Colo Colo vs U. de Chile: pronóstico de Liga de Primera | 01/03/2026

Mejores apuestas Colo Colo vs U. de Chile

Gana Colo Colo⭐ 2.20 en 1xBet

Más de 2.5 goles⭐ 2.05 en 1xBet

Maximiliano Romero anotará el primer gol⭐ 7.00 en 1xBet

Nuestro pronóstico respalda una victoria 2-1 de Colo Colo a la U. de Chile.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

La quinta fecha de la Liga de Primera llega con un partido que roba todas las miradas: Colo Colo vs Universidad de Chile. Un duelo que puede ser clave para el futuro de Francisco Meneghini en la banca azul.

La U no sabe de victorias en el presente campeonato y apenas suma tres puntos en cuatro jornadas. El clásico llega como una oportunidad para corregir el rumbo. Mientras que el Cacique pasa por un buen momento, con tres triunfos consecutivos, el último fue ante O Higgins en El Teniente.

Conforme a los últimos resultados, el compromiso pinta para una victoria de Colo Colo en Santiago de Chile.

Alineaciones Probables Colo Colo vs U. de Chile

Posible alineación de Colo Colo:

De Paul, Rojas, Villagra, Sosa, Ulloa, Vidal, Hernández, Alarcón, Mendez, Aquino, Romero

Posible alineación de U. de Chile:

Castellón, Ramírez, Calderón, Zaldivia, Hormazabal, Aránguiz, Altamirano, Salomoni, Lucero, Assadi, Vargas

1er Pronóstico Colo Colo vs U. de Chile: Gana Colo Colo⭐2.20 por 1xBet

Los Albos arrancaron la semana más importante del semestre con la mente puesta en el Superclásico ante la U. de Chile.

Las dudas de Fernando Ortiz recaen en la ofensiva con la situación de Javier Correa, luego de resentirse ante U. La Calera y sin disponibilidad ante O Higgins. Aun así, el equipo se ha convertido en una de las mejores ofensivas como local al sumar tres anotaciones en el Monumental y sin perder.

Mientras que la Universidad sigue sin convencer con su funcionamiento y resultados. Por lo que este juego significa mucho para el futuro de Meneghini en la institución. El momento respalda una victoria de Colo Colo en casa.

2do Pronóstico Colo Colo vs U. de Chile: Over de 2.5 goles @2.05 por 1xBet

El plantel de Fernando Ortiz cuenta con alta calidad en la ofensiva y capacidad de concretar un partido con uno o más goles a su favor.

Pese a que las dudas del entrenador recaen en sí estará Correa en su alineación, su equipo se ha destacado por ser uno de las mejores delanteras al momento en la Liga de Primera, con cinco goles a favor y por debajo de Deportes Lamiche y Huachipato, quienes cuentan con más de seis anotaciones.

Por otro lado, la U no convence en el ataque con tres anotaciones en cuatro jornadas, por lo que Colo Colo se lleva el clásico con más de dos goles.

3er Pronóstico Colo Colo vs U. de Chile: Maximiliano Romero anotará el primer gol⭐7.00 en 1xBet

La ofensiva del Cacique sigue dando de que hablar en la Liga de Primera al sumar cinco anotaciones en seis fechas.

Dos de estos goles fueron anotados por el delantero argentino, Maximiliano Romero, en la penúltima victoria ante Unión La Calera y en la derrota frente a Deportes Limache. Exigido por su experiencia, el albiceleste busca superar su marca del torneo pasado, con seis goles en 13 encuentros con O 'Higgins.

Como titular, Maxi se ha convertido en pieza clave en el esquema de juego de Fernando Ortiz, con dos goles en cuatro partidos. Su calidad y efectividad en el ataque respaldan que Romero abra el marcador en la cancha del Monumental de Santiago de Chile.