Chelsea vs West Ham Pronóstico y Apuestas Premier League | 31/01/26

Mejores apuestas Chelsea vs West Ham

Más/menos - Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.52 en 1xBet

João Pedro marca en cualquier momento ⭐ @ 2.875 en 1xBet

Margen de victoria - Chelsea gana por dos goles ⭐ @ 4.55 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Chelsea vs West Ham son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Chelsea 3-1 West Ham

Chelsea 3-1 West Ham Predicción de goleadores: Chelsea: João Pedro, Enzo Fernández, Estevao; West Ham: Jarrod Bowen

El Chelsea aseguró su puesto en los octavos de final de la Liga de Campeones el miércoles por la noche, lo que debería darle impulso en la Premier League. Los Blues llegan a esta jornada en quinto lugar, a solo un punto del Manchester United, que ocupa el cuarto puesto.

Liam Rosenior ha tenido un papel efectivo desde que asumió el cargo de Enzo Maresca a principios de mes. El único revés en su breve mandato hasta ahora fue una derrota contra el Arsenal en la semifinal de la Copa de la Liga. Aunque la vuelta será la próxima semana, los dirigidos por Rosenior deben centrarse en derrotar al West Ham este fin de semana.

Los Hammers están en una temporada difícil, pasando la mayor parte de ella en la zona de descenso. El equipo de Nuno Espírito Santo parece ahora estar ganando impulso en la liga, habiendo ganado partidos consecutivos.

A pesar de esta mejoría, el West Ham sigue a cinco puntos del Nottingham Forest y debe continuar sumando puntos para evitar el descenso. Tras disfrutar de una semana completa de descanso entre partidos, los visitantes deberían tener confianza en obtener un resultado en Stamford Bridge.

Alineaciones Probables Chelsea vs West Ham

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, James, Chalobah, Badiashile, Cucurella, Santos, Caicedo, Estevao, Fernández, Neto, Pedro

Posible alineación del West Ham:

Areola, Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles, Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville, Pablo, Castellanos

Las mejores apuestas Chelsea vs West Ham

1er Pronóstico Chelsea vs West Ham: Más/menos - Más de 2.5 goles @ 1.52 en 1xBet

El equipo local cuenta con uno de los mejores ataques de la división. Han anotado 39 goles en la liga esta temporada. Solamente el Arsenal y los dos clubes de Manchester les superan en goles. Los Blues promedian 1.70 goles anotados y 1.09 goles recibidos por partido.

Los anfitriones han anotado en 21 de sus 23 partidos en esta competición, lo que significa que es muy probable que encuentren la red el sábado. Catorce de sus 23 partidos en la liga presentaron más de dos goles, lo que equivale al 61% de sus encuentros.

El West Ham visita Stamford Bridge con un promedio de un gol por partido como visitante esta temporada y 1.73 goles en contra por partido. Han participado en más partidos con más de 2.5 goles que cualquier otro club, alcanzando ese total en 16 encuentros.

Los datos históricos también apoyan un encuentro con muchos goles, ya que cada uno de sus últimos cinco enfrentamientos directos produjo al menos tres goles.

2ºPronóstico Chelsea vs West Ham: João Pedro marca en cualquier momento @ 2.875 en 1xBet

El Chelsea dependerá de su máximo goleador, João Pedro, para inspirarse el sábado. El brasileño ha anotado ocho goles en la liga esta temporada, incluyendo uno el fin de semana pasado contra el Crystal Palace. Sus contribuciones representan el 21% del total de goles del club en la liga esta temporada.

João Pedro continuó demostrando su excelente forma en la Liga de Campeones durante la semana, anotando un doblete en Nápoles para ayudar a los Blues a lograr un puesto entre los ocho mejores. También es el máximo goleador del equipo en Europa esta temporada con tres goles.

Además, ha anotado cuatro veces en sus últimos tres partidos como titular para el Chelsea, justificando la confianza de Rosenior en él para liderar el ataque. El exjugador del Brighton tiene muchas papeletas para estar en el marcador contra el West Ham.

3er Pronóstico Chelsea vs West Ham: Margen de victoria - Chelsea gana por dos goles @ 4.55 en 1xBet

Los Blues han sido dominantes en sus victorias en la liga esta temporada. Han ganado 10 partidos en la Premier League hasta ahora, la mitad de los cuales se lograron con un margen de victoria de dos goles.

Sus recientes encuentros contra el West Ham han presentado victorias por varios márgenes. Sin embargo, tres de sus últimos cuatro enfrentamientos terminaron con una victoria por un mínimo de dos goles.

Aunque la gran mayoría de las 13 derrotas del West Ham esta temporada han sido por un solo gol, tres de ellas fueron por un margen de dos goles. Dada la calidad actual del equipo, el Chelsea parece capaz de conseguir una victoria cómoda.