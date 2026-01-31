Tottenham vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/02/26

+

Mejores apuestas Tottenham vs Manchester City

Man City/Man City (Descanso/Final) ⭐ @ 2.47 en 1xBet

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Rayan Cherki marca o asiste ⭐ @2.12 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Tottenham 0-2 Man City

Predicción de goleadores: Tottenham: N/A – Man City: Haaland, Semenyo

El Manchester City, segundo en la tabla, viaja para enfrentarse al Tottenham, que ocupa el puesto 14, el domingo por la tarde, con el objetivo de reducir aún más la diferencia con el líder Arsenal.

El Tottenham ha sumado solo tres puntos en sus últimos 5 partidos de la Premier League. Los Spurs están ocho puntos por encima de la zona de descenso. Han perdido más de lo que han ganado, lo cual se está convirtiendo en una tendencia preocupante para este club. Solo tienen cuatro puntos más que la temporada pasada, cuando acabaron en el puesto 17.

Abordar su rendimiento en casa es absolutamente necesario. Hasta ahora, han perdido seis de sus 11 partidos en casa en la temporada 2025/26. Además, solamente han ganado una vez frente a sus aficionados desde mediados de agosto.

Aunque el City solamente ha ganado dos de sus últimos seis partidos, los hombres de Pep Guardiola están solo cuatro puntos por detrás de los Gunners. Siguen siendo los máximos goleadores de la EPL, con 47 goles en 23 partidos. También tienen el segundo mejor récord defensivo de la liga, con un promedio de 0.91 goles concedidos por partido.

El City tiene cinco puntos más que en la misma etapa de la temporada pasada. Sin embargo, su rendimiento en puntos en esta etapa de la campaña en las últimas siete temporadas fue muy superior.

Alineaciones Probables Tottenham vs Manchester City

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Spence, Porro, Romero, van de Ven, Udogie, Bissouma, Gallagher, Odobert, Tel, Simons, Solanke

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Rodri, Silva, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

Las mejores apuestas Tottenham vs Manchester City

1er Pronóstico Tottenham vs Manchester City: Man City/Man City (Descanso/Final) @ 2.47 en 1xBet

Con poco valor en respaldar al City para ganar el partido este fin de semana, hemos optado por el mercado de medio tiempo-tiempo completo. El City ha marcado primero en casi dos tercios (64%) de sus partidos fuera de casa esta temporada. El Tottenham también ha concedido primero en el 64% de sus partidos en casa en 2025/26.

El tiempo promedio del primer gol del City fuera de casa es de 27 minutos, muy por debajo del promedio de 33 minutos para los equipos visitantes esta temporada. Han liderado en el 39% de todos los partidos fuera de casa, lo que es más del doble del promedio de la liga para los equipos visitantes (19%).

El City lideró en el medio tiempo en el 55% de sus 11 partidos fuera de casa. Mientras tanto, los Spurs han estado detrás al descanso en el 45% de sus partidos en casa. Los mercados de apuestas creen que solo hay un 40% de probabilidad de que el City lidere al descanso y gane.

Es probable que el City abra el marcador en la primera mitad. Además, el promedio de 0.29 puntos por partido de los Spurs cuando conceden primero en casa nos lleva a creer que el mercado de descanso-final es una opción seria. Esto parece ser la principal jugada de valor de nuestro trío de apuestas Tottenham Hotspur vs Manchester City.

2ºPronóstico Tottenham vs Manchester City: Ambos equipos marcan - No @ 2.20 en 1xBet

Al menos un equipo ha mantenido su portería a cero en los últimos siete enfrentamientos de la EPL entre ambos en Tottenham. El City ha ganado en sus dos últimas visitas al norte de Londres sin conceder goles. Antes de esto, los Spurs lograron ganar cuatro encuentros en casa contra el City consecutivamente sin conceder un solo gol.

Hay una buena posibilidad de que el City logre una portería a cero el domingo por la tarde. Han ganado sin recibir goles en el 27% de sus partidos de EPL fuera de casa. Eso está muy por encima del promedio de la liga del 15% para los equipos visitantes.

También han mantenido su portería a cero en más de un tercio (36%) de los partidos fuera de casa esta temporada. Conceden 1.18 goles por partido fuera de casa, muy por debajo del promedio de la liga de 1.56 para los equipos visitantes.

El promedio de puntos por partido de los Spurs cuando conceden primero en casa es de solo 0.29 puntos. Si el City se adelanta en el marcador, podrían dejar sin goles a los locales. Según los datos cara a cara de los últimos cinco o seis años, Ambos equipos marcarán (No) se podría considerar una selección inteligente.

3er Pronóstico Tottenham vs Manchester City: Rayan Cherki marca o asiste @ 2.12 en 1xBet

Rayan Cherki fue un soplo de aire fresco para el City desde que llegó del Lyon el año pasado. El joven de 22 años ha estado en una forma estelar hasta el momento esta temporada. Ha registrado nueve contribuciones de gol (2 goles, 7 asistencias) en 18 partidos, con una tasa de acierto del 50%.

También ha logrado tres goles en seis encuentros de Champions y cuatro contribuciones de gol en tres partidos de EFL Cup. Todo esto sugiere que está en forma y ha estado afectando positivamente la línea de ataque del City.

Los mercados de apuestas solo dan un 47.62% de probabilidad de que Cherki anote o asista este fin de semana. Dada su tasa de acierto del 50% y sus seis contribuciones de gol en sus últimas seis apariciones, hay valor aquí.

Con Doku sustituido por lesión en la victoria sobre el Galatasaray en la Champions League, Guardiola seguramente optará por Cherki y Semenyo en cada flanco el domingo.