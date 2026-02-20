Nottingham Forest vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 22/02/26

+

Mejores apuestas Nottingham Forest vs Liverpool

Gana el Liverpool ⭐ @ 1.82 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Mo Salah 1+ asistencia ⭐ @ 3.69 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Forest 1-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Forest: Igor Jesús - Liverpool: Hugo Ekitike, Mo Salah

Nottingham Forest se encuentra peligrosamente cerca de la zona de descenso de la Premier League y corre el riesgo de ser superado este fin de semana. Llegan a este partido tras un viaje a mitad de semana a Fenerbahçe y no han ganado en sus últimos tres partidos de liga. Vítor Pereira enfrenta un desafío significativo al comenzar su mandato en Nottingham.

Aunque el Liverpool ha experimentado algunos contratiempos recientes, su forma general ha sido buena. El equipo de Arne Slot ha perdido solo dos de sus últimos 19 partidos desde la sorpresiva derrota abultada ante el PSV. Tras las recientes victorias contra Sunderland y Brighton & Hove Albion, se espera que también derroten al Nottingham Forest.

Alineaciones Probables Nottingham Forest vs Liverpool

Posible alineación del Nottingham Forest:

Ortega, Aina, Milenković, Morato, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesús

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Las mejores apuestas Nottingham Forest vs Liverpool

1er Pronóstico Nottingham Forest vs Liverpool: Gana el Liverpool @ 1.82 en 1xBet

Si el Nottingham Forest pierde este fin de semana y el West Ham United gana, los Tricky Trees podrían caer a las tres últimas posiciones. El entrenador Sean Dyche fue destituido de su cargo tras empatar 0-0 con el Wolverhampton Wanderers.

Posteriormente, su sucesor, Vítor Pereira, enfrenta un calendario de apertura difícil. Visitan al Fenerbahçe el jueves por la noche y después reciben al Liverpool el domingo. Estarán sin jugadores como Chris Wood, Nicolò Savona, John Victor, Willy Boly y Matz Sels debido a lesiones. Además, hay dudas sobre la disponibilidad de Murillo.

Los Reds también extrañarán a varios jugadores como Alexander Isak, Jeremie Frimpong y Wataru Endo. Sin embargo, Arne Slot tiene muchos jugadores de calidad a su disposición y tienen la forma de su lado. Por lo tanto, una victoria como visitante es el resultado más probable en este partido para las apuestas Nottingham Forest vs Liverpool.

2ºPronóstico Nottingham Forest vs Liverpool: Más de 2.5 goles @ 1.70 en 1xBet

Aunque el Forest tiene la ventaja de jugar en casa, no ha contado mucho esta temporada. Han sufrido 7 derrotas en casa durante la campaña 2025/26 y han concedido 21 goles en 17 partidos. Con Hugo Ekitike y Mo Salah, el Liverpool confía en su capacidad para anotar.

Solo 5 equipos de la Premier League han participado en más partidos donde ambos equipos han anotado que los Reds. Además, el 69% de sus partidos como visitante han tenido más de 2.5 goles. Además, el equipo de Slot consiguió una victoria por 3-0 cuando estos dos se enfrentaron en Anfield en noviembre.

El ataque del Liverpool está siendo eficiente recientemente. Anotaron tres goles al Brighton en la FA Cup el sábado y cuatro contra el Newcastle United. Además, han registrado 20 en sus últimos siete partidos. Aunque se espera que el Forest tenga problemas defensivos, han logrado anotar en cuatro de sus últimos cinco duelos.

Todos estos factores apuntan a un encuentro con muchos goles. Podrías respaldar más de 2.5 goles en total en las apuestas Nottingham Forest vs Liverpool.

3er Pronóstico Nottingham Forest vs Liverpool: Mo Salah 1+ asistencia @ 3.69 en 1xBet

Aunque se dice que está teniendo una temporada difícil, las estadísticas de Mohamed Salah siguen siendo bastante buenas. El egipcio registra 15 goles y asistencias en 27 partidos y ha alcanzado cifras dobles en la Premier League.

Además, Salah ha proporcionado tres asistencias en sus últimos cuatro partidos de liga y anotó en la FA Cup el sábado. Además, debido a que el Liverpool no tuvo partido a mitad de semana, él y sus compañeros estarán más descansados que sus oponentes. Se espera que el jugador de 33 años sea una gran amenaza para el Nottingham.

Tras un período desafiante al principio de la temporada, Salah parece haber recuperado su ritmo. Aunque puede que no alcance la marca de 18 goles que logró en los últimos ocho años, el capitán de los Faraones podría cerrar la temporada con fuerza. Su desempeño será esencial si el Liverpool quiere asegurarse un puesto entre los cuatro primeros.