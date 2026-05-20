Grêmio vs Palestino Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 20/05/26

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Mejores apuestas Grêmio vs Palestino

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado:Grêmio vencerá sin sobresaltos en casa.

El momento actual de Grêmio no es el mejor, ya que encadena tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria. Mirando el lado positivo, el club de Porto Alegre se encuentra a solo tres puntos de la novena posición, aunque, al mismo tiempo, solo se mantiene fuera de la zona de descenso gracias a los criterios de desempate.

Inmerso en una zona muy apretada de la tabla, Grêmio viene de empatar 1-1 como visitante frente a Bahía, en un encuentro donde ofreció una producción ofensiva bastante discreta.

Por su parte, Palestino, que marcha noveno en su liga local, llega tras recuperar algo de confianza tras golear por 5-1 al débil Deportes La Serena. Este resultado es especialmente llamativo para un equipo que no lograba anotar más de un gol en un mismo partido desde principios de marzo.

En el plano internacional, Palestino cierra el grupo de la Copa Sudamericana como colista, sumando apenas dos puntos en cuatro jornadas disputadas.

Alineaciones Probables Grêmio vs Palestino

Posible alineación de Grêmio:

Weverton, L. Eduardo, W. Leonardo, Viery, M. Rochar, Noriega, Peerez, P. Gabriel, Enamorado, Willian y C. Vinícius.

Posible alineación de Palestino:

Perez, Garguez, Espinoza, Roco, León, Meza, Carrasco, Montes, Gallegos, Munder y Da Silva.

Las mejores apuestas Grêmio vs Palestino

1er Pronóstico Grêmio vs Palestino: Victoria de Grêmio @ 1.42 en 1xBet

Grêmio puede certificar su billete a la siguiente fase

Aunque salta al terreno de juego necesitando un solo punto para amarrar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, el Tricolor Gaúcho saldrá a morder en busca de los tres puntos. Al jugar ante su afición, buscará el triunfo para jugarse el liderato del grupo en la última jornada, cuando reciba a Torque.

Los recientes tropiezos del equipo de Porto Alegre deben ponerse en contexto según el nivel de sus rivales. Este miércoles se mide a un oponente de menor entidad, tras haber sufrido ante equipos de la zona alta de la tabla, como el mencionado Bahía y, sobre todo, Flamengo, actual sublíder del campeonato.

2ºPronóstico Grêmio vs Palestino: Palestino no marca @ 1.85 en 1xBet

Palestino se topa con un muro defensivo en la Sudamericana

A pesar de que Grêmio no puede asaltar el liderato en esta jornada incluso si logra la victoria, el conjunto brasileño presume de unos números defensivos espectaculares en la competición: solo ha encajado un gol en cuatro partidos, habiendo jugado uno solo de ellos en su feudo.

El historial reciente de Palestino, tanto en su torneo local como en la Sudamericana, sugiere que los cinco goles de su última actuación son más un espejismo que una tendencia real, ya que acumulaba tres partidos consecutivos sin ver portería antes de esa goleada.

3er Pronóstico Grêmio vs Palestino: Palestino recibe más de 2.5 tarjetas @ 1.74 en 1xBet

Palestino ya sufrió una expulsión en el último duelo contra Grêmio

Estos dos equipos se vieron las caras recientemente en Chile con un empate sin goles. Aquel choque destacó más por la intensidad y las cartulinas que por el peligro en las áreas, y el conjunto chileno terminó el partido con tres tarjetas amarillas y una roja.

Este alto volumen de amonestaciones para la escuadra visitante no es un hecho aislado, ya que en su partido más reciente en este torneo volvió a ver otras cuatro tarjetas.