Nuestro experto en apuestas espera que este partido tenga goles en ambas porterías, con la mayor calidad individual del Real Madrid marcando la diferencia.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Madrid 3-1 Villarreal

Real Madrid 3-1 Villarreal Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler - Villarreal: Ayoze Pérez

Una derrota por 2-1 en el derbi madrileño en su último encuentro deja al equipo de José Mourinho descolgado en la lucha por el título. Los blancos van seis puntos por detrás de un Barcelona dominante, tras haber caído también ante el Real Betis en septiembre. El conjunto merengue ha ganado los cuatro partidos disputados en el Bernabéu esta temporada, aunque todavía hay margen de mejora.

El Villarreal también cambió de entrenador este verano, con Iñigo Pérez sustituyendo a Marcelino. Pérez no logró ganar ninguno de sus seis primeros partidos oficiales. Sin embargo, el Submarino Amarillo encontró su mejor versión con triunfos consecutivos sobre el Málaga y el Levante justo antes del parón de selecciones.

Alineaciones probables Real Madrid vs Villarreal

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, Silva, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinícius, Mbappé

Posible alineación del Villarreal:

Gulácsi, Freeman, Navarro, Veiga, Romero, Saliba, Gueye, Akhomach, Moleiro, Pepe, Ayoze

Los blancos triunfarán sin dejar su portería a cero

El Real Madrid ha estado preocupado por el estado físico de Kylian Mbappé desde que sufriera una lesión mientras estaba a las órdenes de la selección francesa. Sin embargo, los temores iniciales de una baja prolongada se han disipado. El delantero tiene buenas opciones de disputar el encuentro del sábado, con siete goles en siete jornadas de liga hasta el momento. Su probable regreso es un gran impulso para los locales.

Con el 70% de sus goles esta temporada llegando en el Bernabéu, el Real Madrid tiene motivos para confiar. Su poder ofensivo debería ser demasiado para un Villarreal que lleva 22 partidos sin dejar su portería a cero en todas las competiciones.

Sin embargo, también hay motivos de sobra para pensar que los visitantes marcarán al menos un gol. El equipo de Pérez ocupa la tercera posición de LaLiga con 16,5 xG (goles esperados), mientras que su xPTS (puntos esperados) asciende a 13,4, también el tercer mejor registro de la máxima categoría española.

En los cuatro últimos partidos del Real Madrid ambos equipos han marcado. Esperamos que ambos equipos anoten de nuevo en un triunfo local, y el mercado luce con buen valor a cuotas superiores a la par.

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Bellingham, con opciones de brillar en el Bernabéu

Con dudas sobre si Mbappé podrá completar los 90 minutos, Bellingham podría tener que dar un paso al frente. Es el único otro jugador del Real Madrid que ha marcado más de una vez en LaLiga 2026/27.

Bellingham ha mantenido su excelente forma tras anotar siete goles en el Mundial. Ha marcado en tres ocasiones en siete partidos de liga, promediando 2,3 remates por encuentro. El centrocampista también sumó un gol y tres asistencias en una gran actuación con su selección ante Croacia el pasado fin de semana.

Bellingham descansó en el segundo de los cuatro compromisos de su selección en la Nations League. No ha tenido que viajar tanto como otros jugadores, lo que sugiere que el cansancio no debería ser un problema importante. El mercado de goleador en cualquier momento para el inglés luce bien con una probabilidad implícita del 38%.

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La creatividad de Güler puede marcar la diferencia

Uno de los otros grandes positivos para el Real Madrid en lo que va de temporada ha sido la forma de Arda Güler. Se está convirtiendo en uno de los jugadores más creativos de Europa.

Ni siquiera Lamine Yamal iguala su promedio de 4,0 pases clave por partido, la cifra más alta de LaLiga. Los números de Güler son aún más llamativos si se tiene en cuenta que solo ha promediado 50 minutos por partido. Con mejor definición por parte de sus compañeros, habría sumado más de sus dos asistencias actuales.

Tras haber sido sancionado para el último compromiso de Turquía en la Nations League, Güler ha dispuesto de una semana completa para preparar este partido. Debería encontrar espacios ante una defensa del Villarreal que ha encajado 1,71 goles por cada 90 minutos en liga. El mercado de 1+ asistencias para el futbolista de 21 años resulta atractivo, con una probabilidad implícita del 42%.

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Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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