Nuestro experto en apuestas espera que el Real Madrid imponga su autoridad en este partido y mantenga su pleno de victorias en la competición.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Real Betis 1-3 Real Madrid

Real Betis 1-3 Real Madrid Pronóstico de goleadores: Real Betis: Rodrigo Riquelme - Real Madrid: Kylian Mbappé x2, Jude Bellingham

El Real Betis ha sido una auténtica fuerza bajo la dirección de Manuel Pellegrini. El técnico chileno está al mando desde 2020 y conquistó la Copa del Rey para el club en 2022. También ha llevado de forma constante al equipo a acabar entre los siete primeros durante su etapa.

Aunque el Betis terminó la pasada temporada en quinto lugar, se quedó a nueve puntos del Atlético de Madrid, cuarto clasificado. Clasificarse para la Champions League representaría una campaña exitosa para los Verdiblancos, pero recortar distancias con los cuatro primeros es, sin duda, un objetivo. Su primera oportunidad ante uno de esos equipos llega cuando reciban al Madrid el viernes por la noche.

Los Blancos parecen haber recuperado su forma habitual bajo la dirección de José Mourinho. El Special One está de vuelta en el club para una segunda etapa, y ya hay señales de su impacto en el vestuario. El Real Madrid terminó la temporada pasada a ocho puntos del Barcelona, pero ha realizado un inicio perfecto de la nueva campaña.

Los Culés no lo tendrán todo a su favor esta temporada. Los hombres de Mourinho están decididos a arrebatar el título de LaLiga a sus rivales. Tras no ganar en ninguna de sus últimas cuatro visitas al Betis, este partido será una auténtica prueba de las credenciales del Madrid como candidato al título esta temporada. El Barcelona también ha sumado tres victorias en tres partidos, lo que subraya la necesidad de los visitantes de mantener el ritmo.

Alineaciones probables Real Betis vs Real Madrid

Posible alineación del Real Betis:

Vallés, Bellerín, Bartra, Natan, García, Bernal, Roca, Antony, Isco, Riquelme, Parrot

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Diomandé, Bellingham, Vinícius Jr, Mbappé

Contando con Kylian

A pesar de terminar a ocho puntos del líder la pasada temporada, la línea de ataque del Madrid fue bastante efectiva, especialmente Kylian Mbappé. La estrella francesa se llevó el Trofeo Pichichi con 25 goles ligueros en 31 apariciones. Parece haber arrancado esta campaña con la misma intensidad.

Mbappé anotó su primer hat-trick la semana pasada en el 4-1 ante la Real Sociedad. Eso supone cuatro goles en sus últimos tres partidos con el Real Madrid. También marcó ante el Málaga el pasado fin de semana, donde firmó una actuación de mejor jugador del partido.

El capitán francés registró más disparos (6), más toques en el área rival (15) y una tasa de acierto en regates del 78%. Su xG (goles esperados) fue de 1,01, con diferencia el más alto de cualquier jugador sobre el campo. Mbappé ha marcado dos goles en tres enfrentamientos personales ante el Real Betis. Aspira a mejorar ese registro este fin de semana.

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El peor momento para enfrentarse al Madrid

El Madrid marcó 77 goles la pasada temporada, la segunda cifra más alta de la categoría por detrás del campeón. Los Blancos ya han marcado 10 goles en tres partidos, lo que indica que están empezando a asentarse bajo el nuevo entrenador.

Anotaron exactamente cuatro goles en cada uno de sus dos anteriores compromisos, lo que son malas noticias para los locales. Lo peor es que las tropas de Pellegrini encajaron cinco goles ante el Levante el fin de semana. No son señales alentadoras para un equipo que se mide a lo que podría ser el ataque más potente de la categoría.

El Madrid también marcó al menos dos goles en el 68% de sus partidos ligueros la temporada pasada, con el Barcelona como único equipo con un porcentaje superior, del 74 %. El duelo de la vuelta la pasada temporada vio a Los Blancos endosarle cinco goles a los Verdiblancos. Con el impulso claramente del lado de los visitantes, el mercado de más de 2,5 goles del Real Madrid puede cumplirse el viernes.

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Alegría probable para los locales

La derrota del fin de semana por 5-2 fue la primera de los locales en esta liga. Sus cuatro anteriores compromisos en total produjeron dos victorias y dos derrotas. Esa otra derrota fue en un amistoso ante el Inter de Milán.

Los visitantes probablemente lleguen con la confianza alta tras su positivo inicio de temporada. El Real Madrid también sabe que el Barcelona está cerca, lo que deja poco margen de error. Aunque los hombres de Mourinho son favoritos para llevarse los tres puntos, el Betis debería encontrar la manera de aparecer en el marcador.

Dos de los últimos tres partidos del Madrid vieron a ambos equipos anotar, mientras que el Betis ha marcado en sus tres partidos de liga disputados hasta ahora. Cada uno de los últimos tres enfrentamientos directos produjo goles en ambas porterías, algo muy probable también en este encuentro. Por ello, el mercado de ambos equipos anotan puede confirmarse en este pronóstico Real Betis vs Real Madrid.

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