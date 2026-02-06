Colo Colo vs Everton Apuestas Liga de Primera | 07/02/2026

+

Mejores apuestas Colo Colo vs Everton

Colo Colo gana o empate ⭐ @ 1.106 en 1xBet

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.79 en 1xBet

Anotan ambos equipos ⭐ @ 1.84 en 1xBet

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Un giro de 180 grados es el que puede ofrecer este partido por el arranque de ambos equipos en el torneo. Colo Colo perdió en su visita ante Deportes Limache y se llenan de dudas tras su último compromiso ante Everton, donde el “Cacique” aflojó y el plantel de Viña del Mar aprovechó para sacar un valioso empate en lo que fue su lucha por la permanencia en la Primera División de Chile.

La otra realidad es que el cuadro viñamarino tampoco ganó como local frente a Unión La Calera, por lo que el partido del fin de semana estará parejo y puede ser un punto de inflexión clave para el desarrollo de los dos equipos en la temporada.

Alineaciones Probables Colo Colo vs Everton

Posible alineación de Colo Colo: Fernando de Paul, Wiemberg, Sosa, Fernández, Villagra; Romero, Alarcón, Marchant, Méndez, Vidal, Hernández

Posible alineación de Everton: González, Vega, Magallanes, Oyarzun, Baeza, Berrios, Medina, Villalpando, Martínez, Ramos, Alfaro

1er Pronóstico Colo Colo vs Everton: Colo Colo gana o empate ⭐ @ 1.106 en 1xBet

Pese a que el reciente historial respalde a Colo Colo en sus partidos como local frente Everton, lo cierto es que su momento actual es crítico y el nivel de juego no es el esperado en el arranque de campeonato. Se perdió en la primera jornada de visita, luego de cerrar con dos derrotas consecutivas el torneo pasado.

Mientras tanto, Everton tampoco viene en su mejor momento con una derrota en casa. Además de sumar cuatro duelos perdidos en el cierre y un bajo rendimiento en la cancha, con menor solidez y desconfianza en el equipo.

En un análisis deportivo, Colo Colo se perfila como favorito en este compromiso, aunque no se descarta un empate.

2°Pronóstico Colo Colo vs Everton: Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.79 en 1xBet

Pese al arranque de ambos equipos, el partido pinta para ser atractivo por el historial de goles, rendimiento y confianza de los equipos al enfrentarse. La intensidad y calidad han marcado estos encuentros, más cuando Colo Colo está en casa.

De hecho, en dos de sus últimos cuatro partidos de Colo Colo como local, ambos planteles pudieron marcar. Por lo que es muy poco probable ver un 0-0 en estos compromisos.

Su presente no es el mejor, pero este partido será un parteaguas en el rendimiento de los dos equipos en lo que resta de temporada.

3er Pronóstico Colo Colo vs Everton: Anotan ambos equipos ⭐ @ 1.84 en 1xBet

Dos clubes que llegan a la segunda jornada, con la necesidad de sumar un triunfo que los encamine a mejorar su rendimiento y calidad en este nuevo semestre. Aunque Colo Colo mantiene un nivel alto en casa, Everton ha sumado goles en dos encuentros seguidos en calidad de visitante.

Aún así, el “Cacique” mantiene una ventaja imponente frente a los viñamarinos en Santiago de Chile, con 12 triunfos, 2 empates y una victoria de Everton, siendo una oportunidad para que el equipo local comience a sumar de a tres y salga del fondo de la tabla general.