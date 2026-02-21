Tottenham vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 22/02/26

+

Mejores apuestas Tottenham vs Arsenal

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.888 en 1xBet

Bukayo Saka 1+ asistencia ⭐ @ 3.40 en 1xBet

1x2 - Empate ⭐ @ 4.105 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Tottenham vs Arsenal son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Tottenham Hotspur 2-2 Arsenal

Predicción de goleadores: Tottenham: Dominic Solanke, Randal Kolo Muani; Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Magalhães

Puede que los aficionados del Tottenham nunca imaginaran que su equipo estaría luchando por no descender esta temporada, especialmente después de ganar la Europa League el año pasado. Para poner las cosas en perspectiva, están solo 4 puntos peor de lo que estaban en la misma etapa la temporada pasada bajo Ange Postecoglou.

De todos modos la directiva de los Spurs no quiso correr riesgos y relevó a Thomas Frank de sus funciones. La realidad es que los Lilywhites están solo 5 puntos por delante del West Ham en el puesto 18. Muy bien podrían encontrarse luchando por preservar su estatus en la Premier League.

Dos derrotas no pintan bien para los anfitriones, pero han nombrado a un nuevo entrenador, Igor Tudor. Las cosas podrían cambiar. Su primer partido al mando —el derbi del norte de Londres— será una dura prueba desde el inicio. Se trata de un bautismo de fuego para el exentrenador de la Juventus, pero los aficionados locales esperan respuestas inmediatas.

Podría ser un buen momento para que los Spurs reciban al Arsenal, ya que los Gunners han entrado en una racha inestable. Los hombres de Mikel Arteta tuvieron la ocasión de alejarse siete puntos en la cima de la Premier League el miércoles. Los Wolves tenían otros planes.

Tras tomar una ventaja de 2-0 en el marcador, la mitad roja del norte de Londres permitió que los Wolves, los últimos de la tabla, remontaran el partido. Las cosas empeoraron para los Gunners cuando concedieron en el minuto 94 y dejaron escapar otros dos puntos.

Sabiendo que el City tiene un partido menos, parece que todo el impulso se ha escapado completamente de ambas partes del norte de Londres.

Alineaciones Probables Tottenham vs Arsenal

Posible alineación del Tottenham:

Vicario, Gray, Drăgușin, Van de Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Simons, Solanke

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Havertz, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Las mejores apuestas Tottenham vs Arsenal

1er Pronóstico Tottenham vs Arsenal: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.888 en 1xBet

El Tottenham es prolífico en la Premier League. Han marcado en el 81% de sus partidos, lo que significa que encuentran la red más veces de las que no. No ha habido un partido de liga sin goles en su casa esta temporada. De locales tienen una tasa de anotación del 85%, pero su tasa de concesión es la misma.

Eso debería motivar a los jugadores de Arteta, animándolos a avanzar contra el Tottenham. Solo el Manchester City (54) ha marcado más goles en la liga que los 52 del Arsenal esta temporada. Los visitantes promedian 1.50 goles por encuentro en territorio contrario hasta ahora esta temporada.

Los partidos de los Spurs suelen ofrecer goles en ambos extremos. Notoriamente, el 69% de sus 13 partidos de liga en casa tuvieron goles por ambos lados. La mitad de los viajes del Arsenal produjeron goles en ambos extremos. Mientras tanto, tres de los últimos cuatro enfrentamientos terminaron con el mismo resultado.

2ºPronóstico Tottenham vs Arsenal: Bukayo Saka 1+ asistencia @ 3.40 en 1xBet

A pesar de tener una campaña más tranquila, Bukayo Saka ha registrado siete goles y cinco asistencias en todas las competiciones. Sin embargo, el extremo ha quedado cada vez más afectado por las lesiones esta temporada. Fue sustituido en el empate 2-2 del Arsenal con los Wolves, pero eso probablemente fue una precaución más que una preocupación seria.

Saka debería jugar de inicio en el derbi del norte de Londres. Como graduado de Hale End, disfruta castigando a los Spurs. El internacional inglés tiene ocho participaciones en goles en 11 enfrentamientos personales contra el Tottenham (tres goles, cinco asistencias).

Ha repartido cuatro asistencias en sus últimos cinco partidos contra los Spurs. El partido de ida en el Emirates fue su único partido sin participación. Saka registró una asistencia en el partido equivalente la temporada pasada, cuando los visitantes ganaron 1-0. Considerando que está a cargo de los córners, debería preparar otro gol para uno de sus compañeros.

3er Pronóstico Tottenham vs Arsenal: 1x2 - Empate @ 4.105 en 1xBet

Ambos equipos están luchando actualmente en la Premier League. Los Spurs solo han acumulado 10 puntos en casa en toda la temporada. Solo los Wolves han registrado menos, con seis. El equipo local se ha retirado victorioso en su propio campo en solo dos ocasiones en la liga esta temporada.

Los anfitriones llevan una racha de 8 partidos consecutivos sin ganar en la Premier League, con cuatro derrotas y cuatro empates. Mientras tanto, el Arsenal está invicto en sus últimos seis desplazamientos en esta competición. Aunque están invictos en sus últimos cuatro duelos seguidos, los Gunners solo han ganado dos de sus siete salidas anteriores en la liga.

Los hombres de Arteta no han pasado del empate fuera de casa en cinco de 14 partidos de este tipo. Están luchando por encontrar su ritmo lejos del Emirates Stadium. Considerando la mala forma en casa de los Spurs, no sería sorpresa si estos rivales se anulan mutuamente el domingo por la noche.