PSG vs Mónaco Pronóstico y Apuestas Champions League | 25/02/26

+

Mejores apuestas PSG vs Mónaco

Hándicap 1x2 - El PSG ganará con un hándicap de -1 ⭐ @ 1.31 en 1xBet

Más/menos - Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.827 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Désiré Doué ⭐ @ 2.05 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Mónaco son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: PSG 3-1 Mónaco.

Predicción de goleadores: PSG: Désiré Doué, Bradley Barcola, Kvicha Kvaratskhelia; Mónaco: Folarin Balogun.

En apenas 18 minutos del partido de ida de los playoffs de la Champions League en el Stade Louis II la semana pasada, el PSG parecía enfrentar una derrota segura, estando dos goles abajo. En cambio, los parisinos mostraron un rendimiento dominante para recuperarse.

El PSG no solo sobrevivió; dio vuelta al marcador para asegurar una ventaja de 3-2 de cara al partido de vuelta en el Parc des Princes. Posteriormente, los anfitriones lograron una victoria de 3-0 en la liga contra el Metz, lo que los colocó en la cima de la clasificación.

Paradójicamente, el Mónaco también remontó una desventaja de 2-0 el fin de semana para vencer al Lens 3-2, demostrando que puede competir con los mejores equipos de la Ligue 1. Al derrotar al anterior líder de la liga, el Mónaco ayudó indirectamente al PSG a alcanzar el primer puesto.

No obstante, los monegascos no deberían esperar gratitud el miércoles por la noche, ya que el PSG buscará defender su título con éxito. Además, el Mónaco tiene una gran desventaja histórica, habiendo sido eliminado en las siete eliminatorias europeas anteriores tras perder el primer partido.

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doué, Barcola, Ramos.

Posible alineación del Mónaco:

Kohn, Vanderson, Teze, Faes, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Fati, Adingra, Balogun.

Las mejores apuestas PSG vs Mónaco

1er Pronóstico PSG vs Mónaco: Hándicap 1x2 - El PSG ganará con un hándicap de -1 @ 1.31 en 1xBet

Los hombres de Luis Enrique son los grandes favoritos para lograr otra victoria convincente el miércoles por la noche. Solo han perdido dos veces en sus 9 partidos de la Champions League esta temporada. Los anfitriones han registrado cuatro victorias y solo una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.

Por el contrario, la forma del Mónaco ha sido inconsistente, con dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los visitantes no han ganado en sus últimos tres partidos de la UCL, habiendo perdido dos de ellos. Su récord de solo una victoria en sus últimos siete partidos fuera de casa en este torneo también es una estadística preocupante.

Además, excluyendo sus encuentros de la Ligue 1, el Mónaco ha perdido 13 de los últimos 14 enfrentamientos directos. Además, solo han conseguido una victoria en sus últimas diez visitas a París en todas las competiciones. Dada la forma actual del equipo local, se espera una victoria cómoda el miércoles por la noche.

2ºPronóstico PSG vs Mónaco: Más/menos - Más de 3.5 goles @ 1.827 en 1xBet

Habiendo anotado tres veces la semana pasada, el PSG se convirtió en el equipo con más goles en la Champions League esta temporada. Los hombres de Luis Enrique han marcado 24 goles, con un promedio de 2.67 goles por partido. Sin embargo, son menos seguros en defensa de lo habitual, concediendo 13 veces con un promedio de 1.45 goles por partido.

Los anfitriones registraron solo dos partidos sin recibir goles en sus 9 encuentros de la UCL esta temporada, un claro indicativo de debilidades defensivas. Mientras tanto, los hombres de Sebastien Pocognoli han anotado solo 10 goles en nueve partidos en esta competición. Sin embargo, han encajado 17 goles, lo que equivale a casi dos goles por partido.

Jugando en casa, el PSG podría ofrecer una actuación sólida, considerando que cada uno de sus últimos cinco partidos ha tenido más de dos goles. Además, cinco de los últimos seis partidos del Mónaco produjeron al menos cuatro goles. Como resultado, un total de 4 goles como mínimo es una expectativa realista del partido para las apuestas PSG vs Mónaco.

3er Pronóstico PSG vs Mónaco: Goleador en cualquier momento - Désiré Doué @ 2.05 en 1xBet

Désiré Doué anotó un doblete ante el Mónaco la semana pasada para ayudar al PSG a tomar la delantera en el partido de vuelta. Todos los 24 goles que ha anotado para el club han sido en partidos que el PSG eventualmente ganó, lo cual es una señal positiva para el equipo.

El joven de 20 años ha tenido un éxito particular contra este oponente, anotando tres goles contra ellos, más que contra cualquier otro club. Con Ousmane Dembélé fuera de juego tras sufrir una lesión en el partido de ida y perderse el partido de la Ligue 1, el ataque local podría depender significativamente de Doué.

Parece estar listo para el desafío, habiendo anotado también el fin de semana para elevar su total a tres goles en sus últimas dos apariciones. Dado el protagonismo que debería cobrar en este encuentro, respaldamos a Doué para marcar en las apuestas PSG vs Mónaco.