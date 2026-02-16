Club Brujas vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 18/02/26

+

Mejores apuestas Club Brujas vs Atlético de Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Club Brugge vs Atlético Madrid son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xbet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Club Brujas 2-3 Atlético de Madrid

Predicción de goleadores: Club Brujas: Hans Vanaken, Nicolo Tresoldi - Atlético de Madrid: Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Álvarez

El Club Brujas venció al Marsella 3-0 en casa en la última jornada de la fase de grupos. Eso fue suficiente para terminar en el 19º puesto y preparar este play-off contra el Atlético de Madrid. El equipo de Diego Simeone no logró asegurar un lugar entre los ocho primeros tras perder sorprendentemente 2-1 en casa ante el Bodo/Glimt.

Desde entonces, los belgas han perdido contra el Union Saint-Gilloise, pero han vencido al Standard de Lieja en su liga doméstica. Mientras tanto, las ambiciones del Atlético de Madrid por el título de La Liga se han desvanecido, ya que sufrieron una derrota por 1-0 ante el Real Betis. Se recuperaron con una impresionante victoria de 4-0 en la Copa del Rey sobre el Barcelona el jueves.

Alineaciones Probables Club Brujas vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Club Brujas:

Mignolet, Seys, Mechele, Ordóñez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs, Tresoldi

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Sorloth, Álvarez

Las mejores apuestas Club Brujas vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Club Brujas vs Atlético de Madrid: El Atlético de Madrid anotará primero @ 1.888 en 1xBet

Hubo cuatro goles en los primeros 45 minutos del Atlético de Madrid contra un Barcelona atónito en la Copa española. El nuevo fichaje Ademola Lookman tuvo un gran impacto en el juego, anotando y asistiendo. Julián Álvarez también ofreció su mejor actuación en meses.

Ese resultado fue un impulso de confianza oportuno para un equipo y un entrenador que comenzaban a recibir críticas. Esto es un gran impulso para sus posibilidades de tener un comienzo rápido al regresar a la acción europea.

El Atleti ha registrado goles tempraneros de manera frecuente esta temporada. Han anotado primero en el 87% de sus partidos en LaLiga. Su diferencia de goles en la primera mitad de +4 en la Champions muestra que esa tendencia se ha trasladado al escenario europeo.

Por lo tanto, respaldar a los visitantes para marcar primero en las apuestas Club Brujas vs Atlético de Madrid tiene un buen valor con una probabilidad implícita del 60%.

2ºPronóstico Club Brujas vs Atlético de Madrid: Victoria del Atlético de Madrid @ 1.50 en 1xBet

El Club Brujas no ha pasado de los octavos de final en esta competición desde que llegó a la final en 1978. En la era de la Champions League, tienden a quedarse cortos ante los equipos más fuertes más allá de la fase inicial.

Incluso en la fase de grupos de esta temporada, hubo indicios de que eso volvería a ocurrir. Vencieron cómodamente a Mónaco, Kairat y Marsella, pero también sufrieron duras derrotas contra Bayern, Sporting y Arsenal.

Se ubicaron fuera del top 24 en xPTS (puntos esperados) con solo 9.1. También permitieron 17.2 xG, el séptimo peor registro en la competición. Esos son indicadores de un equipo que va a tener dificultades contra un equipo de la calidad del Atlético de Madrid.

Los jugadores de Simeone pueden tomar confianza de su victoria por 3-2 en el PSV en diciembre. Este será un tipo de prueba similar y es probable que logren sacar una ventaja en el primer partido.

3er Pronóstico Club Brujas vs Atlético de Madrid: Más de 3.5 goles @ 2.105 en 1xBet

Al Atlético de Madrid aún se le etiqueta de manera despectiva como un equipo defensivo. Sin embargo, las estadísticas recientes de la Champions League no dicen precisamente eso.

Los Rojiblancos fueron los terceros máximos goleadores en la fase de liga de la temporada pasada con 20 goles. Promediaron más de dos goles por partido esta temporada de nuevo. Ambos equipos anotaron en siete de sus ocho encuentros.

Suele haber muchos goles cuando el Club Brujas juega en esta competición. Incluyendo las clasificatorias, 10 de sus 12 partidos esta temporada han visto al menos a un equipo anotar 3 goles o más. Todos sus partidos en la fase de liga produjeron al menos tres goles en total.

El Estadio Jan Breydel fue el escenario de un emocionante empate 3-3 cuando el Brujas se enfrentó por última vez a un equipo español. Eso fue contra el Barcelona en noviembre. Respaldar más de 3.5 goles totales en las apuestas Club Brujas vs Atlético de Madrid parece ser una estrategia rentable de nuevo.