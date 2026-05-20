Real Madrid vs Athletic Club Pronóstico y Apuestas LaLiga | 23/05/26

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Mejores apuestas Real Madrid vs Athletic Club

Ambos equipos anotarán - No ⭐ @ 2.116 en 1xBet

Primera mitad - Menos de 1.5 goles ⭐ @ 1.64 en 1xBet

Gana el Real Madrid y Menos de 3.5 goles ⭐ @ 2.46 en 1xBet

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Real Madrid 2-0 Athletic Club

Real Madrid 2-0 Athletic Club Pronóstico de goleadores: Real Madrid: Kylian Mbappé, Jude Bellingham

Las remotas opciones que le quedaban al Real Madrid de pelear por el título liguero se esfumaron por completo tras caer 2-0 en El Clásico a principios de mes.

Esa derrota los dejó sin opciones de levantar trofeos esta campaña, pero el orgullo herido los ha llevado a sumar los seis puntos en los dos partidos posteriores. El conjunto de Arbeloa se impuso por 2-0 al colista, el Real Oviedo, en el Bernabéu, antes de llevarse una sólida victoria por 0-1 en su visita al Sevilla el pasado domingo.

Por su parte, este compromiso también supondrá el cierre de la tercera etapa de Ernesto Valverde en los banquillos del Athletic Club. El reciente empate 1-1 en San Mamés frente al Celta de Vigo sepultó de forma definitiva sus aspiraciones de meterse en puestos europeos.

Los Leones llegan a este tramo final de la temporada con la gasolina justa, habiendo sumado apenas cuatro puntos de los últimos quince en juego.

Alineaciones Probables Real Madrid vs Athletic Club

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, F. García, Huijsen, Rüdiger, Carvajal, Valverde, Tchouaméni, Vinicius, Bellingham, Brahim, Mbappé.

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Boiro, Laporte, Yeray, Gorosabel, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Navarro, I. Williams, Guruzeta.

Las mejores apuestas Real Madrid vs Athletic Club

1er Pronóstico Real Madrid vs Athletic Club: Ambos equipos anotarán - No @ 2.116 en 1xBet

Pocos goles para cerrar el curso en el Bernabéu

Sin nada real en juego en la tabla clasificatoria, es bastante improbable que veamos un encuentro de ritmo frenético o de ida y vuelta constante.

De hecho, la dinámica reciente del Real Madrid nos encarrila directamente hacia un marcador corto. Los últimos cuatro partidos del conjunto merengue han concluido con dos goles o menos en el electrónico, y en ninguno de ellos marcaron ambos conjuntos.

El dato clave: Ambos equipos han marcado en solo uno de los últimos cinco duelos directos entre estas dos potencias de nuestro fútbol.

Uno de los partidos más redondos de los blancos en todo el campeonato se produjo precisamente en el choque de la primera vuelta, saldado con un contundente 3-0 a su favor. En aquella cita, maniataron por completo el ataque de los vascos, concediendo apenas un 0.84 en la métrica de goles esperados (xG).

La pólvora del Athletic Club ha estado mojada durante gran parte de la temporada, firmando un promedio de apenas 1.11 goles por partido en LaLiga. Para colmo de males, los visitantes tendrán que saltar al césped del Bernabéu sin una de sus grandes bazas ofensivas, Nico Williams, víctima de un nuevo contratiempo por lesión.

Con este panorama sobre la mesa, apostar a que al menos uno de los dos equipos se quedará sin ver portería tiene un valor tremendo en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico Real Madrid vs Athletic Club: Primera mitad - Menos de 1.5 goles @ 1.64 en 1xBet

Poca acción antes del descanso

Si analizamos el transcurso de los partidos ligueros del Real Madrid esta temporada, hay una clara tendencia a que los encuentros se rompan tras el paso por los vestuarios. Solo el 42% de los goles que anotan y el 39% de los que reciben se concentran en los primeros 45 minutos.

Esta tónica se ha acentuado de forma notable con el avance del calendario. Solo uno de sus anteriores ocho compromisos de La Liga registró más de un gol en la primera mitad. Dicha excepción ocurrió en su visita al Barcelona, donde los líderes tiraron de genialidad pura para firmar dos destellos de altísima calidad en el arranque.

Por el lado de los Leones, los últimos seis encuentros del Athletic se marcharon al descanso con uno o ningún gol en el marcador. No parece que vayan a asumir excesivos riesgos en los compases iniciales en territorio madridista.

Por lo tanto, seleccionar el mercado de menos de 1.5 goles en el primer tiempo es una opción ideal para tu apuesta combinada, respaldada por una probabilidad implícita del 60.6%.

3er Pronóstico Real Madrid vs Athletic Club: Gana el Real Madrid y Menos de 3.5 goles @ 2.46 en 1xBet

El Real Madrid se despide con los tres puntos

Con futbolistas de la talla de Kylian Mbappé y Fede Valverde totalmente recuperados y listos para la batalla, se espera que el Real Madrid presente su once de gala más competitivo en bastantes semanas.

Aunque el balance global de la temporada se tildará de decepcionante para las exigencias de este club, los blancos han logrado la victoria en el 70% de sus citas ligueras. De hecho, si consiguen el triunfo en este choque, superarán los puntos cosechados el curso pasado.

La campaña del Athletic Club ha sido igual de gris. Estancados en 45 puntos, los bilbaínos finalizarán la competición en la zona media de la tabla, un bajón considerable si recordamos la fantástica cuarta plaza de la temporada pasada con 70 puntos.

Además, los de Valverde han flaqueado ante los transatlánticos de la categoría: han perdido sus cinco enfrentamientos contra los tres primeros clasificados, logrando marcar un solitario gol en esos encuentros.

No obstante, el ataque del Real Madrid no ha brillado con la fluidez necesaria como para esperar una goleada escandalosa. Sus últimas ocho apariciones en liga terminaron por debajo de la línea de los 3.5 goles totales. Sus tres victorias más recientes llegaron por la mínima o con un sobrio 2-0.

Teniendo esto en cuenta, la opción combinada de que el Real Madrid gana el partido y se marcan menos de 3.5 goles resulta sumamente atractiva para meter en el boleto de tu operador de confianza, con una probabilidad implícita del 40%.