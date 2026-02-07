PSG vs Marsella Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 08/02/26

+

Mejores apuestas PSG vs Marsella

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.58 en 1xBet

Goleador en cualquier momento - Bradley Barcola ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Margen de victoria - El PSG ganará por un gol ⭐ @ 4.05 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Marsella son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: PSG 2-1 Marsella

PSG 2-1 Marsella Predicción de goleadores: PSG: Bradley Barcola, Ousmane Dembélé; Marsella: Mason Greenwood

El Paris Saint-Germain va en camino a otro título de la Ligue 1, pero esta temporada ha sido más intensa de lo habitual. Los parisinos se han acostumbrado a dominar a nivel nacional, pero esta vez han enfrentado cierta resistencia. Aunque lideran la clasificación, el Lens está solo dos puntos por detrás de ellos.

Los hombres de Luis Enrique han mostrado vulnerabilidades en la competición europea que otros equipos de la Ligue 1 podrían intentar explotar. Aun así, el PSG logró clasificarse para los playoffs de la Liga de Campeones en un intento por defender su título.

Los parisinos deben centrarse en mantener su ventaja de dos puntos en la liga. Esta tarea es particularmente desafiante ya que se enfrentan al Olympique de Marsella, uno de los dos únicos equipos que los han vencido en la Ligue 1 esta temporada.

El Marsella tuvo un rendimiento excepcional al inicio de la campaña, pero desde entonces ha experimentado un ligero declive. Los visitantes ocupan actualmente el tercer lugar, a nueve puntos de los campeones.

Además, hay un clima de incertidumbre respecto a la continuidad del entrenador Roberto De Zerbi. Los informes tras su eliminación de la Champions League sugirieron que podría dejar el club. En cambio, sigue en su puesto y estará motivado para interrumpir las ambiciones de título del PSG una vez más.

Alineaciones Probables PSG vs Marsella

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernández, Mbaye, Vitinha, Neves, Doue, Barcola, Dembélé.

Posible alineación del Marsella:

Rulli, Balerdi, Aguerd, Medina, Weah, Hojberg, Timber, Traore, Greenwood, Nwaneri, Aubameyang.

Las mejores apuestas PSG vs Marsella

1er Pronóstico PSG vs Marsella: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.58 en 1xBet

Estos dos equipos son los máximos goleadores de la Ligue 1. El Marsella lidera las tablas con 46 goles en 20 partidos de liga, mientras que el PSG ha marcado tres menos que ellos. Sin embargo, el equipo de Luis Enrique tiene una mejor defensa, habiendo concedido solo 16 goles hasta ahora esta temporada.

Los visitantes han marcado 19 goles en 10 partidos de liga fuera de casa esta temporada, un promedio de poco menos de dos goles por partido (1.9). Solo han mantenido su portería a cero en la mitad de sus partidos de la Ligue 1 esta temporada, lo que significa que probablemente concedan en este partido.

Por el contrario, los anfitriones han marcado en cada partido de liga en casa en el Parc des Princes esta temporada. Como resultado, este encuentro podría estar bendecido con goles de ambos lados, considerando que el 50% de los partidos de liga del Marsella produjeron lo mismo.

Tres de las salidas más recientes del PSG vieron a ambos equipos marcar, aumentando la probabilidad de que suceda el domingo y se cumplan las apuestas PSG vs Marsella.

2ºPronóstico PSG vs Marsella: Goleador en cualquier momento - Bradley Barcola @ 2.20 en 1xBet

Sorprendentemente, el máximo goleador del PSG en la Ligue 1 no es Ousmane Dembélé. El ganador del Balón de Oro ha sido eclipsado por Bradley Barcola esta temporada. El joven delantero francés está dando un rendimiento increíble para su club, registrando siete goles en 17 partidos de liga esta temporada.

Barcola sabe encontrar la forma de involucrarse en la acción, ya que registró una asistencia el fin de semana pasado contra el Estrasburgo. Ha marcado dos veces en sus últimas cinco apariciones, con su último gol llegando en la última semana de enero.

También tuvo cierto éxito contra el OM recientemente. Barcola salió del banquillo en la final de la Supercopa, cuando su equipo perdía 2-1 ante el Marsella. Fue él quien proporcionó la asistencia en el minuto 95 para que Gonçalo Ramos lograse el empate y llevara el partido a penales.

Barcola espera hacerlo todavía mejor este fin de semana y marcar contra Les Olympiens. Su nombre podría estar en el marcador en las apuestas PSG vs Marsella.

3er Pronóstico PSG vs Marsella: Margen de victoria - El PSG ganará por un gol @ 4.05 en 1xBet

Los márgenes estrechos suelen decidir partidos como estos. Con su lugar en la cima de la liga en juego, el PSG estará decidido a no perder puntos. Los anfitriones también tendrán en mente la derrota por 1-0 en el partido de ida.

Cabe señalar que tres de las últimas 4 victorias del PSG en la Ligue 1 fueron por un margen de un gol. En general, ocho de sus 15 victorias en la liga llegaron por un margen de un solo gol (53%). El partido de ida terminó en una victoria para los visitantes, también por un gol.

El equipo de De Zerbi perdió cuatro partidos fuera de casa en toda su campaña de la Ligue 1. Todas las derrotas fueron por un solo gol. Como resultado, este partido será más cerrado que los recientes enfrentamientos directos y puede que un solo gol marque la diferencia.