AC Milan vs Parma Pronóstico y Apuestas Serie A | 22/02/26

+

Mejores apuestas AC Milan vs Parma

Ambos equipos anotarán - Sí ⭐ @ 2.21 en 1xBet

Segundo tiempo - Más de 1.5 goles ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Primer tiempo - Empate ⭐ @ 2.36 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico AC Milan vs Parma son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: AC Milan 2-1 Parma

AC Milan 2-1 Parma Predicción de goleadores: AC Milan: Rafael Leao, Luka Modric; Parma: Gabriel Strefezza

El AC Milan dejó escapar puntos vitales en San Siro contra el Como de Cesc Fàbregas. Nico Paz marcó el primer gol, dando a los visitantes la ventaja en el primer tiempo. Rafael Leao igualó en el minuto 60, permitiendo a los Rossoneri evitar su primera derrota ante el Como desde 1985.

Aunque evitaron por poco la derrota, el resultado fue un duro golpe para las aspiraciones del Scudetto de los locales. El Inter de Milán ahora tiene una ventaja de siete puntos en la cima de la clasificación con un tercio de la temporada por delante.

Mientras tanto, el Parma llega a este partido en el puesto 12, alentado por dos victorias consecutivas. Los Crociati terminaron una racha difícil de cuatro partidos sin ganar al derrotar a Bolonia 1-0 y a Hellas Verona 2-1 en casa. La última victoria se selló con un cabezazo de Mateo Pellegrini en el minuto 93.

Aunque estos resultados son positivos, ninguno de ellos posee la calidad del Milan. Además, jugar en San Siro representa un desafío mucho mayor.

Los hombres de Carlos Cuesta han redescubierto su forma goleadora, aunque sus dos victorias recientes se lograron por márgenes de un solo gol. No es sorprendente que sean los segundos peores goleadores de la liga con solo 18 goles en 25 partidos.

El Milan también ha tenido dificultades para marcar en ocasiones. Sin embargo, su calidad individual y solidez defensiva en casa deberían ser suficientes para derrotar al Parma, incluso si es por un margen pequeño.

Alineaciones Probables AC Milan vs Parma

Posible alineación del AC Milan:

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku

Posible alineación del Parma:

Corvi, Del Prato, Circati, Valenti, Keita, Britschgi, Bernabé, Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino

Las mejores apuestas AC Milan vs Parma

1er Pronóstico AC Milan vs Parma: Ambos equipos anotarán - Sí @ 2.21 en 1xBet

El AC Milan ha marcado en prácticamente todos sus 25 partidos de liga esta temporada, siendo la única excepción un empate sin goles con la Juventus. Con 41 goles anotados, actualmente ocupan el tercer puesto en la Serie A por goles totales, aunque ha sido difícil mantener la portería a cero.

Ambos equipos han anotado en seis de los últimos 10 partidos de liga del Milan, incluidos sus dos encuentros más recientes. Aunque a menudo comienzan lentamente, su calidad individual les permite cambiar el curso de un partido rápidamente.

El Parma fue derrotado 4-1 por la Juventus a principios de este mes, pero ha marcado de manera constante desde entonces. Esto marca una mejora significativa desde enero, cuando solo lograron dos goles en seis partidos de liga.

Los datos históricos también favorecen este pronóstico. Cada uno de los últimos seis encuentros entre estos equipos ha producido goles en ambos extremos. Dada la mejora ofensiva de Parma y las ocasionales fallas defensivas del Milan, hay valor en apostar que ambos marquen.

2ºPronóstico AC Milan vs Parma: Segundo tiempo - Más de 1.5 goles @ 1.95 en 1xBet

Los Rossoneri tienden a terminar los partidos con fuerza. En tres de sus últimos cinco partidos, los goles anotados en los últimos 30 minutos resultaron decisivos. Ejemplos notables incluyen el empate de Rafael Leao contra Como y los goles tardíos de Niclas Füllkrug y Luka Modric para derrotar a Lecce y Pisa, respectivamente.

Estadísticamente, cinco de los últimos ocho goles del Milan en cinco partidos se registraron durante el segundo periodo. Este patrón sugiere que el Milan maneja la presión temprano y luego marca cuando sus oponentes se cansan.

El Parma sigue una tendencia similar, ya que ha anotado tres de sus últimos cuatro goles después del descanso. Ambos goles ganadores en sus recientes victorias sucesivas llegaron en la segunda parte, demostrando la capacidad del equipo para crecer en los partidos.

Se espera que los intercambios iniciales sean cautelosos, con ambos equipos buscando debilidades sin comprometerse demasiado. Sin embargo, a medida que el partido avance, probablemente el encuentro se abrirá a más oportunidades de gol. Por ello, confiamos en que se marquen al menos dos goles en nuestras apuestas AC Milan vs Parma.

3er Pronóstico AC Milan vs Parma: Primer tiempo - Empate @ 2.36 en 1xBet

El AC Milan ha establecido una tendencia de comenzar los partidos lentamente, terminando el primer tiempo sin marcar en tres de sus últimos cinco duelos. Cuando lograron anotar temprano, generalmente mantuvieron la portería a cero hasta el intervalo.

Las estadísticas muestran que el Milan ha ganado ocho de sus 15 partidos de liga esta temporada después de empatar en el primer tiempo. Solo han remontado un déficit en el primer tiempo una vez. Aunque rara vez se quedan atrás temprano, tampoco suelen tomar la delantera rápidamente.

De manera similar, el Parma aborda el inicio de los partidos con cautela. Solo han liderado al descanso en tres ocasiones en toda la campaña y han llegado al intervalo en igualdad de condiciones en 14 partidos.

Por todo ello, se espera que tanto Milan como Parma comiencen lentamente, utilizando estructuras defensivas para evitar el peligro temprano. Es probable que el primer tiempo sea un estancamiento táctico en lugar de un festín de goles. Confiamos en un primer tiempo tranquilo para la última de nuestras apuestas AC Milan vs Parma.