Liverpool vs Brighton Pronóstico y Apuestas FA Cup | 14/02/26

Mejores apuestas Liverpool vs Brighton

Liverpool gana y más de 2.5 goles ⭐ @ 2.11 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.88 en 1xBet

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 1.90 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Brighton son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Liverpool 2-1 Brighton

Predicción de goleadores: Liverpool: Hugo Ekitike, Florian Wirtz - Brighton: Danny Welbeck

El Liverpool sufrió un revés contra el Manchester City la semana pasada, pero se recuperó con una victoria significativa en Sunderland el miércoles por la noche.

Sin embargo, los Reds siguen ocupando el sexto lugar de la Premier League y podrían tener dificultades para alcanzar un puesto entre los cuatro primeros. Las derrotas recientes han resaltado sus debilidades, aunque los locales intentarán construir sobre su victoria en la FA Cup contra los Black Cats.

El Brighton & Hove Albion no ha ganado en más de un mes y esta semana han extendido esa racha sin victorias a cinco partidos. La última vez que el equipo de Fabian Hürzeler ganó fue en la última ronda de la copa y ahora están en el puesto 14 de la tabla de la liga.

Aunque su victoria sobre el Manchester United para llegar a esta etapa les dará confianza, los visitantes están actualmente en mala forma.

Alineaciones Probables Liverpool vs Brighton

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Veltman, Dunk, Boscagli, Kadioglu, Baleba, Hinshelwood, Gross, Gomes, Mitoma, Welbeck

Las mejores apuestas Liverpool vs Brighton

1er Pronóstico Liverpool vs Brighton: Liverpool gana y más de 2.5 goles @ 2.11 en 1xBet

El Liverpool ganó la FA Cup por última vez en 2022 y buscará asegurarla por novena vez este año. El equipo de Arne Slot ha tenido una temporada difícil, pero se recuperó nuevamente a mitad de semana, venciendo al Sunderland por 1-0. Deberían tener suficiente para derrotar al Brighton & Hove Albion, que está fuera de forma.

Los Reds no podrán contar con Wataru Endo tras su lesión en el Estadio de la Luz. Mientras tanto, Alexander Isak, Jeremie Frimpong, Conor Bradley y Giovanni Leoni también estarán ausentes por lesión. Sin embargo, Dominik Szoboszlai estará disponible de nuevo después de perderse la victoria contra los Black Cats por suspensión.

Además, Yasin Ayari podría volver para los visitantes, pero Jan Paul van Hecke podría seguir fuera como precaución. Ninguno de los dos equipos está siendo fuerte defensivamente esta temporada, pero tienen muchas opciones en ataque. Este partido, probablemente, resultará en victoria para los Reds y mucha acción de ambos lados.

2ºPronóstico Liverpool vs Brighton: Más goles en la segunda mitad @ 1.88 en 1xBet

Dado el estado de forma de ambos equipos, hay buenas razones para esperar mucha acción en la segunda mitad. Los partidos de la Premier League de los Reds esta temporada han presentado más del doble de goles después del descanso que antes.

Han marcado 15 veces más y concedido casi el doble (12/23). En total, 10 de los últimos 15 goles en sus partidos en todas las competiciones llegaron después del medio tiempo. Por lo tanto, aunque puede que no haya muchos goles al principio, casi con certeza llegarán en la segunda mitad.

El Brighton está en una situación similar en términos de goles. Han concedido exactamente la misma cantidad de goles en cada mitad en la liga (17), pero han anotado mucho más en la segunda. Las Gaviotas solo han encontrado la red 10 veces en los primeros 45 minutos en la liga, en comparación con 24 después del descanso.

3er Pronóstico Liverpool vs Brighton: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 1.90 en 1xBet

Dada la destreza que ha mostrado Ekitike esta temporada, cada partido que pasa sin anotar aumenta la probabilidad estadística de que marque en el siguiente. El francés ha encontrado la red 15 veces en su campaña debut con los Reds, pero ya han pasado un par de semanas desde su último gol. Ha sido el jugador crucial de Slot y eso seguirá siendo así.

Ekitike anotó y asistió en el último encuentro del Liverpool en la FA Cup y estará ansioso por sumar a su cuenta este fin de semana. Se le considera el favorito de las casas de apuestas para encontrar la red, seguido por Cody Gakpo y Mo Salah. Sin duda, el ex del Eintracht Frankfurt es un jugador al que Fabian Hürzeler vigilará de cerca.

Será interesante ver qué jugadores alinearán ambos equipos en Anfield, pero confiamos en que Ekitike brillará independientemente de eso. El Liverpool se ve con posibilidades de llegar hasta el final en esta competición y necesitarán que el francés desempeñe su papel.