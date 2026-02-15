Mónaco vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 17/02/26

+

Mejores apuestas Mónaco vs PSG

Victoria del PSG ⭐ @ 1.595 en 1xBet

Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.93 en 1xBet

El PSG anota más de 2.5 goles ⭐ @ 2.55 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Mónaco vs PSG son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Mónaco 1-3 PSG

Predicción de goleadores: Mónaco: Mika Biereth - PSG: Ousmane Dembélé x2, Bradley Barcola

El Mónaco está atravesando un periodo difícil, habiendo asegurado solo tres victorias desde el comienzo de 2026. Han caído al décimo lugar en la Ligue 1 y se enfrentarán al Nantes este viernes por la noche en su intento por mejorar su posición en la liga doméstica.

A pesar de las dificultades, su desempeño en la Champions League sigue siendo respetable, con solo dos derrotas registradas esta temporada. Además, se beneficiarán de la ventaja de jugar en casa en este próximo encuentro.

El Paris Saint-Germain llega al partido en excelente forma en la liga, liderando la tabla tras siete victorias consecutivas. En cambio, son inconsistentes en todas las competiciones, ya que no han ganado tres de sus últimos 7 partidos. Los vigentes campeones de Luis Enrique no han ganado en tres partidos de la UCL y perdieron su último duelo con los Monegascos.

Alineaciones Probables Mónaco vs PSG

Posible alineación del Mónaco:

Kohn, Zakaria, Kehrer, Teze, Vanderson, Camara, Fati Adingra, Akliouche, Biereth, Golovin.

Posible alineación del PSG:

Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Zaire-Emery, Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembélé.

Las mejores apuestas Mónaco vs PSG

1er Pronóstico Mónaco vs PSG: Victoria del PSG @ 1.595 en 1xBet

Aunque el PSG juega contra el Nantes este fin de semana, poseen la suficiente profundidad para dar descanso a sus jugadores clave antes de su enfrentamiento europeo. Luis Enrique espera navegar este periodo sin más lesiones, con Fabián Ruiz y Senny Mayulu ya en duda. Independientemente de la alineación, el PSG es el gran favorito para este encuentro.

Jugadores como Vitinha y Ousmane Dembélé podrían descansar en liga el fin de semana para asegurar que estén en plena forma para el desplazamiento al Stade Louis II. Aunque el Mónaco ganó el enfrentamiento directo anterior, su forma reciente es mala. En contraste, los parisinos han sido altamente dominantes contra oponentes franceses recientemente.

Los Monegascos podrían contar con Ansu Fati, pero Paul Pogba, Mohammed Salisu, Takumi Minamino y Lukas Hradecky siguen ausentes. Los anfitriones también estarán sin Kassoum Ouattara, Eric Dier y Christian Mawissa.

Dadas las ausencias y las recientes dificultades de los anfitriones, una victoria visitante es el resultado más probable para las apuestas Mónaco vs PSG.

2ºPronóstico Mónaco vs PSG: Ambos equipos anotan y más de 2.5 goles @ 1.93 en 1xBet

Ambos clubes poseen capacidades ofensivas significativas y se espera que encuentren la red, a pesar de sus respectivas preocupaciones por lesiones. El PSG es favorito y debería salir victorioso, pero tiene dificultades para mantener su portería a cero como visitante.

Los visitantes han anotado en casi todos los partidos fuera de casa esta temporada. Solo han dejado de hacerlo tres veces en todas las competiciones, aunque solo han registrado 5 partidos sin recibir goles. El Mónaco probablemente confiará en su capacidad para anotar contra sus rivales franceses.

En última instancia, el poder ofensivo del equipo de Luis Enrique puede resultar abrumador. Recientemente, el PSG le endosó 5 goles al Marsella y registró 13 goles en los seis partidos previos a su encuentro contra el Rennes el viernes.

Se espera que este enfrentamiento sea un encuentro de alto puntaje y entretenido para los aficionados neutrales. La selección combinada de Ambos marcan y más de 2.5 goles ofrece valor en las apuestas Mónaco vs PSG.

3er Pronóstico Mónaco vs PSG: El PSG anota más de 2.5 goles @ 2.55 en 1xBet

Aunque no han alcanzado el nivel de la temporada anterior, el PSG sigue siendo una gran amenaza ofensiva, particularmente en su delantera. La presencia de Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia presenta un desafío significativo para cualquier estructura defensiva.

El Mónaco logró mantener su portería a cero contra el Niza el fin de semana pasado, pero recientemente concedieron tres goles en sus partidos contra el Estrasburgo, Lorient y Lyon, mientras que el Real Madrid les anotó 6 goles. Aunque la defensa del Mónaco es más sólida en casa, se espera que la calidad del Paris Saint-Germain cree numerosos problemas.

Aunque la forma del PSG en la Champions ha sido inconsistente, se espera que rindan mejor en las etapas eliminatorias. Luis Enrique querrá que su equipo aumente su intensidad y ya están familiarizados con el estilo del Mónaco. Por eso, jugadores como Dembélé deberían rendir a un alto nivel.