Le Havre vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 28/02/26

Mejores apuestas Le Havre vs PSG

PSG gana con hándicap de -1 ⭐ @ 1.37 en 1xBet

Ambos equipos marcan - Sí ⭐ @ 1.79 en 1xBet

Barcola anotará en cualquier momento ⭐ @ 2.10 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Le Havre 1-3 PSG.

Le Havre 1-3 PSG. Predicción de goleadores: Le Havre: Issa Soumaré; PSG: Bradley Barcola, Lee Kang-in, Désiré Doué.

Le Havre ha competido en la máxima categoría francesa durante tres años, sin lograr terminar por encima del puesto 15 en ese periodo. Didier Digard trabaja para asegurar una mejor posición final esta temporada, y el equipo está actualmente en camino de lograrlo. Los locales entran en esta jornada en el puesto 13, con solo 11 partidos restantes.

El club es notablemente más efectivo en casa, habiendo obtenido el 77 % de sus puntos de la Ligue 1 en su base del Stade Océane. Además, han anotado el 75 % de sus goles frente a sus aficionados. Por lo tanto, debería partir con cierto grado de confianza al prepararse para recibir a los actuales campeones, el Paris Saint-Germain, este fin de semana.

Aunque una victoria poco probable en casa no los moverá en la tabla, proporcionará un margen de seguridad contra el Niza y el Paris FC, que están justo debajo de ellos. Sin embargo, los visitantes son oponentes formidables, razón por la cual actualmente ocupan el primer lugar en la división.

Los parisinos compitieron a mitad de semana contra el Mónaco en los playoffs de la Liga de Campeones. Después de remontar para ganar el primer partido 3-2, la confianza del PSG probablemente sea muy alta. No obstante, los campeones deben tener cuidado de no perder puntos, ya que la ventaja sobre el Lens en la cima es de solo dos puntos.

Alineaciones Probables Le Havre vs PSG

Posible alineación del Le Havre:

Diaw, Nego, Pembele, Lloris, Zouaoui, Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye, Doucouré, Boufal, Soumaré.

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernández, Lee, Zaire-Emery, Dro, Doué, Barcola, Gonçalo Ramos.

Las mejores apuestas Le Havre vs PSG

1er Pronóstico Le Havre vs PSG: PSG gana con hándicap de -1 @ 1.37 en 1xBet

A pesar de su preferencia por jugar en casa, el Le Havre ha dejado escapar puntos en siete de sus 12 partidos de la Ligue 1 en su estadio. Con solo cinco victorias como local esta temporada, necesitarán desempeñarse bien para puntuar en este encuentro. Registraron una distribución equitativa de victorias, derrotas y empates en sus últimos seis partidos.

Esta forma inconsistente es la razón por la que permanecen en la mitad inferior de la tabla de la liga. Si hay una debilidad potencial en el lado parisino, es su forma fuera de casa. Las únicas derrotas en liga del PSG esta temporada han ocurrido a domicilio. Sin embargo, cabe destacar que ganaron siete de sus 12 encuentros fuera (58 %).

Los hombres de Luis Enrique han estado en buena forma en la liga, perdiendo solo uno de sus últimos nueve partidos y ganando ocho de ellos. Los visitantes también disfrutan de un récord positivo contra Le Havre, habiendo ganado cada uno de los últimos tres enfrentamientos directos.

Los campeones permanecen invictos en sus últimos 10 partidos contra este oponente, registrando nueve victorias y un empate. La victoria más reciente de Le Havre en este enfrentamiento fue en 1999. El PSG aseguró una victoria de 4-1 en su visita anterior a este lugar, un resultado probable este fin de semana.

2ºPronóstico Le Havre vs PSG: Ambos equipos marcan - Sí @ 1.79 en 1xBet

Aunque es probable que los locales sufran otra derrota en este partido, son más que capaces de marcar contra los visitantes. Han anotado 15 de sus 20 goles en la Ligue 1 en casa esta temporada, con un promedio de 1.25 goles por partido. También han marcado un mínimo de dos goles en cada uno de sus últimos dos partidos de liga como locales.

Mientras tanto, el rendimiento ofensivo del PSG es el mejor de la división, anotando 52 goles en 23 partidos. También son los más prolíficos fuera de casa, marcando 22 goles en 12 encuentros. Los visitantes encontraron la red al menos una vez en cada una de sus últimas cuatro salidas en la Ligue 1.

Sin embargo, también han concedido goles en sus últimos dos partidos fuera de casa, y ambos equipos han anotado en el 58 % de sus encuentros de liga fuera de casa. De manera similar, el 67 % de los partidos en casa de Le Havre han presentado goles de ambos lados.

Los datos históricos también muestran que ambos equipos marcaron en tres de los últimos cuatro enfrentamientos directos. Confiamos en este mercado para la segunda de nuestras apuestas Le Havre vs PSG.

3er Pronóstico Le Havre vs PSG: Barcola anotará en cualquier momento @ 2.10 en 1xBet

El Paris Saint-Germain cuenta con muchos goleadores diferentes, 17 jugadores han encontrado la red en la Ligue 1 esta temporada. Ousmane Dembélé es actualmente el máximo goleador del club en la liga con ocho goles. Sin embargo, salió por lesión en el playoff de la Champions League la semana pasada y no está disponible para este partido.

Esto brinda una oportunidad para que el otro máximo goleador del equipo, que también ha anotado ocho goles, tome la delantera en solitario. Bradley Barcola encontró el fondo de la red el fin de semana pasado contra el Metz, lo que supone dos participaciones en goles en sus últimos dos partidos, sin contar la vuelta contra el Mónaco.

Barcola salió del banquillo en el minuto 55 del partido de ida, anotando el tercer gol en una convincente victoria por 3-0. Además, anotó en el partido correspondiente la temporada pasada cuando el PSG ganó 4-1 en Le Havre. Por ello, apoyamos que anotará nuevamente en la última de las apuestas Le Havre vs PSG.