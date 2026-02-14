Colo Colo vs Unión La Calera: Apuestas Liga de Primera | 15/02/2026

+

Mejores apuestas Colo Colo vs Unión La Calera

Colo Colo gana⭐ @ 1.42 en 1xBet

Ambos equipos anotan⭐ @ 1.94 en 1xBet

Javier Correa anotará el primer gol⭐ @ 2.375 en 1xBet

Nuestro pronóstico va con un triunfo de Colo Colo 2-1 a Unión La Calera.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Colo Colo enfrentará a Unión La Calera, por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El plantel dirigido por Fernando Ortiz sigue sin convencer al aficionado del Cacique, luego de haber transcurrido tres jornadas.

Caso diferente con los Cementeros, quienes buscan permanecer con su invicto y seguir en la parte alta de la tabla general. Colo Colo pudo sacar la victoria en casa de la mano de Yastin Cuevas y Javier Correa, pensando en terminar con el buen arranque de Unión.

Aunque siguen sin convencer, hay esperanzas para una victoria de Colo Colo en el Monumental de Santiago de Chile.

Alineaciones Probables Colo Colo vs Unión La Calera

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa, Alarcón, Vidal, Méndez, Romero, Aquino, Correa

Posible alineación de Unión La Calera:

Avellaneda, Diaz, Caseres, Palma, Gutiérrez, Méndez, Requena, Soto, Oyarzo, Saez, Pozzo

1er Pronóstico Colo Colo vs Unión La Calera: Colo Colo gana⭐@ 1.42 por 1xBet

Pese al pésimo inicio de temporada, el historial en enfrentamientos entre Colo Colo y Unión La Calera se mantiene a favor del Cacique, con 17 victorias sobre 4 de los Cementeros. El equipo de Fernando Ortiz suma seis triunfos frente a Unión en casa.

Los dos equipos se mantienen en zona de copas sudamericanas, aunque la meta de Colo Colo es conseguir el boleto directo a Copa Libertadores, caso que mantienen al momento los Cementeros con dos victorias seguidas.

El Cacique busca extender su invicto en casa, por lo que se respalda una victoria de Colo Colo en Santiago de Chile.

2do Pronóstico Colo Colo vs Unión La Calera: Ambos equipos anotan⭐ @ 1.94 por 1xBet

Conforme al historial de encuentros, tres de los últimos seis partidos han culminado con un mínimo de un gol por cada club. La edición pasada terminó con cuatro anotaciones del Cacique y sólo uno de Unión.

Los dos clubes llegan de anotar en las dos primeras jornadas. Colo Colo, con cinco tantos a favor y U La Calera, con cuatro. El resultado de este compromiso será un parteaguas en las aspiraciones de Colo Colo para lo que resta del torneo.

El presente de ambos clubes apunta que será un partido intenso. Por lo que respalda un mínimo de 1.5 goles por cada equipo.

3er Pronóstico Colo Colo vs Unión La Calera: Javier Correa anotará el primer gol⭐ @ 2.375 en 1xBet

La ofensiva de Colo Colo dio mucho de que hablar el fin de semana pasado. El delantero Javier Correa marcó su primer tanto en el torneo de liga, luego de vencer 2-0 a Everton en el campo del Monumental.

El argentino es un jugador fiable para las aspiraciones del Cacique en la temporada, con su anotación y una efectividad del 63% en cuanto a oportunidades creadas. Respaldo por su trayectoria, busca superar su marca goles y asistencias del torneo pasado, con 17 anotaciones y una asistencia en 35 encuentros de liga y copa.

Con la ventaja de haber sumado su anotación en casa, Javier Correa es un candidato ideal en abrir el marcador frente a los Cementeros en la cuarta fecha de la Liga de Primera.