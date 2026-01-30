Leeds vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 31/01/26

+

Mejores apuestas Leeds vs Arsenal

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.574 en 1xBet

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Viktor Gyökeres marca en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Leeds 1-2 Arsenal

Predicción de goleadores: Leeds: Dominic Calvert-Lewin; Arsenal: Viktor Gyökeres, Bukayo Saka

En los últimos dos meses, se demostró lo rápido que puede cambiar el fútbol. En noviembre del año pasado, el Leeds perdió los cuatro partidos del mes, cayendo hasta el puesto 18 de la clasificación y enfrentándose al descenso. A finales de enero, la situación ha mejorado.

Sin embargo, el Leeds está solo seis puntos por encima del descenso, ocupando la posición 16 en las últimas siete jornadas. Los hombres de Daniel Farke han logrado varios resultados inspiradores. Vencieron al Chelsea y empataron con el Manchester United y dos veces con el Liverpool. A pesar de que no son favoritos, el Leeds confía en obtener un resultado positivo.

Los Whites han conseguido el 73% de sus puntos de la Premier League en casa. Elland Road promete estar eléctrico el sábado para recibir al líder, el Arsenal. Los Gunners llegan en una forma algo inestable.

El equipo de Mikel Arteta aseguró cómodamente el primer puesto en la Champions League el miércoles con una victoria 3-2 sobre el Kairat Almaty. Sin embargo, la derrota en casa del fin de semana pasado ante el United parece haber frenado su impulso en la Premier League.

Si los del norte de Londres quieren acabar con su espera de dos décadas por el título de liga, necesitan tomar el control en Elland Road. De lo contrario, los dirigidos por Arteta podrían encontrarse pronto en ese familiar segundo puesto.

Alineaciones Probables Leeds vs Arsenal

Posible alineación del Leeds:

Darlow, Bornauw, Rodon, Struijk, Bogle, Stach, Ampadu, Gruev, Justin, Calvert-Lewin, Aaronson

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Las mejores apuestas Leeds vs Arsenal

1er Pronóstico Leeds vs Arsenal: Victoria del Arsenal @ 1.574 en 1xBet

El Leeds solo ha perdido dos partidos de la Premier League en Elland Road esta temporada. Los dirigidos por Farke han establecido una mentalidad de fortín en casa, estando invictos en sus últimos cinco partidos de liga en su terreno.

Sin embargo, su forma general es bastante pobre. Solo han ganado uno de sus últimos seis partidos de liga, empatando cuatro en esa racha. El Arsenal llevaba una racha de 12 partidos invicto antes de que los hombres de Michael Carrick la terminaran en el Emirates Stadium.

Arteta probablemente esté frustrado con la actuación mediocre de su equipo, lo que podría servir como motivación para una fuerte respuesta. Los Gunners no han ganado en sus tres salidas anteriores en esta competición, un estado de forma que no es precisamente el ideal de potenciales campeones.

El Leeds necesitará estar en su mejor nivel, ya que el Arsenal querrá luchar por recuperarse y mantener su ventaja de 4 puntos en la cima. Los visitantes están invictos en sus últimos 15 enfrentamientos directos, habiendo ganado 13 de ellos. Además, los del norte de Londres han ganado cada uno de los últimos cinco enfrentamientos con el Leeds.

2ºPronóstico Leeds vs Arsenal: Ambos equipos marcan @ 1.95 en 1xBet

A pesar de ser uno de los pilares de su temporada, la defensa del Arsenal ha sido vulnerada con demasiada frecuencia recientemente. Aún presumen de la mejor línea defensiva de la liga, con 17 goles concedidos en 23 partidos, cuatro menos que la siguiente mejor defensa. Sin embargo, el Leeds estará motivado para atacar sus debilidades.

Los Whites marcaron en cada uno de sus últimos nueve partidos en casa y suman 19 goles en 11 partidos en Elland Road. Los dirigidos por Farke concedieron 13 goles en esa racha de partidos y solo han mantenido una portería a cero en sus últimas cinco salidas. Además, su tasa de porterías a cero del 17% también está por debajo del promedio de la liga del 26%.

En casa, el Leeds ha visto que el 73% de sus partidos producen goles en ambos extremos. Mientras que el Arsenal tiene una tasa de porterías a cero del 48%, claramente están en una etapa vulnerable de su temporada. Los anfitriones probablemente explotarán eso el sábado.

3er Pronóstico Leeds vs Arsenal: Viktor Gyökeres marca en cualquier momento @ 2.25 en 1xBet

Viktor Gyökeres no tuvo la suerte de ser titular contra el Manchester United el fin de semana pasado. Acababa de anotar un gol espectacular contra el Inter de Milán en la Champions League. Sin embargo, cuando entró, quedó claro que representaba una verdadera amenaza para la defensa del United.

El sueco utiliza su fuerza de forma brillante, dominando a los defensores para abrir espacio para sus compañeros. Actualmente, con 23 partidos en la temporada de la Premier League, es capaz de leer las defensas de manera más efectiva.

Los aficionados del Arsenal le piden a Bukayo Saka y Leandro Trossard que lo busquen en el pase final en lugar de disparar ellos mismos. Si consiguen entregar un buen balón en el área, Gyökeres estará allí para convertirlo. Anotó a los tres minutos de arrancar el partido durante la semana, elevando su cuenta a tres goles en sus últimas cinco apariciones.