PSG vs Metz Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 21/02/26

Mejores apuestas PSG vs Metz

Ambos equipos marcan – No ⭐ @ 1.555 en 1xBet

El PSG gana y Más de 3.5 goles en total ⭐ @ 1.75 en 1xBet

Désiré Doué marca en cualquier momento ⭐ @ 2.205 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Metz son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: PSG 4-0 Metz

Predicción de goleadores: PSG: Désiré Doué, Bradley Barcola, Vitinha, Ousmane Dembélé

El Paris Saint-Germain demostró su resiliencia a mitad de semana. Superó un déficit de dos goles en el partido de ida del playoff de la Champions League para vencer al Mónaco 3-2. Désiré Doué anotó en ambas mitades para asegurar un exitoso regreso a la capital francesa.

Sin embargo, su forma en la liga nacional ha sido menos consistente. Los hombres de Luis Enrique llegan a este partido tras una derrota por 3-1 ante el Rennes. Este resultado permitió al Lens adelantarse un punto en la cima de la clasificación de la Ligue 1.

El PSG probablemente recibirá con agrado el próximo partido contra el Metz, habiéndolos derrotado en cada uno de sus últimos 16 encuentros.

En contraste, el Metz está sufriendo significativamente en el fondo de la liga. Actualmente están a 9 puntos de la salvación. Su reciente derrota 2-1 ante otro candidato al descenso, el Auxerre, marcó su cuarta derrota en cinco partidos.

A pesar del reciente revés del PSG en la liga, siguen siendo los grandes favoritos. El Metz carece de los recursos necesarios para desafiar a los vigentes campeones en el Parque de los Príncipes.

Alineaciones Probables PSG vs Metz

Posible alineación del PSG:

Safanov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Doué

Posible alineación del Metz:

Fischer, Kouao, Sane, Mboula, Ballo, Hein, Munongo, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo, Abuashvili

Las mejores apuestas PSG vs Metz

1er Pronóstico PSG vs Metz: Ambos equipos marcan – No @ 1.555 en 1xBet

El PSG ha establecido un patrón de derrotar a los equipos de la mitad inferior sin conceder goles. Cuatro de los seis últimos equipos actuales no han logrado marcar contra ellos esta temporada. Una de las únicas excepciones fue en el partido de ida, cuando el Metz anotó dos veces en una derrota por 3-2 en el Stade Saint-Symphorien.

En casa, la defensa del PSG ha sido impenetrable. Han mantenido el arco en cero en cuatro de sus últimos cinco partidos de la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes, incluyendo una notable victoria por 5-0 sobre el Marsella en Le Classique.

Este es un encuentro de extremos. El PSG presume del mejor ataque de la liga con 49 goles. El Metz ha concedido exactamente el mismo número, lo que los convierte en el peor equipo defensivo de la división. Los visitantes han anotado solo cuatro veces en sus últimos cinco partidos, y su confianza se ha visto afectada por su reciente racha de derrotas.

El Metz carece del poder ofensivo necesario para inquietar al PSG. Por lo tanto, respaldar a los anfitriones para lograr otra portería a cero en casa ofrece un valor claro en las apuestas PSG vs Metz.

2ºPronóstico PSG vs Metz: El PSG gana y Más de 3.5 goles en total @ 1.75 en 1xBet

Tras el decepcionante resultado en el Roazhon Park, el PSG busca recuperar el primer lugar en la Ligue 1. Aunque la derrota por 3-1 afectó la moral del equipo, la victoria del martes sobre el Mónaco ha restaurado su confianza.

Los anfitriones poseen el ataque más potente de la Ligue 1. Con 49 goles, están un puesto por delante del Marsella en las tablas de goleadores. Su fuerza ofensiva es particularmente evidente en el Parque de los Príncipes.

Dos de sus últimos cuatro partidos de liga en casa han presentado 5 goles. Sus dominantes victorias por 5-0 sobre el Marsella y el Rennes destacan su forma goleadora. Las tendencias históricas también anticipan un duelo con muchos goles. El PSG ha anotado al menos dos veces en cada uno de sus últimos seis encuentros de liga con el Metz.

Los visitantes no han derrotado al equipo parisino en casi 20 años: su última victoria fue en mayo de 2006. Frente a un ataque tan prolífico, el Metz solo puede aspirar a minimizar el margen de derrota.

3er Pronóstico PSG vs Metz: Désiré Doué marca en cualquier momento @ 2.205 en 1xBet

El PSG inicialmente tuvo problemas en su partido contra el Mónaco, concediendo dos goles en los primeros 20 minutos. Aunque Vitinha falló un penalti, el ingreso de Désiré Doué como suplente cambió el rumbo del partido.

El joven de 20 años anotó un gol crucial para reducir la diferencia antes de que su siguiente disparo provocara el empate de Achraf Hakimi. El propio Doué completó la remontada con otro disparo preciso de zurda para asegurar una victoria por 3-2 en el partido de ida.

Aunque su actuación europea fue impresionante, Doué tuvo dificultades recientemente en la Ligue 1. No logró marcar ni tener un impacto significativo en sus tres últimas titularidades. Sin embargo, el joven delantero ha registrado 3 goles y 2 asistencias durante esta campaña de liga. Más importante aún, ha demostrado ser fiable en momentos críticos.

Considerando la forma actual de Doué, el partido contra el Metz es la oportunidad ideal para que recupere su forma goleadora en la Ligue 1.