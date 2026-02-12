Real Madrid vs Real Sociedad Pronóstico y Apuestas LaLiga | 14/02/26

+

Mejores apuestas Real Madrid vs Real Sociedad

El Real Madrid ganará sin recibir goles ⭐ @ 2.40 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.78 en 1xBet

El Real Madrid ganará la segunda mitad ⭐ @ 1.61 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Real Madrid 2-0 Real Sociedad.

Predicción de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Vinicius Júnior.

El Real Madrid ha estado persiguiendo al Barcelona durante todo el invierno. Ahora tienen la oportunidad de tomar el primer puesto el sábado por la noche, ya que sus rivales no juegan hasta el lunes.

Una racha de siete victorias seguidas en LaLiga ha ayudado a los Blancos a cerrar la brecha. El equipo de Álvaro Arbeloa llega a este partido tras una victoria por 2-0 en Valencia el fin de semana pasado.

La Real Sociedad también cambió de entrenador a principios de año. Pellegrino Matarazzo ha tenido un comienzo brillante, con los vascos obteniendo 14 puntos en sus 6 partidos al mando. El estadounidense también ha guiado a la Real a las semifinales de la Copa del Rey.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Real Sociedad

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Jiménez, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé.

Posible alineación del Real Sociedad:

Remiro, Gómez, Martín, Zubeldia, Aramburu, Gorrotxategi, Turrientes, Soler, Marín, Oyarzabal, Guedes.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Real Sociedad

1er Pronóstico Real Madrid vs Real Sociedad: El Real Madrid ganará sin recibir goles @ 2.40 en 1xBet

Aunque han sido vulnerables en sus partidos recientes de copa, el Real Madrid ha defendido bien en LaLiga. Desde que perdieron contra el Celta de Vigo, solo han concedido tres goles en siete victorias seguidas en liga. Los Blancos tienen el mejor registro defensivo general en la máxima categoría española, con un promedio de 0.78 goles concedidos por partido.

Mantuvieron la defensa muy cerrada el domingo pasado, permitiendo solo 0.44 xG en una victoria por 0-2 contra el Valencia. Thibaut Courtois no necesitó hacer ninguna parada en todo el partido. Dos semanas antes, el Real Madrid permitió solo 0.57 xG en la victoria por 2-0 contra el Villarreal, que ocupa el cuarto lugar.

La Real Sociedad está en desventaja debido a un rápido cambio de partido. Este encuentro se lleva a cabo 72 horas después de su primer partido de semifinales de la Copa del Rey contra su rival vasco, el Athletic Club. Esto refuerza la apuesta por que los locales ganen sin recibir goles nuevamente.

2ºPronóstico Real Madrid vs Real Sociedad: Menos de 3.5 goles @ 1.78 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ha sido una apuesta ganadora en nueve de los últimos 10 partidos del Real Madrid en LaLiga. A diferencia de la Liga de Campeones, tienden a enfrentarse a rivales más conservadores. Eso ha contribuido a algunos partidos cerrados.

A veces, Arbeloa opta por un mediocampo más cauteloso que el que desplegó Xabi Alonso. Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga comenzaron en Mestalla hace una semana. Se espera que vuelva a ocurrir, con Jude Bellingham aún fuera de juego.

Aunque Matarazzo ha hecho que la Real Sociedad juegue con más calidad, también ha sido pragmático en ocasiones. Es poco probable que el entrenador visitante se arriesgue a una derrota abultada que pueda romper la buena racha actual de su equipo. Eso indica que su equipo podría retroceder un poco y tratar de jugar al contragolpe.

Siete de los últimos nueve partidos de liga que involucran a la Real han terminado con tres o menos goles. Respaldar que se repita en las apuestas Real Madrid vs Real Sociedad parece sensato, con una probabilidad implícita del 60%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Real Sociedad: El Real Madrid ganará la segunda mitad @ 1.61 en 1xBet

Jugar contra su rival local, el Athletic Club, en una semifinal de la Copa del Rey es un gran evento para la Real Sociedad. Es probable que den todo en ese enfrentamiento y existe el riesgo de que sufran una resaca de Copa tres días después.

Los vascos no están en Europa esta temporada, por lo que la profundidad de su plantilla es limitada. Se espera una alineación fuerte, pero puede que se cansen contra un Real Madrid que tuvo días libres en la semana.

Desde el cambio de entrenador, los Blancos han mejorado en la segunda mitad. Con Arbeloa en LaLiga, han marcado siete veces después del descanso, concediendo solo una vez. Solo uno de sus 8 goles en liga bajo el técnico de 43 años se ha marcado en la primera mitad.

Dada esa tendencia, respaldar a los locales para ganar la segunda mitad parece una opción inteligente para las apuestas Real Madrid vs Real Sociedad.