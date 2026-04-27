PSG vs Bayern de Múnich Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/04/26

+

Mejores apuestas PSG vs Bayern de Múnich

Más de 3.5 goles totales ⭐ @ 2.013 en 1xBet

Ambos equipos marcan en la segunda parte – Sí ⭐ @ 2.31 en 1xBet

Harry Kane anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Bayern de Múnich son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico del marcador: PSG 2-2 Bayern Múnich

PSG 2-2 Bayern Múnich Pronóstico de goleadores: PSG: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia; Bayern Múnich: Michael Olise, Harry Kane

El Paris Saint-Germain ha alcanzado su tercera semifinal consecutiva de la Champions League tras arrollar al Liverpool con un global de 4-0 en la ronda anterior. Con el título de la Ligue 1 bajo control, los parisinos pueden centrar todos sus esfuerzos en esta eliminatoria.

Tras eliminar a los "Reds", Luis Enrique recibió críticas por las rotaciones ante el Lyon, donde cayeron 2-1 en el Parc des Princes. Sin embargo, las victorias consecutivas por 3-0 frente a Nantes y Angers, sumadas al tropiezo del Lens, han disparado la moral en el campamento parisino.

El Bayern de Múnich llega con una preparación distinta. Tras asegurar su 35º título de Bundesliga (un récord histórico) con un 4-2 sobre el Stuttgart, vienen de eliminar al Bayer Leverkusen en las semifinales de la DFB-Pokal.

El último fin de semana fue una montaña rusa para ellos. El Bayern perdía 3-0 al descanso ante un Mainz de mitad de tabla, pero "Die Roten" tiraron de épica con una remontada de cuatro goles en la segunda mitad para acabar ganando 4-3 en el Mewa Arena.

Los vigentes campeones se enfrentan a los favoritos del torneo. Este es el sexto enfrentamiento en nueve temporadas entre estos dos colosos de la Champions. Una victoria supondría el triunfo número 100 del PSG en la competición.

Sin embargo, lograrlo ante el que probablemente sea el equipo más en forma de Europa es un reto mayúsculo. Prevemos un empate muy disputado, dejando que todo se decida en el Allianz Arena la próxima semana.

Alineaciones Probables PSG vs Bayern de Múnich

Posible alineación del PSG:

Safanov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Neves, Mayulu, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz, Kane.

Las mejores apuestas PSG vs Bayern de Múnich

1er Pronóstico PSG vs Bayern de Múnich: Más de 3.5 goles totales @ 2.013 en 1xBet

Se espera un festival de goles en París

Tanto el PSG como el Bayern Múnich son imparables en ataque. Si bien sus delanteras son impecables, suelen conceder ocasiones cuando se miden a rivales de élite.

El PSG ha ganado sus últimos cuatro partidos de Champions por dos o más goles de diferencia ante Chelsea y Liverpool. Además, el equipo de Enrique ha marcado más de dos goles en ocho partidos de eliminatoria consecutivos, igualando un récord histórico.

Por su parte, el Bayern no suele perdonar; sus partidos suelen ser una exhibición de definiciones de clase mundial. Se han superado los 2.5 goles totales en sus últimos siete partidos como visitante en Champions. De hecho, 11 de los 12 encuentros del Bayern en esta edición de la UCL han tenido más de 2.5 goles.

Aunque ninguno de los últimos cinco partidos oficiales del PSG ha superado la barrera de los 3.5 goles, el nivel del rival que tienen delante lo cambia todo. El Bayern ha anotado cuatro o más goles en seis de sus últimos diez encuentros, incluyendo aquel famoso 4-3 contra el Real Madrid en la ronda previa.

2ºPronóstico PSG vs Bayern de Múnich: Ambos equipos marcan en la segunda parte – Sí @ 2.31 en 1xBet

Fuegos artificiales en la segunda mitad

El Bayern Múnich perdía 3-0 al descanso contra el Mainz en su última salida, pero acabó ganando 4-3, demostrando un fondo de armario y una pegada brutal en los tramos finales.

En ocho de los últimos nueve partidos de Champions del Bayern, ambos equipos marcaron. Además, esta tendencia se ha repetido en sus últimas siete salidas europeas.

El PSG ha mantenido su portería a cero en seis de sus últimos ocho partidos oficiales. Sin embargo, ante los campeones alemanes, es muy probable que se repita la historia de su último duelo en París. El Bayern encadena siete de sus últimos diez partidos oficiales encajando al menos un gol.

En la fase de liga, el Bayern se llevó un 2-1 de este mismo escenario en la cuarta jornada, con un doblete de Luis Díaz en la primera parte y un gol tardío de João Neves para el honor. Esta vez, con mucho más en juego, esperamos que ambos equipos mojen tras el descanso, dejando las espadas en todo lo alto para la vuelta en Múnich.

3er Pronóstico PSG vs Bayern de Múnich: Harry Kane anotará en cualquier momento @ 2.20 en 1xBet

Kane es una amenaza constante en el área

Harry Kane ha registrado 12 goles en la Champions League 2025/26, su mejor cifra histórica. Ya ha superado por un tanto su registro de la campaña 2024/25, cuando el Inter de Milán eliminó al Bayern en cuartos.

Su gol del empate en la primera mitad del 4-3 contra el Real Madrid supuso su quinto partido consecutivo marcando en la UCL. Con esto, se une al icono del Liverpool, Steven Gerrard (temporada 2007/08), como el único jugador inglés en lograr este hito.

Los 12 goles de Kane son la cifra más alta para un jugador inglés en una sola edición del torneo. Actualmente acumula ocho goles y una asistencia en siete titularidades consecutivas con el Bayern.

El ex del Tottenham atraviesa un momento dulce. La defensa parisina sufrirá para frenar al que, posiblemente, sea el delantero más efectivo del fútbol mundial. Hay mucho valor en este pronóstico a que marca contra el PSG.