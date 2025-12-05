Real Betis vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 06/12/25

+

Mejores apuestas Real Betis vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.363 en 1xBet

Cucho Hernández anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.55 en 1xBet

1ª Mitad - Más de 0.5 goles del Betis ⭐@ 3.14 en 1xBet

Predicción de resultado: Real Betis 2-2 Barcelona.

Predicción de goleadores: Real Betis: Cucho, Antony - Barcelona: Yamal, Ferrán.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Después de un periodo difícil en octubre, el Barcelona ha encontrado su forma en liga en las últimas semanas, ganando los cinco partidos desde que perdieron El Clásico contra el Real Madrid. El más significativo fue una victoria por 3-1 ante el Atlético de Madrid el martes por la noche.

Este probablemente será un partido muy complicado fuera de casa contra un Real Betis que está en lo alto, en el quinto lugar. Los andaluces solo han perdido dos veces esta temporada en LaLiga. La moral está alta tras una impresionante victoria el pasado fin de semana por 2-0 contra sus rivales locales, el Sevilla..

Alineaciones Probables Real Betis vs Barcelona

Posible alineación del Real Betis:

Valles, Valentín Gómez, Natan, Bartra, Ruibal, Roca, Altimira, Fornals, Abde, Antony, Cucho.

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Gerard Martín, Cubarsí, Koundé, De Jong, E. García, Pedri, Raphinha, Ferrán, Yamal.

Las mejores apuestas Real Betis vs Barcelona

1er Pronóstico Real Betis vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 1.363 en 1xBet

Este ha sido uno de los encuentros más entretenidos en LaLiga en los últimos años. En los últimos cinco enfrentamientos en Sevilla, ambos equipos han anotado, con al menos tres goles en cada uno. Esos partidos han promediado 4.2 goles cada 90 minutos.

Hay muchas razones para esperar que se repita esta estadística. Ha habido cuatro o más goles en los últimos cinco partidos de liga del Barça. El equipo de Hansi Flick ha marcado al menos tres veces en cada uno de ellos.

Raphinha ha sido titular en los últimos dos partidos tras una lesión. Asistió contra el Alavés y anotó contra el Atleti, ganando el Barça ambos enfrentamientos 3-1.

Dado que el Betis es uno de los equipos más ofensivos de la división bajo el mando de Manuel Pellegrini, los goles están prácticamente garantizados aquí. Confiamos en que haya más de 3.5 goles en la primera de nuestras apuestas Real Betis vs Barcelona.

2ºPronóstico Real Betis vs Barcelona: Cucho Hernández anotará en cualquier momento @ 2.55 en 1xBet

El Barcelona ha sido vulnerable defensivamente toda la temporada. Han concedido 1.71 goles por partido en sus desplazamientos en LaLiga. También han recibido tres goles en cada uno de sus últimos dos partidos de la Champions League fuera de casa.

La línea del fuera de juego está fallado y los delanteros rivales casi siempre encuentran espacio detrás. El Cucho podría ser el último atacante en beneficiarse.

El ariete del Betis ha sido titular en todos los partidos de liga de su equipo, anotando cinco goles. Promedia 3.13 tiros por 90 minutos. Solo Antony tiene un mejor promedio en el equipo verdiblanco.

El jugador de 26 años anotó en el último partido en casa del Betis, un choque de la Europa League contra el Utrecht. Parece una opción valiosa para la segunda de las apuestas Real Betis vs Barcelona.

3er Pronóstico Real Betis vs Barcelona: 1ª Mitad - Más de 0.5 goles del Betis @ 3.14 en 1xBet

El Barcelona ha concedido frecuentemente goles tempranos esta temporada. Esa tendencia ha continuado esta semana. Encajaron en el primer minuto contra el Alavés y fueron por detrás en el marcador contra el Atlético después de 19 minutos.

El equipo de Flick remontó para ganar ambos partidos, como lo ha hecho en varios otros partidos esta campaña. El 82% de los goles que han concedido en LaLiga han llegado antes del descanso. Fuera de casa han recibido nueve tantos en la primera mitad en un total de siete partidos.

Los locales tienen una ventaja, ya que solo jugaron un partido de Copa del Rey con una alineación muy rotada a mitad de semana. Eso podría darles una pequeña ventaja sobre los visitantes, que perdieron a Dani Olmo por lesión contra el Atleti. Se une a Marc-André ter Stegen, Gavi, Fermín López y Ronald Araujo en la lista de bajas.

Con un poco de fatiga posiblemente acumulándose nuevamente en el Barça, puede valer la pena respaldar al Betis en el inicio del partido.