Newcastle vs Barcelona Pronóstico y Apuestas Champions League | 10/03/26

+

Mejores apuestas Newcastle vs Barcelona

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.184 en 1xBet

Primer tiempo - Newcastle ⭐ @ 3.30 en 1xBet

Lamine Yamal anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.70 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Newcastle vs Barcelona son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Newcastle United 2-2 Barcelona

Newcastle United 2-2 Barcelona Predicción de goleadores: Newcastle United: Harvey Barnes, Anthony Gordon - Barcelona: Lamine Yamal, Raphinha

El Newcastle se enfrenta a su partido más importante de la Champions League en una generación, tras la derrota por 3-1 ante el Manchester City. Han perdido tres de sus últimos cuatro partidos en el ámbito doméstico. Sin embargo, el equipo de Eddie Howe superó fácilmente al Qarabag con un global de 9-3 en la ronda anterior de esta competición.

Esto los llevó a un reencuentro con el Barcelona, que ganó 2-1 en St James' Park durante la fase de liga. A pesar de las derrotas contra el PSG y el Chelsea, los catalanes lograron terminar entre los ocho primeros.

El equipo de Hansi Flick llega en buena forma a este partido. Han ganado sus últimos cuatro encuentros, incluyendo una victoria 1-0 como visitantes contra el Athletic Club el sábado.

Alineaciones Probables Newcastle vs Barcelona

Posible alineación del Newcastle:

Pope, Hall, Botman, Thiaw, Trippier, Willock, Tonali, Joelinton, Barnes, Gordon, Elanga

Posible alineación del Barcelona:

Joan Garcia, Cancelo, Gerard Martin, Cubarsi, E. Garcia, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermin, Yamal, Lewandowski

Las mejores apuestas Newcastle vs Barcelona

1er Pronóstico Newcastle vs Barcelona: Más de 3.5 goles @ 2.184 en 1xBet

La mejor oportunidad de Newcastle para avanzar en este enfrentamiento será explotar las debilidades defensivas del Barcelona en casa. Les resultará difícil en el Camp Nou la próxima semana, donde los catalanes son formidables. Esto sugiere que Howe preparará a su equipo para atacar en el partido de ida.

Ha habido tres o más goles en el 80% de los partidos de Champions League del Newcastle esta temporada. En sus últimos 12 partidos en todas las competiciones, ambos equipos han marcado. Ocho de esos encuentros produjeron al menos cuatro goles en total.

El Barcelona adopta naturalmente un enfoque positivo, con Flick reacio a modificar siquiera la línea alta de su equipo. Ese estilo ha contribuido a que los campeones españoles concedan goles en todos sus partidos europeos esta temporada. Sin embargo, terminaron la fase inicial con el segundo mayor número de goles, con 22.

Por ello, hay muchas razones para esperar un encuentro abierto. Confiar en que haya más de 3.5 goles ofrece un buen valor en las apuestas Newcastle vs Barcelona.

2ºPronóstico Newcastle vs Barcelona: Primer tiempo - Newcastle @ 3.30 en 1xBet

El Newcastle ha sido increíblemente fuerte en la primera mitad hasta ahora esta temporada en la Champions League. Han anotado 15 veces y concedido solo dos goles antes del descanso. Notablemente, el 80% de los goles que han recibido en esta competición han llegado en la segunda mitad.

Con la atmósfera seguramente eléctrica en St James' Park, Howe estará planeando otro comienzo rápido. Tiene todas las posibilidades de lograrlo contra un Barcelona que ha sido mucho mejor después del descanso.

Así ha sido tanto en LaLiga como en la Champions League. En Europa, el Barça tiene una diferencia de goles de -2 en la primera mitad. Tienden a mejorar después del intervalo, con 16 goles marcados y seis concedidos en la segunda mitad.

Estas tendencias apuntan fuertemente hacia el valor de apostar por las Urracas en el mercado de la primera mitad el martes por la noche

3er Pronóstico Newcastle vs Barcelona: Lamine Yamal anotará en cualquier momento @ 2.70 en 1xBet

Si hay un jugador capaz de ser el factor decisivo en este enfrentamiento, seguramente es Yamal. El adolescente está en una forma sensacional, con ocho goles en sus últimos 10 partidos en todas las competiciones.

Eso incluye el primer hat-trick de su carrera contra el Villarreal a finales del mes pasado. Yamal no estuvo en su mejor momento el sábado, pero aun así anotó un buen gol para decidir un encuentro cerrado en Bilbao.

El internacional español ha sido mucho más letal frente a la portería esta temporada. Promedia 4.2 disparos por partido en LaLiga, en comparación con 4.1 la temporada pasada. Sin embargo, sus 14 goles ya son cinco más de lo que logró en toda la campaña 2024/25.

Un índice de un gol cada 171 minutos en la Champions League también es una mejora respecto a la temporada pasada. Yamal merece ser considerado en las apuestas Newcastle vs Barcelona como anotador en cualquier momento.