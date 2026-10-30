El Real Madrid de José Mourinho llega henchido de confianza tras su victoria en El Clásico, y una victoria en El Sardinero relanzaría de lleno sus opciones de título.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Racing Santander 2-3 Real Madrid

Pronóstico de goleadores: Racing Santander: Zabiri, Vicente - Real Madrid: Mbappé x2, Güler

Mourinho lleva a su eufórico Real Madrid hasta la costa cántabra el domingo para enfrentarse al recién ascendido Racing Santander.

El Racing ha sido el gran animador de la temporada 2026/27 de LaLiga hasta la fecha. Los santanderinos han encajado 26 goles, pero también han logrado marcar 15 propios. Esto significa que sus partidos han promediado más de cuatro goles por encuentro.

El Racing todavía no ha perdido como local en El Sardinero esta temporada. Tres victorias y dos empates han sentado una base sólida para su lucha por la permanencia en LaLiga. Incluso lograron ganar uno de sus partidos como locales ante el Alavés con diez hombres sobre el césped.

El Real, por su parte, llega inmerso en una racha de cinco victorias consecutivas. Su triunfo por 2-1 ante su acérrimo rival, el Barcelona, ha reactivado la pelea por el título de LaLiga 2026/27. Apenas tres puntos separan ahora al Barça del Real, que es tercero.

Se trata de la primera visita liguera del Real a Santander desde un empate sin goles en 2011. Mourinho recuperará a Thibaut Courtois tras un episodio de enfermedad. El técnico no debería introducir muchos cambios respecto al equipo que ganó en el Camp Nou, con la idea de mantener el impulso.

Alineaciones probables Racing Santander vs Real Madrid

Posible alineación del Racing Santander:

Agirrezabala, Mantilla, Ramón, Belocian, Salinas, Prati, I. Martín, A. Martín, Canales, Vicente, Zabiri

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Valverde, Konaté, Huijsen, Carreras, Tchouaméni, Güler, Brahim, Bellingham, Diomande, Mbappé

El Racing, dispuesto a poner su parte en un partido para el recuerdo

El Racing no ha dejado su portería a cero en sus últimos 20 partidos. Esa racha difícilmente se romperá este fin de semana, sobre todo ante este ataque.

Aun así, los cántabros han seguido marcando. Sus 15 goles en diez jornadas de LaLiga incluyen dos tantos ante el Barcelona y otros dos ante el Valencia.

El Real también ha encajado en cuatro de sus últimos cinco partidos. Con diez goles recibidos en lo que va de curso, el equipo de Mourinho promedia un gol en contra por encuentro.

Vinícius Júnior está sancionado y Rodrygo sigue de baja para los visitantes. Ferland Mendy y Raúl Asencio tampoco están disponibles. Gran parte del peso ofensivo sigue recayendo sobre Kylian Mbappé y Jude Bellingham en el último tercio del campo para el Real. Aun así, esperamos una victoria visitante sin portería a cero, con una probabilidad cercana al cincuenta por ciento.

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El Sardinero, preparado para otro festival de goles

Los partidos del Racing han producido 41 goles en 10 jornadas, es decir, 4,1 por encuentro. Los compromisos del Real Madrid no se quedan muy atrás, con un promedio de 3,5 goles por partido. Ambas cifras apuntan en la misma dirección.

El duelo del Racing ante el Barcelona sirve como buena referencia. El equipo de Hansi Flick ganó 7-2 en un contraataque de ida y vuelta extraordinario que dejó nueve goles. Aunque el Real no es tan abierto como el Barça, sigue teniendo mucho poder de fuego y podría aprovechar los espacios que dejará el Racing.

La diferencia de gol del Racing, de -11, es actualmente la peor de la categoría, incluso peor que la de los equipos del descenso. El conjunto cántabro no va a cambiar su forma de jugar: han encajado el xG más alto de la competición, con 21,4.

Aunque respaldar la opción de 5 o más goles con una probabilidad implícita del 45,5 % pueda parecer alto, el perfil del Racing y el buen momento de los delanteros del Real deberían ayudar a cumplir los pronósticos.

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Mbappé, listo para cebarse con la defensa más goleada de la liga

Mbappé acumula 11 goles en 10 partidos como titular esta temporada en LaLiga. FotMob también le atribuye 12,23 goles esperados.

Esto se traduce en 1,23 xG por cada 90 minutos a lo largo de 894 minutos disputados. Además, registra un promedio de 5,24 tiros por cada 90 minutos, de los cuales 2,92 van a puerta.

Mbappé marcó dos goles en Barcelona el pasado domingo. El Racing encaja 2,6 goles por partido, el peor registro de LaLiga transcurrida casi una cuarta parte de la temporada. Con Vinícius sancionado, aún más responsabilidad recaerá sobre Mbappé para marcar la diferencia. Jude Bellingham es el siguiente máximo goleador del Real, con solo tres tantos en su casillero.

Dado que el Racing encaja 2,6 goles por partido, se espera que Mbappé anote entre 1,6 y 1,9 goles en este encuentro ante Santander. Eso sitúa la probabilidad de que marque 2 o más goles en un rango del 47 % al 57 %, por encima del 43,5 % de probabilidad implícita que marca el mercado. Es la apuesta de valor de este pronóstico Racing Santander vs Real Madrid del fin de semana.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.