muchos de sus compañeros, el centrocampista inglés sufrió una difícil temporada 2024/25. Sin embargo, Foden parece estar de vuelta a su mejor nivel ahora, con cinco goles en sus últimos tres partidos. Ha marcado nueve veces en 19 apariciones en todas las competiciones para su club esta temporada.

Foden promedia 0.52 goles por 90 minutos en la Premier League. Esa cifra sube a 0.57 en Europa. También le ha marcado dos veces anteriormente al Real Madrid, incluyendo un gol en cuartos de final en el Bernabéu en 2024.

Basado en su forma actual, Foden tiene buen valor para marcar en cualquier momento con una probabilidad implícita del 35.7%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Manchester City: Manchester City anotará más de 1.5 goles @ 1.85 en 1xBet

La falta de efectivos en defensa del Real Madrid sugieren aún más que el City podría salir victorioso. Los anfitriones sufrieron un gran revés el domingo, con Éder Militão retirándose cojeando contra el Celta de Vigo. El brasileño ha sido su defensa central más convincente esta temporada, pero ahora estará fuera hasta marzo.

Los laterales Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Ferland Mendy también están lesionados. David Alaba y Dean Huijsen son dudas adicionales de cara a este encuentro. Eso podría dejar a los anfitriones sin hasta seis defensas el miércoles por la noche.

Se vio un escenario similar cuando se enfrentaron al Olympiacos en su último partido de Champions. Dejaron demasiados espacios en esa ocasión y concedieron tres goles, pero cuatro goles de Mbappé aseguraron la victoria. El Madrid también permitió 2.3 xG. Podrían haber perdido por más de 1-0 contra el Liverpool a principios del mes pasado.

El Man City ha marcado tres o más goles en siete de sus últimos nueve encuentros en todas las competiciones. Podría valer la pena respaldar que anotan más de 1.5 goles en las apuestas Real Madrid vs Manchester City con una probabilidad implícita del 54.1%.