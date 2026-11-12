Nuestro experto comparte sus consejos para este duelo crucial de la UEFA Nations League entre Noruega y Wales. Los locales podrían imponerse por poco, dado el pobre historial de Wales como visitante.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Noruega 2-1 Wales

Noruega 2-1 Wales Pronóstico de goleadores: Noruega: Erling Haaland, Oscar Bobb - Wales: Lewis Koumas

Tras un inicio positivo en esta edición de la Liga A de la Nations League, las esperanzas de Noruega de avanzar penden de un hilo. Los Vikingos llegan tras una extraordinaria participación en el Mundial, donde eliminaron a Brasil en los octavos de final. Esperaban continuar con ese impulso en esta competición, pero les ha costado conseguir los resultados.

Noruega afronta la penúltima jornada de grupo en el último puesto del Grupo 4, igualada a puntos con Wales. Sin embargo, sus opciones de clasificarse para la siguiente ronda están lejos de agotarse, ya que una victoria aquí les colocaría en una posición favorable. Al haber vencido ya a Dinamarca, tienen ventaja sobre sus vecinos escandinavos, pero necesitan sumar de a tres sí o sí.

Wales se encuentra en una situación similar, aunque cayó ante Dinamarca en su último partido. Eso significa que, incluso si los visitantes ganan en Oslo y Portugal vence a Dinamarca, seguirían siendo terceros. Su única vía para evitar el descenso pasa por ganar sus dos partidos restantes.

Esa será una tarea complicada, teniendo en cuenta que solo han sumado una victoria en esta edición de la Nations League. Además, su pobre historial como visitante en esta competición apunta a que Wales tendrá que pelear por su plaza en la Liga A hasta el final de la fase de grupos.

Alineaciones probables Noruega vs Wales

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Ødegaard, Berge, Berg, Bobb, Nusa, Haaland

Posible alineación de Wales:

Ward, Williams, Rodon, Davies, Dasilva, Ampadu, Sheehan, Wilson, Cullen, Johnson, Koumas

Wales buscará dejar atrás su mal momento como visitante

El seleccionador de Noruega, Ståle Solbakken, sabe que su ataque funciona de sobra, pero su registro defensivo sigue siendo motivo de preocupación. Los Vikingos no han conseguido mantener la portería a cero en ninguno de sus últimos 12 partidos internacionales consecutivos. Su último partido sin encajar se remonta a marzo de este año, en un empate sin goles ante Suiza.

Desde entonces, ambos equipos han marcado en cada uno de los últimos 12 partidos consecutivos de Noruega. Pese a que Wales todavía no ha marcado ni un solo gol fuera de casa en la Nations League, esa estadística puede darles esperanzas. Los dos únicos goles de los Dragons en esta competición llegaron precisamente ante este mismo rival, en el partido de ida.

Otro dato relevante es que los últimos 10 partidos de Noruega han tenido al menos tres goles en el marcador. Además, los locales han protagonizado un resultado de 2-1 en seis de sus últimos siete partidos, incluidos los tres últimos consecutivos. Cuatro de los cinco enfrentamientos directos anteriores superaron los dos goles, y en los dos últimos ambos equipos marcaron.

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Noruega busca romper una racha de 25 años sin ganarle a Wales

El conjunto local llega tras encadenar tres derrotas consecutivas. Antes de esa racha, había disfrutado de un buen tramo de resultados. Los de Solbakken se mantuvieron invictos durante cuatro partidos seguidos en el tiempo reglamentario tras caer 4-1 ante Francia en el Mundial. Los Vikingos necesitan recuperar la forma que les llevó a los cuartos de final en Norteamérica.

El flojo historial de Wales como visitante podría ser justo lo que necesitan los locales para sumar de a tres. Los visitantes han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y no conocen la victoria en siete de sus últimos ocho encuentros en cualquier escenario. Sus últimos 10 partidos como visitante dejaron solo dos triunfos, cinco derrotas y tres empates.

Los Dragons no han vencido a Noruega como visitantes en sus últimos tres intentos. Aunque el historial global de enfrentamientos directos favorece a Wales, los locales tienen calidad suficiente para ganar en casa. Si Noruega lo consigue este sábado, sería su primera victoria sobre Wales desde 2001.

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Ødegaard se perfila como el motor creativo de Noruega

Erling Haaland es un candidato evidente a la hora de pensar en los posibles goleadores de Noruega. Sin embargo, no hay demasiado valor en apostar a que el delantero marque. Vale la pena fijarse en el hombre detrás del éxito de Haaland con la selección: Martin Ødegaard.

El capitán del Arsenal y de Noruega parece disfrutar jugando por detrás de Haaland, y la conexión entre ambos es innegable. Ødegaard atraviesa un gran momento de confianza, sobre todo después de anotar el gol de la victoria para los Gunners ante el Hull la semana pasada. El centrocampista creativo ya suma cuatro asistencias en otros tantos partidos de la Nations League esta temporada.

Dos de esas asistencias fueron para Haaland, mientras que una de las cuatro llegó en su último partido con su selección ante Portugal. Ødegaard fue el autor del pase que habilitó a Oscar Bobb en el partido de ida ante Wales. Por ello, esperamos que vuelva a ser la chispa creativa de Noruega este sábado.

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