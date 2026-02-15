Benfica vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Champions League | 17/02/26

+

Mejores apuestas Benfica vs Real Madrid

El Benfica gana o empata ⭐ @ 1.928 en 1xBet

El Benfica anota más de 1.5 goles ⭐ @ 2.40 en 1xBet

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.98 en 1xBet

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Benfica vs Real Madrid son cortesía de 1xBet, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional 1xBet para Chile puedes apostar en este y otros partidos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Benfica 2-1 Real Madrid

Predicción de goleadores: Benfica: Vangelis Pavlidis, Andreas Schjelderup - Real Madrid: Vinicius Junior

El Benfica venció al Real Madrid 4-2 en la última jornada de la fase de grupos el mes pasado. El portero Anatoliy Trubin anotó un dramático cuarto gol en el tiempo de descuento, sellando el pase para el equipo de José Mourinho.

Ese resultado también arrebató al Real Madrid el boleto directo a los octavos de final. Ahora deben enfrentar una eliminatoria de ida y vuelta contra el mismo rival.

Desde aquella noche memorable, el Benfica ha perdido terreno en la carrera por el título portugués tras empatar con el Tondela. Mientras tanto, el Real Madrid se recuperó de ese revés con dos victorias en la liga sobre el Rayo Vallecano y el Valencia.

Alineaciones Probables Benfica vs Real Madrid

Posible alineación del Benfica:

Trubin, Dahl, T. Araújo, Otamendi, Dedic, Barreiro, Aursnes, Schjelderup, Sudakov, Prestianni, Pavlidis

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Huijsen, Rüdiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Güler, Vinicius, Mbappé

Las mejores apuestas Benfica vs Real Madrid

1er Pronóstico Benfica vs Real Madrid: El Benfica gana o empata @ 1.928 en 1xBet

La victoria del Benfica hace tres semanas no fue casualidad. Fueron el mejor equipo en ese partido contra un Real Madrid inestable, que solo necesitaba un empate. Los anfitriones crearon ocho grandes oportunidades y generaron 3.01 xG en los 90 minutos. El Real Madrid terminó con un total de xG de 1.51, a pesar de dominar la posesión.

El Benfica explotó los problemas de su rival en el lateral derecho, con el extremo izquierdo Andreas Schjelderup anotando dos veces. Desde entonces, Álvaro Arbeloa ha optado por mover a Fede Valverde de vuelta al centro del campo. Sin embargo, ni Dani Carvajal ni Trent Alexander-Arnold han logrado recuperar mucho ritmo de partido tras sus recientes lesiones.

Jude Bellingham y Éder Militão están lesionados y Kylian Mbappé apenas se ha entrenado en la semana previa a este partido. Estos problemas apuntan a otra noche potencialmente complicada para los visitantes. Respaldar al Benfica para ganar o empatar en las apuestas Benfica vs Real Madrid tiene una probabilidad implícita del 53.5%.

2ºPronóstico Benfica vs Real Madrid: El Benfica anota más de 1.5 goles @ 2.40 en 1xBet

La tarjeta roja tardía de Raúl Asencio en el último encuentro lo deja fuera para el martes. El joven ha sido uno de los defensores más confiables del Real Madrid en los últimos meses.

Aunque los gigantes españoles tienden a mantener la solidez en LaLiga, ha sido una historia diferente en Europa. Contra oponentes más ofensivos, el Real Madrid concedió 1.5 goles por partido en la fase de grupos de la UCL. También permitieron un total de 13.0 xG, que fue el 14º peor registro.

Aparte de la ausencia a largo plazo de Dodi Lukebakio, el ataque del Benfica debería estar en plena forma. Schjelderup debería causar problemas otra vez, mientras que Vangelis Pavlidis ha sido prolífico en Portugal esta temporada. También registra dos goles y dos asistencias en la Liga de Campeones.

Respaldar que los anfitriones anoten más de 1.5 goles ofrece valor en las apuestas Benfica vs Real Madrid, con una probabilidad implícita del 41.7%.

3er Pronóstico Benfica vs Real Madrid: Más goles en la segunda mitad @ 1.98 en 1xBet

El reciente encuentro estuvo sin goles hasta el minuto 30, pero cobró vida después de eso. También ha habido una clara tendencia general de goles tardíos desde que Álvaro Arbeloa asumió el mando del Real Madrid.

Los primeros cuatro partidos de los Blancos bajo la dirección de Arbeloa tuvieron más goles en la segunda mitad que en la primera. El partido contra el Benfica rompió esa racha, con tres goles a ambos lados del descanso. Sin embargo, ese patrón se reanudó en los partidos de liga contra el Rayo Vallecano y el Valencia.

El Benfica concedió ocho veces después del descanso en la fase de grupos de la UCL. Eso fue el doble de goles que permitieron en la primera mitad.

Es poco probable que Mourinho tome riesgos innecesarios desde el comienzo. Sin embargo, sabe que el Benfica necesita aprovechar la ventaja de jugar en casa, por lo que el partido debería abrirse eventualmente. Apostar a que la segunda mitad tenga más goles parece la apuesta inteligente.