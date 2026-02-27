Manchester United vs Crystal Palace Pronóstico y Apuestas Premier League | 01/03/26

+

Mejores apuestas Manchester United vs Crystal Palace

Manchester United gana primera mitad ⭐ @ 1.555 en 1xBet

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 1.70 en 1xBet

Benjamin Sesko anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.015 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs Crystal Palace son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Manchester United 2-1 Crystal Palace.

Manchester United 2-1 Crystal Palace. Predicción de goleadores: Manchester United: Sesko, Cunha – Crystal Palace: S. Larsen.

El Manchester United busca consolidar aún más el cuarto puesto en la Premier League con una victoria en casa sobre el Crystal Palace el domingo por la tarde.

La gestión de Michael Carrick como técnico interino, sucediendo a Ruben Amorim, no podría haber ido mejor. Han ganado cinco de sus últimos seis partidos de la EPL.

El más reciente fue una valiente victoria por 1-0 fuera de casa contra el Everton, donde el United tuvo que enfrentarse a un ataque duro de los Toffees. Sin embargo, una transición clínica en la segunda mitad resultó ser la perdición del Everton.

La forma en casa del United ha sido sólida como una roca esta temporada. Es un marcado contraste con temporadas anteriores, donde los equipos rivales disfrutaban visitando Old Trafford.

Promediaron 2.08 puntos por partido en casa en 2025/26, anotando 1.92 goles por partido. Esto está ligeramente por debajo de su promedio de xG de 1.95, lo que sugiere que están en buena forma.

Crystal Palace ha caído en la tabla en las últimas semanas, ya que los Eagles continúan luchando por salir de su mala racha. La confirmación de la salida de Oliver Glasner en verano parece haber desestabilizado el vestuario. Solo han ganado dos veces en 12 partidos de la EPL desde el 14 de diciembre.

Su rendimiento como visitantes ha sido su salvación esta temporada. Han promediado solo 1.07 puntos por partido en Selhurst Park, donde su ferviente apoyo suele marcar la diferencia. Han ganado 6 de sus 13 partidos a domicilio, empatando solo dos. Esto sugiere que probablemente veamos un resultado positivo de una forma u otra este fin de semana.

Alineaciones Probables Manchester United vs Crystal Palace

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Lisandro Martínez, Casemiro, Mainoo, Bruno Fernandes, Diallo, Mbeumo, Cunha.

Posible alineación del Crystal Palace:

Henderson, Richards, Canvot, Riad, Muñoz, Mitchell, Hughes, Wharton, Sarr, Pino, S. Larsen.

Las mejores apuestas Manchester United vs Crystal Palace

1er Pronóstico Manchester United vs Crystal Palace: Manchester United gana primera mitad @ 1.555 en 1xBet

El United ha empezado fuerte en casa esta temporada. Han abierto el marcador en el 85% de sus partidos como locales en 2025/26. Además, han liderado al medio tiempo en el 62% de los partidos en Old Trafford.

Aunque el Palace ha marcado primero en el 62% de sus partidos de visitante en la Premier League, sus hazañas en la Europa League podrían pesarles. La incertidumbre en torno al futuro de Oliver Glasner probablemente no ayude al ambiente del vestuario de los Eagles.

El tiempo promedio del primer gol del United en casa es el minuto 29, por debajo del promedio de la liga (minuto 31). Mientras tanto, el Palace suele conceder el primer gol fuera de casa sobre el minuto 38, lo que sugiere que a menudo conceden antes del intervalo de medio tiempo.

Podemos respaldar a los Diablos Rojos para liderar al descanso con una probabilidad de solo 48.78%. Esto parece ser la mejor jugada de valor de nuestro trío de apuestas Manchester United vs Crystal Palace.

2ºPronóstico Manchester United vs Crystal Palace: Ambos equipos anotan - Sí @ 1.70 en 1xBet

El Manchester United ha anotado dos o más goles en sus últimos tres partidos en casa. También han marcado en cada uno de sus últimos 15 partidos de la Premier League. El Palace ha marcado en 10 de sus 13 partidos fuera de casa esta temporada con una tasa de acierto del 76.9%.

Los mercados de apuestas creen que solo hay un 58.82% de probabilidad de que ambos equipos marquen el domingo. Sin embargo, el United promedia 1.15 goles concedidos por partido en casa. El Palace no ha logrado marcar en solo el 23% de sus partidos fuera de casa, lo cual está por debajo del promedio de la liga del 28%.

Han logrado encontrar la red en algunos partidos difíciles a domicilio esta temporada. Esto incluye al Aston Villa y a sus amargos rivales, el Brighton. A corto plazo, el Palace ha marcado en siete de sus últimos ocho partidos fuera de casa. Creemos que ambos pueden anotar en nuestras apuestas Manchester United vs Crystal Palace.

3er Pronóstico Manchester United vs Crystal Palace: Benjamin Sesko anotará en cualquier momento @ 2.015 en 1xBet

Benjamin Sesko fue el héroe del United el lunes por la noche en la victoria por 1-0 sobre el Everton. El internacional esloveno está presionando con fuerza para un puesto en el once titular contra el Palace el domingo por la tarde. Su forma reciente ha sido muy impresionante, anotando seis goles en sus últimas siete apariciones con el United.

Sesko ahora promedia 0.55 goles por 90 minutos. Sin embargo, su probabilidad de anotar en 90 minutos el domingo se establece en solo el 40% por los mercados de apuestas.

Hay incertidumbre sobre si Sesko comenzará. Aún así, parece cada vez más probable que Carrick deje a Diallo en el banquillo, mueva a Cunha a la banda derecha y le dé a Sesko un lugar central en el once inicial.

Sesko está comenzando a mostrar signos claros de adaptación a la vida en la Premier League. Está en el percentil 99 en tiros realizados por 90 minutos (3.57). También está en el percentil 99 en tiros a puerta por 90 minutos (1.98). Teniendo todo esto en cuenta, respaldar a Sesko para anotar parece una jugada inteligente si es incluido en la alineación.