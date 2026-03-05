Celta de Vigo vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 06/03/26

+

Mejores apuestas Celta de Vigo vs Real Madrid

Celta de Vigo o Empate ⭐ @ 1.717 en 1xBet

Borja Iglesias marca en cualquier momento ⭐ @ 3.00 en 1xBet

Más de 1.5 goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.95 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Celta de Vigo vs Real Madrid son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Celta de Vigo 2-1 Real Madrid

Predicción de goleadores: Celta de Vigo: Borja Iglesias, Williot Swedberg - Real Madrid: Vinícius Júnior

El Real Madrid alcanzó brevemente el primer puesto en LaLiga al vencer por 4-1 a la Real Sociedad en febrero. En cambio, su búsqueda del título ha sufrido un daño significativo desde entonces tras perder dos partidos seguidos. Cayeron derrotados 2-1 por Osasuna antes de la sorprendente derrota en casa por 1-0 contra Getafe el lunes por la noche.

Este no es un partido fácil para el equipo de Álvaro Arbeloa, que intenta poner fin a su mala racha. El Celta de Vigo está en gran forma y ha logrado cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones. Ganaron 2-1 en Girona el domingo, aumentando sus opciones de volver a clasificarse para Europa.

Alineaciones Probables Celta de Vigo vs Real Madrid

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu, Alonso, Starfelt, J. Rodríguez, Mingueza, Moriba, Román, Carreira, Swedberg, López, Iglesias

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, F. García, Asencio, Rüdiger, Carvajal, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinícius, G. García

Las mejores apuestas Celta de Vigo vs Real Madrid

1er Pronóstico Celta de Vigo vs Real Madrid: Celta de Vigo o Empate @ 1.717 en 1xBet

El Real Madrid está ahora a cuatro puntos del Barcelona y tiene un desafiante partido de Liga de Campeones contra el Manchester City en el horizonte. Cabe la seria posibilidad de que toda su temporada se desmorone en las próximas dos semanas.

No han mostrado signos importantes de progreso desde que Arbeloa asumió el cargo de Xabi Alonso en enero. La derrota 1-0 ante el Getafe, el segundo equipo con menos goles de LaLiga, puso de manifiesto sus actuales problemas en el tercio ofensivo.

Las dos actuaciones anteriores fueron quizás aún más preocupantes. Perdieron tanto el partido como la batalla del xG contra Osasuna por un margen de 2.29 a 1.70. Además, su total de xG de 1.11 fue inferior al 1.64 de Benfica en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones en casa.

El Celta de Vigo se sentirá aún más animado por los importantes problemas de selección que enfrenta actualmente el Real Madrid. Los visitantes tienen tres jugadores no disponibles por suspensión, mientras que Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão y Kylian Mbappé están fuera por lesión. Apoyar a los gallegos para ganar o empatar parece una buena opción con una probabilidad implícita del 58.1%.

2ºPronóstico Celta de Vigo vs Real Madrid: Borja Iglesias marca en cualquier momento @ 3.00 en 1xBet

Tras un comienzo lento, en el que siete de sus primeros nueve partidos de liga terminaron 1-1, el Celta de Vigo ha encontrado su forma. Tienen una plantilla profunda, con la política de rotación de Claudio Giráldez funcionando bien. Aunque hay competencia por los puestos en el equipo, Borja Iglesias se ha establecido como su mejor opción en ataque.

El internacional español ha registrado un promedio de 1.6 disparos por partido en LaLiga. Sus 10 goles en la liga han llegado a un ritmo impresionante de uno cada 135 minutos. Con una semana libre y seis días hasta su próximo partido europeo, se espera que el jugador de 33 años comience como titular.

El único central senior del Real Madrid que no está lidiando actualmente con problemas de condición física es el suspendido Dean Huijsen. Antonio Rüdiger no pudo entrenar completamente esta semana pero es probable que participe. Raúl Asencio podría acompañarlo, pero solo si recibe el visto bueno para jugar tras una preocupante lesión en el cuello.

Iglesias ha marcado en tres de sus últimos cinco partidos de liga y es muy capaz de aprovechar esas preocupaciones defensivas. Destaca como una opción de alto valor en el mercado de goleadores en cualquier momento para las apuestas Celta de Vigo vs Real Madrid.

3er Pronóstico Celta de Vigo vs Real Madrid: Más de 1.5 goles en la segunda mitad @ 1.95 en 1xBet

El Celta de Vigo también estará confiado tras su excelente victoria por 2-0 en el Santiago Bernabéu en diciembre. El plan de juego de Giráldez funcionó a la perfección en esa ocasión. Dos goles en la segunda mitad de Williot Swedberg sellaron la victoria.

Ese partido fue típico de la temporada del Celta en muchos aspectos, con el 72% de sus goles en la liga llegando en la segunda mitad. En casa, el 74% de sus goles han llegado tras el descanso.

La falta de opciones del Real Madrid desde el banquillo podría dejarlos vulnerables en la segunda mitad de este juego. Sin embargo, los Blancos siempre son capaces de marcar un gol, especialmente con Vinícius Júnior en buena forma. El brasileño ha anotado seis veces en sus últimas seis apariciones en todas las competiciones.

Los anfitriones prefieren un estilo ofensivo y probablemente verán una oportunidad para apuntar a los tres puntos contra sus oponentes en apuros. Esto debería llevar a una segunda mitad abierta que se espera que entregue goles.