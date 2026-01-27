Benfica vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

Mejores apuestas Benfica vs Real Madrid

Kylian Mbappé marcará primero ⭐ @ 3.90 en 1xBet

Menos de 3.5 goles ⭐ @ 1.54 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.99 en 1xBet

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Benfica 1-2 Real Madrid.

Predicción de goleadores: Benfica: Vangelis Pavlidis - Real Madrid: Kylian Mbappé x2.

Tras ganar 6-1 al Mónaco la semana pasada, el Real Madrid está en una posición muy fuerte en la Champions League. Actualmente está en el tercer puesto, con una diferencia de goles favorable de +11. Un empate les permitiría obtener una plaza en los octavos de final, pero su objetivo es terminar entre los cuatro primeros.

Las esperanzas del Benfica de avanzar a la ronda de playoffs dependen de una victoria. Sin embargo, la derrota por 2-0 ante la Juventus la semana pasada significa que también deben esperar favores de otros equipos.

Ambos equipos lograron la victoria en sus ligas domésticas el fin de semana. El Real Madrid ganó un difícil partido por 0-2 en Villarreal. Mientras tanto, el Benfica triunfó 4-0 en casa ante Estrela da Amadora.

Alineaciones Probables Benfica vs Real Madrid

Posible alineación del Benfica:

Trubin, Dahl, Silva, Otamendi, Dedic, Aursnes, Barrenechea, Sudakov, Barreiro, Prestianni, Pavlidis.

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Valverde, Bellingham, Tchouaméni, Güler, Vinicius, Mbappé, Mastantuono.

Las mejores apuestas Benfica vs Real Madrid

1er Pronóstico Benfica vs Real Madrid: Kylian Mbappé marcará primero @ 3.90 en 1xBet

Ha sido un inicio de 2026 muy movido en el Santiago Bernabéu. Xabi Alonso fue despedido a principios de este mes. El mandato de Álvaro Arbeloa comenzó de manera decepcionante con una sorprendente derrota en Copa del Rey. En cambio, los resultados recientes han sido mejores y el cambio de técnico no afectó la capacidad de Kylian Mbappé para marcar goles.

El francés ha anotado primero en sus tres partidos hasta ahora con Arbeloa. Su doblete del fin de semana elevó su cuenta de la temporada a 21 goles en 20 partidos en LaLiga. Parece seguro que ganará nuevamente el Pichichi en España.

Mbappé también podría romper todo tipo de récords en Champions League. Ha marcado 11 goles en la competición y anotó dos veces contra el Mónaco el martes pasado. El jugador de 27 años ha promediado un gol cada 48 minutos en Europa esta temporada.

Dado su estado forma actual, Mbappé es el candidato destacado para marcar primero en el partido. Incluso con cuotas bajas, Kylian ofrece valor en las apuestas Benfica vs Real Madrid para romper el empate.

2ºPronóstico Benfica vs Real Madrid: Menos de 3.5 goles @ 1.54 en 1xBet

El reencuentro de José Mourinho con el Real Madrid añade otra subtrama a este encuentro. El técnico de 63 años no se enfrenta a los Blancos desde la Supercopa de la UEFA 2017 con el Manchester United.

Aunque el Benfica necesita ganar, sigue siendo difícil ver a Mourinho adoptando un enfoque completamente ofensivo. Su objetivo será que su equipo se asiente en el partido y se dé una oportunidad de anotar un gol decisivo. La prioridad inicial del Madrid será evitar la derrota, ya que perder el partido podría hacer que caigan de los 8 primeros y entren en los playoffs.

Vimos un enfoque un poco más pragmático de Arbeloa el fin de semana en un difícil partido fuera de casa. Franco Mastantuono arrancó de titular en vez de Rodrygo en banda derecha, mientras que el equipo cubrió más terreno defensivo y restringió al Villarreal a solo 0.57 xG.

Aunque la acción de la UCL del miércoles podría ofrecer varios partidos con muchos goles, este puede no ser uno de ellos. Incluyendo las rondas de clasificación, solo uno de los 11 partidos europeos del Benfica esta temporada ha producido más de tres goles. Dado eso, apostar por menos de 3.5 goles parece atractivo, con una probabilidad implícita del 60.6%.

3er Pronóstico Benfica vs Real Madrid: Más goles en la segunda mitad @ 1.99 en 1xBet

Las permutaciones en juego sugieren que el Benfica necesitará arriesgar en algún momento. No obstante, ambos entrenadores pueden adoptar un enfoque cauteloso durante la primera hora. Quedará más claro qué resultado necesita cada equipo a medida que avance la noche.

Esas dinámicas apuntan a que la segunda mitad será más abierta. El Benfica puede acabar necesitando ganar por más de uno. Eso abriría el partido y potencialmente dejaría a Mbappé y Vinicius Junior con mucho espacio para explotar.

Los cuatro partidos del Real Madrid hasta ahora con Arbeloa han producido más goles en la segunda mitad que en la primera. Sus juegos bajo el ex lateral han promediado exactamente tres goles después del descanso. Dos de ellos estaban empatados 0-0 en el intervalo.

Dadas esas tendencias, apostar a que la segunda mitad produzca el mayor número de goles parece prometedor. Esta es la última recomendación de nuestro trío de apuestas Benfica vs Real Madrid.