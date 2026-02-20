O'Higgins vs Colo Colo: Pronóstico de la Liga de Primera | 21/02/2026

+

Mejores apuestas O'Higgins vs Colo Colo

Empate ⭐ @ 3.24 en 1xBet

Maximiliano Romero anotará en cualquier momento⭐ @ 3.30 en 1xBet

Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.80 en 1xBet

Nuestro análisis respalda un empate 1-1 entre O'Higgins y Colo Colo.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico O'Higgins vs Colo Colo son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Colo Colo dejó atrás su victoria agónica ante Unión La Calera en la cancha del Monumental de Santiago de Chile y se enfoca en su primer reto por la Liga de Primera: su visita a O'Higgins en Rancagua por la cuarta jornada.

Los Albos vienen de dos triunfos consecutivos, y deberán de ratificarlo ante un Capo de Provincia que igual suma seis puntos con un positivo arranque de torneo al sumar dos triunfos consecutivos.

La ventaja para los visitantes es que el plantel de Lucas Bovaglio llegará con un pequeño desgaste tras el compromiso en la semana por la Copa Libertadores, por lo que se respalda un posible empate en Rancagua.

Alineaciones Probables O'Higgins vs Colo Colo

Posible alineación de O'Higgins:

Carabali, Faundez, Robledo, Garrido, Díaz, Schamine, Rabello, Orgaz, González, Vecino, Yáñez

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa, Alarcón, Vidal, Méndez, Romero, Correa, Aquino

1er Pronóstico O'Higgins vs Colo Colo: Empate ⭐ @ 3.24 por 1xBet

Las visitas de Colo Colo ante O'Higgins no han sido fáciles durante los últimos años. Desde hace casi años, el Cacique sufrió un empate en el último minuto por el torneo 2020, que lo llevó a jugar la promoción ante Universidad de Concepción para no descender a la Segunda División.

Un año después fue cuando obtuvo su última victoria en Rancagua y desde ahí, el Popular no ha podido ganar en calidad de visitante frente a O'Higgins. Los dos últimos compromisos culminaron con un empate a uno o dos goles.

Conforme al presente de ambos equipos, se respalda un posible empate en la cancha del Estadio El Teniente de Rancagua.

2do Pronóstico O'Higgins vs Colo Colo: Maximiliano Romero anotará en cualquier momento⭐ @ 3.30 por 1xBet

El ataque de Colo Colo tuvo un arranque positivo con cuatro goles a favor en tres fechas disputadas. Dos anotaciones fueron concretadas por el delantero Maximiliano Romero, en la primera y última fecha del campeonato de liga.

El argentino se ha convertido en un jugador constante en el sistema de juego de Fernando Ortiz, con dos anotaciones y una asistencia. Exigido por su trayectoria y gran talento, el albiceleste busca superar la marca del torneo pasado con O'Higgins, con seis goles en 13 fechas.

Su porcentaje de efectividad está por arriba del 70%, por lo que es viable que Romero sume su gol en cualquier momento.

3er Pronóstico O'Higgins vs Colo Colo: Menos de 2.5 goles⭐ @ 1.80 en 1xBet

Conforme a sus últimos compromisos, los dos clubes suman dos empates consecutivos en Rancagua, siendo una plaza complicada para Colo Colo desde hace cuatro años cuando obtuvieron el triunfo 2-3 en el campo del Teniente.

Los dos clubes no pasan de los cuatro goles a favor en las últimas tres jornadas. Con el mismo puntaje, los dos equipos llegan a este compromiso con la meta de enderezar su pésimo comienzo, aunque su presente no pinta para una victoria el fin de semana.

Y, basándose en los últimos encuentros, respalda que el partido termine con menos de 2.5 anotaciones en Rancagua.