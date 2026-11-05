Nuestro experto en apuestas comparte su pronóstico Valencia vs Real Madrid. El Real Madrid parece encaminado a sumar más disgustos a la lucha del Valencia por evitar el descenso.

Mejores apuestas Valencia vs Real Madrid

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Valencia 0-2 Real Madrid

Valencia 0-2 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham

La hinchada del Valencia podría estar cada vez más preocupada, ya que su equipo afronta la jornada 11 de LaLiga metido de lleno en la zona de descenso. Los Che aún conservan toda la esperanza de evitar la caída al término de la temporada, pero una racha de malos resultados podría complicarles las cosas. El pasado fin de semana fue positivo para los murciélagos, que se llevaron una victoria por 1-0 ante el Elche, lo que les llevó a los nueve puntos.

Esa fue la primera victoria del técnico Javier Aguirre al frente del Valencia. Tomó las riendas del equipo tras Óscar Sánchez y, en la práctica, tras Carlos Corberán, en septiembre. El Valencia está ahora a solo dos puntos de la salvación, lo que lógicamente eleva la tensión de cara a este partido. Irónicamente, los locales no han ganado ni un solo partido de liga ante su hinchada esta temporada.

La única debilidad del Real Madrid esta temporada ha sido a domicilio, pero esperan superarla este fin de semana. Los Blancos jugaron en la Champions League durante la semana, lo que les llevó hasta Grecia. Superaron esa prueba con bastante facilidad, aunque otro desplazamiento aquí pondrá a prueba su recuperación.

Tras ganar el Clásico recientemente, el Real ha recortado la diferencia con el Barcelona a tres puntos. Eso deja al conjunto de José Mourinho tercero en la clasificación tras la victoria del pasado fin de semana sobre el Racing de Santander. Están a un punto del Atlético de Madrid, por lo que necesitan ganar para mantener la presión sobre los dos equipos que tienen por delante.

Alineaciones probables Valencia vs Real Madrid

Posible alineación del Valencia:

Dimitrievski, Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayà, Maffeo, Rodríguez, Mayol, Rioja, Guerra, Danjuma

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Diomande, Mbappé

El Real Madrid busca construir sobre el triunfo en el Clásico

Aunque el Valencia logró su primera victoria con Aguirre la semana pasada, enfrentarse al Real Madrid es un reto muy distinto. Los murciélagos siguen sin ganar en casa en LaLiga esta temporada, tras perder cuatro de sus seis partidos. Desde el inicio de la liga, Los Che han ganado solo dos de 11 partidos y han perdido seis en ese tramo.

Mientras tanto, el Madrid sigue eufórico tras ese triunfo en el Clásico en el Camp Nou, algo que se reflejó en su emocionante victoria por 3-2 en Atenas ante el AEK el miércoles. Los Blancos encadenan siete victorias consecutivas y no dan señales de frenar. Aunque han perdido dos de sus seis desplazamientos en LaLiga, esas cuatro victorias sugieren que pueden imponerse también aquí.

El Real le hizo el doblete al Valencia la temporada pasada, parte de una racha en la que ganó cuatro de los últimos seis enfrentamientos directos. El conjunto visitante también ha visto más de dos goles en cada uno de sus últimos cuatro partidos a domicilio. Por ello, el mercado de hándicap para el Real Madrid puede cumplirse en este partido.

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El ataque del Real Madrid frente a los apuros del Valencia en casa

El equipo de Mourinho es, como era de esperar, uno de los máximos goleadores de LaLiga, con 28 goles en 11 partidos. Promedian 2,55 goles por partido, mientras encajan 10 goles en total, a una media de 0,91 goles por encuentro. Tras dejar su arco en cero el fin de semana pasado, Los Blancos esperan repetirlo aquí.

El conjunto local, por su parte, ha sufrido para encontrar su mejor forma en casa. Los hombres de Aguirre han marcado solo tres goles en sus seis partidos en el Estadio de Mestalla, a un promedio de 0,5 goles por partido. Los murciélagos no han marcado en el 67 % de sus partidos de LaLiga ante su hinchada.

Los murciélagos no lograron marcar en ninguno de los dos enfrentamientos con el Madrid la temporada pasada. Ambos equipos han anotado en solo el 33 % de los partidos del equipo local en este estadio esta temporada. En consecuencia, parece razonable esperar que solo un equipo marque este sábado.

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Bellingham podría ser el encargado de marcar

Es probable que Kylian Mbappé acabe anotando. Sin embargo, esa expectativa ya se refleja en su cuota, por lo que no hay mucho valor en apoyar al francés. Conviene mirar hacia otros nombres del plantel del Madrid en busca de un gol en el partido.

Aunque Yan Diomande viene rindiendo bien últimamente y ha aprovechado sus oportunidades, nos decantamos por otro goleador. Jude Bellingham encontró arco el fin de semana pasado ante el Racing de Santander, lo que claramente lo activó. El inglés siguió esa línea con el primer gol del empate ante el AEK Atenas entre semana.

Venía de una sequía de seis partidos sin ver puerta con su club y su selección, pero ahora que ha marcado en dos encuentros consecutivos, debería estar en racha. Además, Bellingham marcó ante el Valencia en el enfrentamiento de la temporada pasada. Por todo ello, esperamos que vuelva a dejar su firma en el marcador este fin de semana.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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