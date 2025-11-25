PSG vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Champions League | 26/11/25

+

Mejores apuestas PSG vs Tottenham

El PSG gana la 1ª mitad ⭐ @ 1.77 en 1xBet

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.31 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.73 en 1xBet

Predicción de marcador: PSG 3-1 Tottenham.

Predicción de goleadores: PSG: Ramos, Kvaratskhelia, Neves – Tottenham: Kudus.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Tottenham son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Tottenham viaja al Parc des Princes para su quinto partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain el miércoles por la noche.

El PSG es el actual campeón de la Champions League y ha ganado tres de sus primeros cuatro partidos en esta campaña. Además, son los máximos goleadores de la Liga de Campeones, igualando a los actuales líderes de la fase de grupos, el Bayern de Múnich.

A nivel nacional, el PSG también debe seguir rindiendo a un alto nivel. Tanto el Marsella como el Lens están muy cerca del equipo de Luis Enrique. Esto ayuda a mantener a los jugadores enfocados y en forma. Solo han perdido uno de sus 13 partidos de la Ligue 1.

Para este partido, Luis Enrique sigue sin poder contar con los lesionados Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Sin embargo, se espera que Bradley Barcola vuelva a la acción el miércoles.

El Tottenham tratará de recuperarse de su dura derrota ante el Arsenal el domingo. Los Spurs perdieron dolorosamente por 4-1 en el Emirates Stadium, dejándolos en noveno lugar, solo dos puntos por detrás del Crystal Palace, que está en la quinta posición.

Aunque los Spurs han concedido 14 goles en 12 partidos de la EPL, su récord defensivo en la Champions League ha sido mucho mejor. Solo han encajado dos goles en cuatro partidos de Liga de Campeones, pero el PSG y su talentosa línea de ataque presentarán un desafío muy diferente.

Alineaciones Probables PSG vs Tottenham

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Mendes, Pacho, Marquinhos, Ruiz, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Ramos.

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Porro, Udogie, van de Ven, Romero, Palhinha, Sarr, Kudus, Simons, Richarlison, Kolo Muani.

Las mejores apuestas PSG vs Tottenham

1er Pronóstico PSG vs Tottenham: El PSG gana la 1ª mitad @ 1.77 en 1xBet

No hay mucho valor en respaldar a los parisinos para ganar directamente el miércoles por la noche. Sin embargo, hay algo de valor en apoyar a los anfitriones para liderar al medio tiempo. Los Spurs han ido perdiendo al descanso en cuatro de sus últimos cinco partidos. También han concedido el primer gol en cuatro de sus últimos cinco juegos.

Además, el PSG ha marcado primero en ocho de sus últimos 9 partidos, demostrando la diferencia de forma entre ambos equipos. Los mercados de apuestas indican que solo hay un 56.50% de probabilidad de que el PSG lidere al descanso.

Dado que el Tottenham todavía siente los efectos de su dura derrota ante el Arsenal, es probable que el PSG añada más leña al fuego.

2ºPronóstico PSG vs Tottenham: Más de 3.5 goles @ 2.31 en 1xBet

Seis de los últimos 8 partidos del PSG produjeron tres o más goles. El PSG también ha marcado tres o más goles en el 50% de sus partidos en casa esta temporada. Además, los Spurs han anotado un promedio de 1.5 goles fuera del Tottenham Hotspur Stadium.

En cambio, los mercados de apuestas sugieren que solo hay un 45.45% de probabilidad de que este partido tenga cuatro o más goles. Esto indica que hay un 3%-4% de valor en respaldar Más de 3.5 goles en las apuestas PSG vs Tottenham.

Con el PSG listo para recibir de nuevo a Bradley Barcola en el equipo, él y Kvaratskhelia mantendrán ocupados a los laterales del Tottenham durante todo el partido.

Gonçalo Ramos también ha estado en buena forma en la Champions League en 25/26, anotando dos goles en tres apariciones. Eso coincide con sus dos goles anotados en 13 partidos de la Ligue 1 hasta ahora esta temporada.

3er Pronóstico PSG vs Tottenham: Ambos equipos marcan @ 1.73 en 1xBet

El PSG ha concedido al menos un gol en el 70% de sus partidos en casa. Mientras tanto, los Spurs han concedido al menos un gol en el 70% de sus partidos fuera de casa. Los mercados de apuestas indican que solo hay un 56.50% de probabilidad de que ambos equipos marquen el miércoles.

Según los datos anteriores, hay al menos un 10% de valor en las cuotas disponibles, lo que lo hace la apuesta de valor de este trío de apuestas PSG vs Tottenham.

Aunque la defensa de los Spurs en la Liga de Campeones ha sido fuerte hasta ahora, el PSG tiene muchas opciones de ataque. También recibieron cuatro goles del Arsenal, lo que seguramente reducirá su confianza. Con jugadores como Kudus, Richarlison y Xavi Simons, los Spurs también tendrán el potencial de anotar un gol inesperadamente.